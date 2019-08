Ordfører i Bærum: – Nå handler det om å trygge det muslimske miljøet

Det har vært et dramatisk døgn som har utspilt seg i Bærum i helgen da en mann løsnet flere skudd mot al-Noor Islamic Center lørdag ettermiddag.

Philip Manshaus (21) er nå siktet for drap og terrorhandling.

Noen timer senere ble den 17 år gamle stesøsteren til 21-åringen funnet drept på en adresse tilknyttet den siktede.

KALLER INN TIL KRISEMØTE: Bærum kommune kaller inn til krisemøte mandag morgen, etter helgens dramatiske hendelser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå kaller Bærum kommune inn til krisemøte.

– I dag møtes administrativ og politisk ledelse for å gå gjennom dette tragiske døgnet vi har opplevd i Bærum. Det handler om å trygge det muslimske miljøet, moskeen og være i tett dialog med menigheten, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.

Bønneteppene i moskeen ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen». Foto: Nadir Alam / NRK

Hun presiserer at de også er i tett dialog med politiet.

Over hundre møttes i Eiksmarka kirke søndag

Ordføreren forteller at det også er viktig med god ivaretagelse av den rammede familien til gjerningsmannen og den unge kvinnen som er drept.

– Vi har et kriseteam og er en stor kommune med mye kompetanse, det er viktig for oss å være på tilbudssiden, sier Krogh.

Søndag kveld åpent Eiksmarka kirke for folk i nærmiljøet som ville møtes i forbindelse med hendelsene.

Inngangspartiet til moskeen er knust etter det politiet kaller et terrorforsøk. Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er mange skolekamerater som har mistet en venn og folk er i sjokk, derfor åpnet vi kirken på Eiksmarka i går. Jeg tror det var viktig å ha en møteplass for å snakke sammen, gråte sammen og stille spørsmål.

Ordføreren forteller at over hundre mennesker møtte opp i kirken søndag kveld.

– Det kom både unge, foreldre, representanter fra skoler og kommunen. Biskopen var også til stede, forteller hun.

Venner forteller: Han forandret seg den siste tiden

Islamsk råd: – En utrolig tøff situasjon

– Det har vært forskrekkende for oss. Jeg fikk en telefon fra moskeen ganske tidlig om at det var skyting inne i moskeen. Jeg kom meg dit så fort som mulig og møtte på politiet, sier leder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye.

HANDLINGSPLAN: Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriy, etterlyser en handlingsplan fra regjeringen på hvordan å unngå hat mot muslimer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han forteller at hendelsen har vært tøff for mange muslimer.

– Det har satt et støkk i mange, og at dette skjer dagen før id setter folk i ubalanse. Men heldigvis var ikke utfallet i moskeen det verste. Det er trist med drapet på den unge kvinnen, og vi kondolerer.

Diriye forteller at de har hatt mye kontakt med moskeer i forkant av id-feiringen.

– Vi snakket om at folk måtte være årvåkne, men at de også må feire dagen som normalt og ikke la seg skremme. Mange har vært engstelige, men vi har hatt et utmerket forhold til politiet og det har vært lett å få oppdateringer underveis, sier Diriye.

Nå mener han det er viktig at politikerne tar grep om det han beskriver som et voksende hat mot muslimer.

– Det viktigste er at det blir laget handlingsplaner mot islamofobi, i tillegg må flere ta ansvar for retorikken de bruker.

Erkjenner ikke straffskyld

Sent søndag kveld opplyser siktedes advokat Unni Fries, at klienten hennes ikke erkjenner straffskyld.

Mandag skal det holdes fengslingsmøte i Oslo tingrett.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier til NRK søndag kveld at de vil be om at fengslingsmøtet går bak lukkede dører.

Philip Manshaus (21) er siktet for drap og terrorhandling. Foto: Privat

Politiet begrunner det med at det er fare for bevisforspillelse så tidlig i etterforskningen. Det ligger også an til at siktelsen vil bli utvidet til en terrorsiktelse.

Sent søndag sier Fries til NTB at Manshaus vil bli siktet for terror mandag.

– Jeg har oppfattet fra politiet at han blir siktet for terror mandag. De får ta de vurderingene de tar, sier Fries som ikke ønsker å kommentere siktelsene ytterligere.

Slik så det ut i moskeen etter angrepet Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut i moskeen etter angrepet

Fries opplyste også til VG at 21-åringen vil stille i mandagens fengslingsmøte. Hun legger til at han ikke vil forklare seg i fengslingsmøtet.

OPPDATERT 12.08.19:

Redaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK Espen Olsen Langfeldt forklarer hvorfor NRK fra i dag av har besluttet å identifisere Philip Manshaus med navn og bilde:

NRK velger å identifisere Philip Manshaus grunnet siktelsens høyst alvorlige karakter: Mandag formiddag ble siktelsen mot ham – i tillegg til drap og drapsforsøk i moske – også utvidet til siktelse for terrorhandling. NRK har vært tilbakeholdne med identifisering i sakens tidlige stadier, fordi det var mangelfull informasjon i mange av saksforholdene . Men utvidelsen av siktelsen fører til en lang strafferamme, og vi mener at befolkningen har et berettiget informasjonsbehov om å vite hvem denne personen er , jfr. sakens karakter og Vær varsom plakatens punkt 4.7: «Det kan være berettiget å identifisere (…) ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger».