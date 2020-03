Oslo-skole måtte stenge videoundervisning: Naken mann dukket opp på skjermen

– Hun er ni år, og det kom som et sjokk på dattera mi. Det er noe man håper å unngå at barna skal få oppleve, sier far til en jente som fulgte konferansen.

Elever og lærere kommuniserer for tiden gjennom video på nett siden skolene er stengt på grunn av koronaviruset. Det var i 10-tiden i formiddag, da tre jenter på ni år på en skole i Oslo opplevde at et en mann var til stede i samtalen på appen Whereby.

«Skru på kamera»

Mannen lå i en seng og hadde på seg undertøy. Han skal ha sagt «talk to me, take on camera». Foresatte til en av jentene kom etter hvert til og så deler av samtalen. Mannen skal også ha blottet seg og onanert foran webkameraet. Det var jentene som varslet foreldrene.

– Han forsøkte å snakke til jentene og ba dem ta på kameraet sitt. De synes det var kjempeskremmende og ekkelt. De ble litt redde for hvem denne personen var. Jeg ble jo bekymret for om denne tjenesten som er via skolen er sikker å bruke, sier den foresatte.

Stenger av appen

Teorien er at mannen har fått tak i en link og kommet inn på konferansen.

– Det var tre barn som deltok og så dukket det opp et fjerde bilde av mannen. Vi tror mannen har dukket opp utenfra. Appen er bare for skoleelevene og lærerne. Jeg var en av de voksne som var hjemme og gikk inn og så det selv, sier mor til barnet.

NRK har vært i kontakt med rektoren på den aktuelle barneskolen. Han bekrefter at det var en hendelse på det digitale klasserommet skolen bruker. Han sier at skolen, som har barn i første til syvende trinn, ser svært alvorlig på det som skjedde, og at det vil bli levert en politianmeldelse på hendelsen.

– Vi vet ikke hvordan vedkommende har kommet seg inn i det digitale klasserommet. Vedkommende må ha fått tak i en link som slipper han inn, sier rektor.

Skolen rådførte seg med avdeling for informasjonssikkerhet i Utdanningsadministrasjonen og ble enige om å stenge de digitale klasserommene.

– Vi valgte å stenge undervisningsappen, og flyttet undervisningen over til Teams (kommunikasjonsplattform, journ.anm.) etter råd fra utdanningsadministrasjonen, sier rektor.

– Beklagelig

Produkt og teknologisjef Ingrid Ødegaard i Whereby beklager og forklarer hvordan de tror hendelsen kunne skje.

Ingrid Ødegaard i Whereby. Foto: Whereby

– Vedkommende må mest sannsynlig bare gjettet på navet på lenken til denne samtalen. Dessverre er det noen brukere som sitter og leter etter lenker, sier Ødegaard.

Hun forteller at Whereby gjør det de kan for å blokkere disse personene fra tjenesten eller blokkere spesifikke ip-adresser. Flere skoler bruker appen deres.

– Det er veldig beklagelig og noe som ikke bør skje i det hele tatt. Vi tar det veldig alvorlig og jobber aktivt med alle tilfeller vi hører om og stenger brukere ute. Vi ønsker selvsagt ikke at tjenesten skal bli brukt til dette. Vi oppfordrer alle som opplever uønskede ting til å ta kontakt med oss slik at vi kan agere raskt.

– Hvor sikker mener du deres tjeneste er?

– Man kan for eksempel låse rommene, sånn at kun de som skal være med slipper inn. Læreren eier rommet og er den eneste som kan slippe inn folk på de kontoene som skolene administrer.

– Har dette skjedd før?

– Ja, det har skjedd før. Vi har mange millioner brukere over hele verden, men dette er det første tilfelle i Norge jeg har hørt på om på lenge.

– Er dere mindre trygge enn andre?

– Nei, jeg vil ikke si det. Vi har verktøy som gjør at man kan ha helt private samtaler, men man må balansere brukervennlighet og sikkerhet. Dessverre er det nesten umulig for internett-tjenester av denne skala å hindre at dette skjer.