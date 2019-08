Økning i antall frostskader i Forsvaret

Vinterøvelser i forsvaret kan være både krevende og kalde for dem som deltar. Hvert år får to prosent eller én av femti av de militære, skader som følge av kulden.

Ifølge rapporten «Helse for stridsevne», som Forsvaret offentliggjorde nå i sommer, er det registrert en økning utover normalen i antall diagnostiserte frostskader så langt i år. Fra januar til begynnelsen av april i år oppsto 150 frostskader i Forsvaret, noe som tilsvarer flere skader enn det vanligvis bruker å være på et helt år.

– Hvis vi sender femti friske ungdommer inn i forsvaret, så kommer én av dem ut med en frostskade. Det syns jeg som lege er ganske mye å forholde seg til, sier oberstløytnant og sjef for militær allmennhelse, Arne Johan Norheim til NRK.

Han er bekymret for hva som blir det totale antallet av frostskader i løpet av hele året.

– Vi kan ikke tro at vi skal ha en nullvisjon på frostskader i forsvaret – det er umulig, sier Knut Hummelvoll, major ved Forsvarets vinterskole. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Frostskader i forsvaret oppstår vanligvis i månedene januar til mars, men ikke minst i oktober til desember. Da har vi nok en periode hvor det er lett å pådra seg frostskader, så vi er litt urolig for hva som blir sluttallet for 2019, sier han.

Kan føre til alvorlige skader

Ifølge Norheim er frostskader en skade som oppstår når temperatur i hud og vev faller under minus 0,5 grader celsius, som er tålegrensen før det dannes krystaller under huden. Han forteller at man da kan få skader.

I 2017 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant personell som hadde tjenestegjort i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014, og som var registrert med en frostskade oppstått under tjenestegjøring. Undersøkelsen ble offentliggjort i fjor.

724 personer mottok spørreskjemaet, og 397 bekreftet at de hadde fått en skade. Mer enn to av tre svarte da at de hadde fått varige helseplager.

Frostskade med flere alvorlighetsgrader. Foto: Arne Johan Norheim/James Mercer

– Frostskader kan være veldig alvorlig og det har tidligere, ikke ved mange tilfeller i forsvaret, ført til at man må amputere. Frostskader kan først og fremst gi plager som prikking og nummenhet, og selv milde frostskader kan være problematisk dersom man ønsker å ha et uteliv enten i arbeid eller fritid, sier Norheim.

Pådrar seg skader som følge av lite rutine

I rapporten som Forsvaret offentliggjorde i sommer, står det at Forsvaret har en rekke aktiviteter, øvelser og tjenester i situasjoner hvor det er en fare for at personellet kan pådra seg frostskader.

Knut Hummelvoll. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Knut Hummelvoll, major ved Forsvarets vinterskole, forteller at den viktigste delen av den militære utdanningen gjøres utendørs.

– Vi kan ikke tro at vi skal ha en nullvisjon på frostskader i forsvaret – det er umulig. Vi må trene realistisk, men vi må forsøke å få tallet så lavt som mulig og hindre at skadene utvikler seg til å bli alvorlige, sier han.

Hummelvoll peker derfor på at den viktigste jobben er å følge opp dem som arbeider tettest på soldatene, ved å gi dem den beste kunnskapen og skape de beste holdningene.

Ifølge rapporten var to tredeler av dem som fikk frostskader inne til førstegangstjeneste.

– Det vi ser er at det er fingre og føtter som er mest utsatt, naturlig nok ettersom man står på kalde underlag og tar på kalde ting. Det å være våt på beina over tid, og det og ikke bruke beskyttelse på hendene når man tar på ting, er det som er de største årsakene, sier Hummelvoll og legger til at det viktig at soldatene tar med seg teorien de lærer ut i praksis.

Kvinner rammes i større grad enn menn

Nytt for Hummelvoll er at kvinner rammes av frostskader i større grad enn menn. For mens kvinner kun utgjør en fjerdedel av alle soldatene i forsvaret, står de ifølge rapporten for en tredel av alle frostskadene så langt i år.

– Vi vet ikke hvorfor kvinner oftere rammes, sier Hummelvoll og legger til:

– Det er helt nytt for oss at de er overrepresentert, og dette er noe vi må finne ut av. Hva som er årsaken er veldig vanskelig. Det finnes noen fysiologiske forklaringer, men disse klarer ikke forklare denne store variasjonen.

Kvinner utgjør en fjerdedel av alle soldatene i forsvaret, og står for en tredel av alle frostskadene så langt i år. - Det er selvsagt noe vi må se på, sier Knut Hummelvoll, major ved Forsvarets vinterskole. Foto: Øystein Vårdal / Forsvaret

– Kan det være noe med klær og hvordan disse er tilpasset kvinner?

– Ja, det er selvsagt noe vi må se på. Sånn i det store og hele skal dette være tilpasset, men vi må selvsagt undersøke dette nøyere. Det kan også være andre saker, men vi må se på rutiner og vi må se på bekledning.

Holdninger og kulturell arv

– Det er ikke tøft å fryse, det er det ingen som syns. Det kan være noen som er opptatt av å se bra ut og derfor bruker litt for trange klær, velger å ikke bruke hodeplagg når de bør det. Det er det eneste jeg tenker kan være en holdningsmessig utfordring når det gjelder bekledning, sier Hummelvoll.

Mens Hummelvoll utelukker at dårlige holdninger har noe å si på antall frostskader, tror Norheim på sin side at noe handler om holdninger og kulturell arv i forsvaret.

– Man skal liksom herde seg og tåle det. Det bygger nok på feilslutninger. Det er ingen grunn til å tro at du tåler kulde bedre ved å påføre seg en frostskade, snarere tvert imot, sier Norheim.