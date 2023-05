Opplysninger til NRK: Undersøker denne leiligheten i Moss sentrum

Den aktuelle leiligheten ligger i et trafikkert område med både private boliger og forretninger sentralt i byen.

Etter det NRK får opplyst, mener politiet at dette kan være hovedåstedet i bortføringssaken de nå etterforsker.

En av teoriene deres er at en mann i 20-årene skal ha blitt holdt mot sin vilje i nærmere én måned.

Allerede den samme dagen som tre menn ble pågrepet i saken, skal det ha blitt gjort undersøkelser der, forteller naboer til NRK.

Leiligheten kan knyttes til én av de tre mennene som nå er siktet i saken, får NRK opplyst.

Politiadvokat Christian Finnanger ønsker ikke å kommentere opplysningene, utover at de har gjort undersøkelser på en adresse i Østfold-byen.

– Vi har gode indikasjoner på én adresse i Moss. Etterforskningen vil avdekke hvorvidt det kan være snakk om flere steder, sier han til NRK.

NRK var tidligere i dag ved den aktuelle leiligheten. På døra har politiet festet en rød plombering.

Naboer sier at politiet var i leiligheten på lørdag. Det ble blant annet observert at de hadde på seg hvite drakter og tok bilder inne i leiligheten.

De skal også ha foretatt rundspørringer i området.

Undersøker rømning

Politiet kom på sporet av saken etter at vitner lørdag i forrige uke kontaktet politiet. Vitnene fortalte at de hadde sett en mann bli ført inn i en bil mot sin vilje.

ALVORLIG: – Vi ser på dette som en alvorlig straffesak, sier politiadvokat Christian Finnanger i Øst politidistrikt. Foto: politiet

Etter det NRK får opplyst, skal dette ha skjedd på en av Hvaler-øyene utenfor Fredrikstad.

Politiet jobber ut fra en teori om at mannen i 20-årene i forkant av dette skal ha klart å rømme fra boligen i Moss.

– Dette er en del av vår etterforskning, sier Finnanger.

Politiet klarte å spore opp bilen vitnene hadde sett. Da de aksjonerte mot den, kjørte den i retning Moss.

Kenneth Hansen er bistandsadvokaten til mannen i 20-årene. Han sier at klienten hans er svært preget og har hatt det tøft.

– Han har kommet seg unna før pinse, sier Hansen til NRK.

ETTERFORSKES: Politiet i Østfold etterforsker nå bortføringssaken. Tre menn er siktet i saken. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Nekter straffskyld

Tre menn er siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler. To av mennene ble pågrepet ved bilen politiet stanset, mens den tredje mannen ble pågrepet senere samme natt et annet sted.

Alle har en tilknytning til Østfold, har politiet tidligere bekreftet.

Hilde Marie Ims forsvarer en av de siktede mennene. Hennes klient har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Foto: André Bendixen / NRK

Hilde Marie Ims forsvarer den siktede mannen som knyttes til leiligheten politiet skal ha utpekt som det sentrale åstedet.

Klienten hennes har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, og Ims sier hun ikke ønsker å kommentere opplysningene.

De to andre mennene nekter straffskyld.