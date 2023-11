Tidligere søndag kveld ble en person påkjørt ved Solli plass i Oslo. Politiet opplyser at personen er kritisk skadet, og er fraktet til sykehus for behandling.

– Litt over klokken 19 i kveld fikk politiet melding om en hendelse ved Inkognitogata. Da vi kom frem fant vi en svært alvorlig skadd person. Ut fra opplysninger vi fikk på stedet fikk vi vite at det var en bil som hadde forlatt stedet. Vi jobbet intensivt med å finne bilen. Politiet fant den ikke langt unna. Men vi fant ikke føreren av bilen. Vi jobber ut fra en hypotese om at påkjørselen kan ha blitt gjort med vilje, sier politiets innsatsleder, Svend Bjelland, til NRK.

Da fornærmede ble kjørt fra åstedet fikk vedkommende status som kritisk skadd, opplyser politiet. Personen ble påkjørt mens de gikk på et fortau.

– Vi jobber ut fra en hypotese om at påkjørselen kan ha blitt gjort med vilje, sier Bjelland.

– Er det mest sannsynlig?

– Ja, det er det per nå. Men det er viktig å understreke at vi er fryktelig tidlig i saken, og vi kan ikke utelukke noen ting, sier Bjelland.

Politiet kjenner ikke identiteten til gjerningspersonen, og kan derfor ikke si noe om relasjonen mellom vedkommende og fornærmede.

– Vi jobber intensivt med å kartlegge hvem som har kjørt bilen, og naturlig få tak i vedkommende, sier Bjelland.

På spørsmål om dette kan ha vært et gjengopprør, svarer han at det er for tidlig å si noe om.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på hendelsesforløpet, sier Bjelland.

Her skjedde påkjørselen. Foto: Annika Byrde / NTB

– Leter intensivt

Politiet ønsker ikke å kommentere hvorfor de tror påkjørselen kan ha skjedd med vilje, men sier at de har flere vitnebeskrivelser av hendelsen.

Gjerningspersonen forsvant fra åstedet etter påkjørselen. Politiet er nå på jakt etter vedkommende.

Politiet sier at de har kontroll på bilen. Det skal være snakk om en hvit Nissan Leaf.

Politiet er på stedet. Foto: Annika Byrde / NTB

Kan være kjennskap mellom fornærmede og mistenkte

I en pressemelding skriver Oslo-politiet at de etterforsker saken.

– Vi jobber ut ifra flere hypoteser, og en av disse er at denne ulykken ikke er en vilkårlig hendelse. Den kan ha skjedd som følge av en kjennskap mellom fornærmede og mistenkte. Det er ingen grunn til å tro at denne hendelsen skal påvirke publikums trygghet i Oslo by, skriver de.

Politiet fikk meldingen klokken 19.06. De sier at de har kontroll på åstedet.

– Det ble iverksatt teknisk og taktisk etterforskning, som fortsatt pågår med full styrke. I tillegg til dette pågår søk etter en eller flere personer som stakk fra stedet i en bil, skriver politiet.