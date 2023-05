Polititeori: Kan ha vært bortført i en måned

– Vi ser på dette som en alvorlig straffesak, sier politiadvokat Christian Finnanger i Øst politidistrikt.

I går kunne NRK fortelle at tre menn i 30-40-års alderen hadde blitt pågrepet og siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler mot en mann i 20-årene.

Politiet holder fortsatt kortene tett til brystet, men bekrefter nå at en teori er at mannen ble holdt mot sin vilje i «omtrent en måned».

– Han kan ha vært bortført i omtrent en måneds tid, og det siste døgnet før pågripelsen av de siktede skal fornærmede ha vært i bevegelse, sier Finnanger.

ETTERFORSKES: Politiet i Østfold etterforsker nå bortføringssaken. De utelukker ikke flere pågripelser. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Åsted i Moss

Finnanger sier til NRK at mannen i 20-årene først kan ha blitt holdt fanget i Moss-området.

– Natt til lørdag fikk vi tips fra publikum i Fredrikstad-området, sier politiadvokaten.

Vitnene skal ha sett det de mente så ut som en mann som ble tatt inn i en bil mot sin vilje. Ved hjelp av registreringsnummeret klarte politiet å spore kjøretøyet.

– Politiet klarte å spore en bil som kjørte tilbake i retning Moss, bekrefter politiadvokaten.

To av mennene ble pågrepet ved bilen, mens den tredje mannen ble pågrepet senere samme natt.

– Det var meldinger fra publikum som gjorde at det ble iverksatt en aksjon og pågående politietterforskning, og som foreløpig har medført at politiet har siktet tre personer for frihetsberøvelse.

Kenneth Hansen er bistandsadvokaten til mannen i 20-årene. Han sier klienten hans er preget av det som har skjedd.

– Han er sterkt preget på alle måter. Han har det tøft, sier han til NRK.

Vært til avhør

De siktede mennene er alle kjenninger av politiet, får NRK opplyst. Alle tre skal være hjemmehørende i Østfold.

Henrik Bliksrud er forsvarer for en av de siktede, en mann i 30-årene. Han forteller at hans klient tar siktelsen med fatning.

– Han har det greit etter omstendighetene, men det er ikke noe morsom situasjon å være i og være pågrepet, sier Bliksrud.

Hilde Marie Ims som forsvarer en av de andre siktede vil ikke uttale seg til NRK på nåværende tidspunkt.

Den oppsiktsvekkende saken har nå blitt overført til avdelingen for organisert kriminalitet i Øst politidistrikt. De utelukker ikke flere pågripelser i saken.

Mannen i 20-årene har vært til avhør hos politiet.

– I avhør har fornærmede forklart at han har vært borte lenge, og vi jobber nå bredt med flere hypoteser om hendelsesforløpet.

To av de siktede er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Den tredje siktede er varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud.

To av de siktede nekter straffskyld, den siste har ikke tatt stilling til siktelsen mot seg.