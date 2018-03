Omstridt Facebook-side var nede etter Listhaug-oppfordring

Det var Dagbladet som først meldte at siden var nede ved 17-tiden. Rundt klokken 20.00 er imidlertid siden igjen tilgjengelig på Facebook.

Siden har vært mye omtalt blant annet fordi en oppfordring om å sende blomster til Listhaug ble lagt ut der natt til fredag. Det er uklart hvem som står bak gruppen, som hadde om lag 37.000 følgere.

«Slå ring om Norge» bar preg av motstand og hatefulle utsagn mot innvandrere og asylsøkere og mot AUF-leder Mani Hussaini. Også statsminister Erna Solberg (H) ble rammet av hetsende innlegg på siden.

​«Erna Solberg holder sin vernende hånd over utenlandske voldsmenn og kriminelle, og kaller oss hatefulle når vi snakker om det, og intolerante når vi ikke vil finne oss i det», skriver «Slå ring om Norge» i en av de siste innleggene som ble lagt ut før siden ble tatt ned.

Noen timer før siden forsvant, gikk Listhaug selv ut mot gruppa og tok avstand fra den.

– Enkelte av disse gruppene på Facebook skjuler seg bak vanlige navn, men sprer grusomme holdninger som vi må bekjempe. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge». Jeg håper vi kan stå sammen mot hets, rasisme og hat uansett politisk farge, sa hun.

– Fortjener hver blomst

Listhaug inviterte fredag fotografer til sitt kontor, for å vise fram alle blomstene og støttekortene hun har fått i kjølvannet av den siste ukens bråk. Journalister fra NRK og flere andre medier fikk imidlertid ikke komme inn og se på blomsterhavet eller stille kritiske spørsmål til justisministeren.

I tillegg til oppfordringer på «Slå ring om Norge» og andre lignende Facebook-sider, engasjerte også Ruth Marie Vaagø fra Valdres i Oppland seg i forbindelse med blomsteraksjonen.

Vaagø mener Listhaug har vært utsatt for et komplott fra sine politiske motstandere etter at 22. juli ble brakt inn i debatten, som startet med at Listhaug la ut et Facebook-innlegg der hun anklaget Ap for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

– Jeg så på Facebook at det var veldig mange ideer om hva man kunne gjøre for å støtte Sylvi, blant annet underskriftskampanjer, tog, blomster. Jeg spredte et innlegg med ideen om å gi blomster til Sylvi for å støtte Sylvi, til ulike grupper, sier Vaagø.

Demonstrasjonstog

Vaagø er også blant Listhaug-støttespillerne som har tatt initiativ til et demonstrasjonstog som skal møtes foran Stortinget klokken 15.00 søndag ettermiddag.

På det Facebook oppfordrer hun alle til å ha med norske flagg, plakater og godt humør.

– Jeg håper mange møter opp. Jeg har aldri vært med på noe sånt, så håper det blir bra, sier Vaagø.

Blant dem som er invitert for å holde appell er Shurika Hansen, spaltist for Resett, og den tidligere muslimen Cemal Knudsen Yucel.

Samtidig har en innsamlingsaksjon som ble startet på Facebook som en reaksjon på Listhaugs støtteaksjon, samlet inn over 1,4 millioner kroner til Leger Uten Grenser, melder NTB.

