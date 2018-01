Oslo-politiet ber folk la bilen stå

I Oslo-området var det et betydelig værskifte fra tirsdag til onsdag. Fra kraftig snøfall og minusgrader førte varmegrader til is og vann i gatene. Oslo-politiet ba onsdag ettermiddag folk om å la bilen stå.

– Generelt er det veldig glatt på veiene, opplyser operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Bymiljøetaten opplyste onsdag kveld at mange veier i Oslo er glatte på grunn av regn og varmegrader.

Vanskelig flere steder

Tirsdag ble det ifølge NRK meldt om et hundretalls trafikkuhell på Østlandet på grunn av det store snøfallet. I Oslo var det lange køer og forsinkelser i togtrafikken tirsdag. Ifølge Solberg var det onsdag noe mindre trafikk, og det har ikke kommet meldinger om alvorlige ulykker.

– Det kan tyde på at folk tar hensyn til føret og lar bilen stå, sier han.

Oslo er ikke alene om å oppleve et værskifte fra kaldt til varmere. Flere steder på Østlandet var det varslet vanskelige kjøreforhold onsdag. Yr sendte ut et obs-varsel for Agder-fylkene, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Bilister ble bedt om å kjøre forsiktig.

– På mindre fylkesveier er det noe glatt, men på hovedveiene i Oslo, Akershus og nedre deler av Hedmark og Oppland er det relativt gode forhold. Det er mye vann i veibanen, men ikke is, opplyser Vegtrafikksentralen Øst til NTB onsdag kveld.