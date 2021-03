Nytt tiltak skal gi billigere mat

– Vi ser i bransjen at det er store forskjeller på pris og betingelser. Det er noe vi skal ettergå nå. For vi er opptatt av at de prisene som leverandørene gir skal komme forbrukerne til gode, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun snakker om ulike innkjøpspriser butikkene har hos leverandører. For prisene ut til kundene har derimot lenge vært svært jevne hos de ulike butikkene.

LAVERE? Næringsminister Iselin Nybø ønsker bedre utvalg og lavere priser. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Skal gå etter leverandørene

I siste pristest hos VG kommer lavprisbutikkene Coop Extra, Kiwi og Rema 1000 igjen likt ut. Bare 24 kroner skiller handlekurven med varer for rundt 2000 kroner.

Extra mener de må få bedre innkjøpspriser hos leverandørene om prisene skal bli lavere for kundene.

– Hvis Nybø leverer, lover og garanterer vi bedre priser til kundene. Vi konkurrerer knallhardt hver dag. Det kan du se på marginene våre. På pristester er vi billigst til tross for at vi ligger langt bak på innkjøpsbetingelser, sier Extra, ved kommunikasjonsdirektør for Coop Norge, Bjørn Takle Friis.

EXTRA: Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis. Foto: Coop

Også næringsministeren mener det er for stor forskjell i innkjøpspriser. I dag ble det derfor tatt grep etter at det nylig kom en stortingsmelding for å bedre konkurransen.

Leverandørene vil nå bli bedt om å forklare eventuelle forskjeller i innkjøpspris mellom butikkene.

– De må begrunne hvorfor det er en forskjell i de prisene som gir til de ulike aktørene. Når vi får den begrunnelsen, må vi se på hva det er grunn til å se nærmere på eller iverksette tiltak, sier næringsministeren.

15 prosent dårligere betingelser

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, melder om rekordomsetning i 2020.

Årsakene til rekorden i kriseåret med korona er at folk nesten ikke dro til Sverige for å handle, og langt færre gikk ut for å spise.

Også Extra melder om stor vekst, men mener Norgesgruppen får langt lavere innkjøpspriser hos leverandørene.

– Vi har ikke i nærheten av samme marginer og resultat som Norgesgruppen, sier Takle Friis.

– Driver dere ikke like effektivt?

– Vi har det mest effektive lageret i Norge. Og vi driver veldig effektivt. Det har ingenting med det å gjøre. Vi har 15 prosent dårligere innkjøpsbetingelser, og det har alt å si, sier Takle Friis.

Derfor mener han at det er bedre innkjøpsbetingelser som kan gi bedre priser til kundene.

– Se det før vi tror det

Selv om Konkurransetilsynet nå skal ettergå innkjøpsavtalene, er ikke Extra fornøyd med næringsministerens tiltak ennå.

– Vi må se det før vi tror på det. Vi har hørt det mange ganger. Stortinget har instruert Konkurransetilsynet, Nybø har vært vag. Nå må hun følge opp og vi må se resultater, sier Takle Friis.

Kiwi, som denne gangen tapte VGs pristest, mener de presser prisene.

KIWI: Kristine Aakvaag Arvin er kommunikasjonssjef i Kiwi. Foto: Kiwi

– Selvfølgelig burde vi vært billigst i denne testen. Vi vet jo at vi er billigst, men en prisundersøkelse viser et øyeblikksbilde for et utvalg varer og denne gangen bommet vi på et par produkter, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

– Men det er jo nesten ikke forskjell når du sammenligner handlekurvene til de ulike butikkene?

– Vi jobber hver dag for å gjøre forskjellene større, men det at mange produkter har lik pris skyldes at det er beinhard konkurranse. Og når Kiwi, som prispresseren, setter ned prisen på et produkt følger gjerne de andre etter, sier kommunikasjonssjefen.