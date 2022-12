Oppkjøp gjør Rema 1000 størst i Danmark

Rema 1000 Danmark har inngått avtale om å overta majoriteten av den tyske dagligvarekjeden Aldi sitt butikknettverk i Danmark, melder selskapet i en pressemelding.

REMA 1000 Danmark er en del av Reitan Retail.

– Det er først og fremst følelsesmessig sterkt for oss. Aldi har vært våre store forbilder tilbake til 70-tallet. Uten Aldi hadde det kanskje ikke vært noe Rema. Det er veldig stas for familien og selskapet, sier Ole Robert Reitan til NRK.

BLIR FLERE SLIKE: Her fra Rema 1000 i Ballerup. Foto: Ritzau Scanpix Liselotte Sabroe / NTB

Kan bli over 470 butikker

Rema 1000 har i dag 360 butikker i Danmark, og overtar 114 av Aldis butikker.

I dag er Rema 1000 og kjeden Netto størst i Danmark, med rundt 15 prosents markedsandel hver, ifølge Retail Institute Scandinavia. Med oppkjøpet blir Rema 1000 største enkeltkjede i Danmark.

Rema 1000 Danmark Ekspandér faktaboks Rema 1000 Danmark eies av Reitan Retail, der Ole Robert Reitan er administerende direktør. Rema 1000 Danmark har 17 prosents markedsandel i Danmark, og blir største enkeltkjede i landet om de får godkjenning fra konkurransemyndighetene. Reitan Retail har 42.000 medarbeidere og 3850 utsalgssteder i sju land. Reitan Retail har merkevarer som 7-Eleven, Narvesen, Pressbyån, R-kioski, Uno-X og YX, i tillegg til REMA 1000 i Norge og Danmark.

Ifølge Ole Robert Reitan viser de mest oppdaterte tallene at Rema 1000 Danmark har en markedsandel på 17 prosent og 25 milliarder i omsetning.

– Vi har hatt en voldsom vekst i mange år, og nå tar vi enda et lite byks, sier Reitan.

Bak de to store følger Fakta/Coop med 6,6 prosent og Lidl med 3,5.

Det danske markedet er mye mer spredt enn det norske.

Avtalen må nå godkjennes av de danske konkurransemyndighetene.

GRUNNLEGGER: Odd Reitan sier Aldis forretningsmodell var inspirasjon da han startet den første Rema-butikken. Foto: Helene Solheim / NRK

Mener de ikke blir for dominerende

Reitan ønsker ikke å anslå hva markedsandelen blir etter oppkjøpet. Det er ikke sikkert at alle butikkene som er kjøpt blir Rema-butikker.

– Vi har valgt å kjøpe deler av Aldi-kjeden i Danmark (114 av 180 butikker), og mener vi er godt innenfor hva myndighetene krever, sier Reitan.

Han mener det ikke er noe problem med den totale markedsandelen, og at de har tatt hensyn til de regionale markedsandelene ved butikkene de har kjøpt.

Han får støtte fra administrerende direktør Henning Bahr i konsulentselskapet Retail Institute Scandinavia.

– Der er utrolig få dansker som kun bruker én butikk for dagligvarer. Jeg har vanskelig for å se at danske forbrukere står overfor et tap. Hvis man ønsker et tysk sortiment, så kan man jo gå til Lidl, sier han til Politiken.

Aldi og Rema 1000 har avtalt å ikke offentliggjøre prisen eller øvrige betingelser i avtalen.