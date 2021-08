Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ukentlig oppdaterer Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) smittekartet, basert på antall smittede per 100.000 de siste fjorten dagene i hvert enkelt land.

På kartet over kan du sveipe se hvordan fargene har endret seg den siste uken.

Kartet viser at Sverige går fra grønt til oransje. Det samme gjør Island og naboland Finland. Områder nord i Danmark har gått fra oransje til rødt.

Det kan bety karantene ved innreise til Norge, om regjeringen beslutter å følge smittekartet. Det får vi vite i morgen. Eventuelle nye regler gjelder fra og med natt til kommende mandag.

Fakta om koronasertifikatet Ekspandér faktaboks Det verifiserbare sertifikatet har QR-koder som kan kontrolleres.

Mandag 14. juni åpnet regjeringen for større arrangementer i 3. fase i gjenåpningsplanen ved bruk av koronasertifikat. Det gjelder for eksempel festivaler, fotballkamper og kystcruise.

Sertifikatet har to ulike visninger: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

Den enkle visningen viser i hovedsak om man har grønn eller rød status uavhengig av årsak. Den andre visningen har mer detaljert informasjon om vaksine, testresultater eller om man har hatt covid-19.

Grønn status betyr ikke nødvendigvis fritak for innreisekarantene.

Koronasertifikatet ble klart for innenlands bruk 11. juni. Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, får unntak fra innreisekarantene. En felles europeisk løsning vil sannsynligvis være klar i starten av juli.

Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Det er unntak fra karantene for dem som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte gule land/områder)

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har samarbeidet om utviklingen av koronasertifikatet

Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Der kan det lastes ned til mobiltelefon eller skrives ut.

Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli. Kilder: Regjeringen.no, Helse- og omsorgsdepartementet, helsenorge.no

Sverige har hatt 59 nye smittede per 100.000 de to siste ukene. I Finland er tallet like under 130. På Island er det rapportert om 385 nye smittetilfeller per 100.000 de siste fjorten dagene.

Her kan du lese informasjon fra myndighetene om fritak fra karantenehotell og hvem som regnes som beskyttet.

Flere endringer i Europa

Norge: Møre og Romsdal, Agder og Troms og Finnmark går fra grønt til oransje

Island: Går fra oransje til rødt

Italia: Regionene Toscana og Marche går fra oransje til røde

Frankrike: Med unntak av to regioner sør i Frankrike blir den sørlige delen av Frankrike mørkerød, Lenger nord i landet blir flere regioner røde.

Spania: Hele landet er nå mørkerødt, med unntak av Asturia-regionen i nord.

Nederland: Går fra mørkerød til rød.

Hellas: Flere øyer er nå røde. Khios og Lesvos er blant dem.

Totalt ble det strengere reiseråd for 36 områder i EU.

Grenser

Grensene for å miste den grønne fargen er koblet til hvor mange smittede landene har registrert de siste fjorten dagene. Dette tallet blir fordelt på befolkning. Konkret er det antall smittede de siste to ukene per hundre tusen innbyggere.

Én grense går ved 50 smittede. En annen grense går ved 75 smittede. Grunnen til at det er to grenser er fordi andelen positive prøver også er med i vurderingen.

Dersom det i løpet av de siste to ukene i gjennomsnitt er mellom én og 4 prosent av prøvene som kommer tilbake positive, så er et land grønt inntil det når 50 smittetilfeller.

Dersom gjennomsnittet av prøvene de siste fjorten dagene er under én prosent, så ryker ikke grønnfargen før antall smittede har nådd 75.

Nye reiseråd fredag

Forrige uke besluttet regjeringen endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Avgjørelsene var delvis basert på ECDC sine beslutninger.

Island, Italia og San Marino fikk innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene. Frankrike gikk fra oransje til rødt.

Onsdag gikk assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ut og sa vi er på vei inn i en fjerde smittebølge.

I morgen slipper regjeringen sine reiseråd for den kommende uken.