Nytt NRK-program: – Vi snakker ikke nok om hatet

– Moskeangrepet er et bevis på at vi ikke har gjort nok for å forebygge høyreekstremisme siden 22. juli, sier Faten til NRK.

Hun mener at det ikke bør være slik at et nytt angrep minner oss på vår egen historie.

Angrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag 10. august blir etterforsket som forsøk på terror.

Politiet mener målet var å skremme muslimer.

– Vi må ta høyreekstremisme, rasisme, islamofobi og antisemittisme mye mer seriøst, sier Faten.

Debatt på en utradisjonell måte

Fire vidt forskjellig personer sitter på hver sin stol. Bak dem er en storskjerm med ulike påstander gruppa skal diskutere.

Det er tid for debatt, men ikke på den vanlige måten der en programleder stiller spørsmålene og styrer ordet.

En Frp-politiker, en SV-politiker, en lærer og en muslimsk samfunnsdebattant skal på egen hånd diskutere innvandring.

I en annerledes debatt skal deltakerne lytte til hverandre, ikke avbryte og heller stille spørsmål og prøve å forstå hverandre – en ny form for debattering.

Faten, som er en av deltakerne, mener dette er en ny måte å snakke på, som flere trenger å ta i bruk.

NYTT PROGRAM: TV-debatter er ofte en kamp som skal vinnes. I «Einig» skal deltakerne lytte til hverandre uten å avbryte. Du trenger javascript for å se video. NYTT PROGRAM: TV-debatter er ofte en kamp som skal vinnes. I «Einig» skal deltakerne lytte til hverandre uten å avbryte.

– Ferdig med politiske korrekte samtaler

– Jeg tror at vi er litt ferdige med å ha politisk korrekte samtaler hele tiden. Det er på tide å være rolig og snakke ordentlig om ting, sier hun.

Under samtalene kom det frem temaer som retorikk i sosiale medier.

Faten mener rolige samtaler med mennesker man er uenig med kan hjelpe på måten vi snakker sammen på, også på nett.

– Jeg tror at det å møtes som mennesker forandrer oss, fjerner våre fordommer og bringer mennesker nærmere hverandre.

Å snakke med hverandre istedenfor om hverandre, kan løse mye, sier hun.

Et menneske tross alt

Faten har vært NRK-programleder og engasjert seg i samfunnsdebatten. Hun har også deltatt i flere tradisjonelle debatter.

Debatten som blir vist på NRK i kveld kaller hun en «koselig sofasamtale uten sofa», der de for første gang lyttet til hverandre.

– Alle lyttet uten at vi trengte å peke på hverandre, men heller snakke om hvorfor det er slik det er. Det var nesten så vi var litt enig om alt hele tiden, selv om vi ikke var det, sier hun.

Faten tror at et «hei» og en samtale kan endre mange holdninger og fordommer.

– Uansett hvilke fordommer du har, uansett om du misliker mennesket på andre siden og ikke vil møte personen, uansett hvor uenig du er, går du derfra og tenker at det var mye enklere enn jeg trodde. Det var et menneske tross alt.

YTRER SEG: Faten Mahdi al-Hussaini er aktiv i samfunnsdebatten og har vært programleder på NRK. Bildet er fra «Faten tar valget». Foto: Julia Naglestad / NRK