Opptrapping av oljestreiken: – Dreier seg om 350 millioner kroner i uken

Plattformene som rammes er Oseberg Sør, Oseberg Øst, Kristin, Ekofisk og Bravo, som opereres av henholdsvis Equinor og Conocophilips.

– Vi har varslet utvidelse av streiken fra den 10. oktober ved midnatt. Det er varslet uttak på 4 nye enheter på grunn av at dialog ikke har ført fram i dag, sier leder Audun Ingvartsen i fagforbundet Lederne til NRK.

Til sammen er det rundt hundre nye personer som tas ut i streik, opplyser Ingvartsen.

– Jeg håper at med dette uttaket vekker vi nok sentrale aktører i Norsk olje og gass. Jeg opplever at de må være i dvale, det er et eller annet som ikke virker, sier Ingvartsen.

Ingvartsen sier det ikke dreier seg om kroner og øre – det dreier seg om retten til å velge fagforening.

Leder i Lederne Audun Ingvartsen. Foto: Lederne

– De flytter en vesentlig del av våre arbeidsplasser på land. Dette sa vi ja til, men da må de si ja til at vi fortsetter å representere våre medlemmer, sier Ingvartsen.

Fagforeningen Lederne har satt som hovedkrav at medlemmer med kontrollromsoppgaver som tidligere jobbet utaskjærs, og som nå kan utføre jobben fra et kontrollrom på land, skal fortsette å være en del av tariffavtalen til Lederne.

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass kaller varselet beklagelig.

– Vi synes det er veldig beklagelig at Lederne velger å utvide streiken. Særlig nå som næringen er i en krevende situasjon. Streiken har allerede betydelige utsatte inntekter. Det dreier seg om 350 millioner kroner i uken, sier Andreassen til NRK.

Så langt i streiken har det bortfalt 330.000 oljeekvivalenter i uka – tilsvarende 350 millioner kroner.

– Må noen av feltene stenge produksjonen?

– Det vet jeg ikke nå. Det undersøker vi, sier Andreassen.

For tidlig å si noe om konsekvensene

Også kommunikasjonsrådgiver Morten Eek i Equinor sier det er for tidlig å vite om streiken vil ramme produksjonen på de tre feltene som opereres av Equinor; Oseberg Øst, Oseberg Sør og Kristin.

Kommunikasjonsrådgiver Morten Eek i Equinor. Foto: Statoil / Ole Jørgen Bratland

– Vi vet ikke så mye mer enn at det er varslet en opptrapping av streiken, så får vi se hvilke typer konsekvenser det vil gi. Det er for tidlig å si nå om det betyr at vi må stenge ned eller om produksjonen blir ramma, sier Eek til NRK.

Det samme sier pressekontakt Stig Kvendseth i Conocophilips Norge om plattformene Ekofisk og Bravo:

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det får at 26 av de organiserte i Lederne på disse to plattformene blir tatt ut i streik, sier Kvendseth til NRK.

169 tatt ut i streik fra før

– Ekofisk 2/4 B og 2/4 K er henholdsvis en produksjons- og en vanninnsprøytingsplattform på Ekofisk-feltet, og er to av en rekke plattformer som operer på feltet, legger han til.

Fra før er 169 Lederne-medlemmer tatt ut i streik, og seks norske oljefelt nedstengt.

Equinor meldte mandag at det er foretatt en kontrollert nedstenging av produksjonen på de Equinor-opererte feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon.

Neptun Energy er operatør på den streikerammede Gjøa-plattformen tilknyttet de to feltene Vega og Nova.

Wintershall er operatør for feltene, og har tidligere bekreftet ovenfor NRK at feltene må stenges ned som følge av streiken på Gjøa-plattformen.