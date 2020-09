Opplysninger til NRK: Politiet har rekonstruert forsvinningsdagen inne i huset til Hagen

Rekonstruksjonen er basert på funn og spor som er sikret inne i boligen. Politiet har satt sporene inn i en sammenheng, og mener at de har en klar oversikt over hendelsesforløpet inne i det de mener er åstedet i saken.

Etter det NRK får opplyst har politiet en teori om hendelsesforløpet inne i boligen den 31. oktober, og har gjort rekonstruksjoner for å gjennomgå denne teorien.

Politiet ønsker ikke å kommentere undersøkelsene.

– Politiet har gjennomført omfattende undersøkelser på eiendommen, men av hensyn til etterforskingen har vi ingen kommentarer til hva slags undersøkelser som er utført, eller resultatene av disse, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Rekonstruksjonen og teorien er basert på funnene fra åstedet, og politiet mener at de har en kronologisk oversikt over hvordan sporene og bevisene ble avsatt inne i huset.

Politiets har tidligere sagt at de mener 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen før kroppen ble fjernet.

FLYTTER HJEM: Tom Hagen kan nå flytte hjem til huset i Sloraveien. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ingen har sett eller hørt noe fra henne siden det siste bekreftede livstegnet klokken 09.14 på forsvinningsdagen for snart to år siden.

Fredag formiddag bekreftet politiet at de ikke har begjært videre beslag av Sloraveien 4.

Sperrebåndene rundt tomta og overvåkingskameraene politiet installerte tidligere i år, er nå fjernet. Ektemannen Tom Hagen ble i april i år pågrepet siktet for drapet, men nekter straffskyld.

Har undersøkt mobilbevegelser

En del av undersøkelsene som ble gjort var å rekonstruere bevegelsene til Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon.

Lagret i minnet på telefonen har politiet funnet bevegelsesdata som sier noe om hvordan telefonen hennes fysisk beveget seg i morgentimene på forsvinningsdagen.

Etter det NRK får opplyst ble det ikke registret fysiske bevegelser på mobiltelefonen etter klokka 10.07.

Rett i forkant av dette klokkeslettet, skal politiet ha funnet data som indikerer raske skritt og brå bevegelser over en kort tidsperiode. Politiet har en teori om at det ikke var Anne-Elisabeth Hagen selv som sto for disse bevegelsene.

Etter det NRK får opplyst, skal Tom Hagen i avhør ha forklart at han oppdaget telefonen inne i husets første etasje og reagerte på at den lå plassert et sted hvor kona aldri pleide å legge den fra seg.

Hvorfor telefonen lå der den lå er et av flere spørsmål politiet har forsøkt å finne svar på.