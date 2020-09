Eneboligen innerst i Sloraveien 4 har vært avsperret siden Hagen (70) ble pågrepet av politiet den 28. april i år.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, var ved boligen fredag ettermiddag for å se over eiendommen. Ifølge forsvareren vil Hagen flytte tilbake om «ikke lang tid», og er innstilt på å bli boende der.

– Det har vært en lang og krevende periode for han å være uten bolig. Vi håper inderlig at politiet har gjort funn som er egnet til å bringe saken videre, sier Holden.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Forsvareren sier at det er begrensede spor etter politiets undersøkelser inne i boligen, og at klienten hans ser frem til å flytte tilbake.

– Han syns det skal bli godt å komme tilbake, sier Holden til NRK.

I en pressemelding like etter klokken 12 bekrefter politiet at de ikke vil begjære videre beslag av boligen, og at den vil bli kvittert ut til Hagen.

– Politiet har gjennomført omfattende undersøkelser på eiendommen, men av hensyn til etterforskingen har vi ingen kommentarer til hva slags undersøkelser som er utført, eller resultatene av disse, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Ifølge VG ble sperrebåndene rundt huset fjernet tidlig fredag morgen. Etter det NRK får opplyst holdt politiet på ved adressen i noen timer fredag, og ved 11-tiden forlot de huset.

SATT OPP KAMERAER: Etter at boligen ble beslaglagt av politiet, ble det satt opp overvåkingskameraer flere steder på tomta. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiet har gjennomført en rekke kriminaltekniske undersøkelser siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant derfra den 31. oktober 2018. Huset anses av politiet for å være åstedet i saken.

I august i år ble det kjent at politiet opprinnelig ønsket å holde huset beslaglagt i tre måneder for å kunne kaste lys over hva som skjedde der inne da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, men fikk bare tillatelse av retten til å holde på det til den 21. september.

I kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett kom det fram at grunnen til at politiet ønsket å beslaglegge boligen, var for å gjennomføre nye kriminaltekniske undersøkelser.