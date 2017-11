Ny undersøkelse: 6 av 10 mener at voksne drikker for mye foran barna i jula

– Det er ti år uten alkohol, og det er et godt liv uten alkohol. Dette er en stor dag.

Elisabeth har vært tørrlagt alkoholiker i 10 år. I dag jobber hun som gruppeterapeut og hjelper andre voksne som fortsatt sliter med rusmisbruk. Og det er mange: Folkehelseinstituttet anslår at 90.000 barn i Norge lever i et hjem der minst en forelder misbruker alkohol. Mørketallene er store.

Det nærmer seg en utsatt høytid. I desember har Vinmonopolet dobbelt så stor omsetning som resten av året, ifølge blant annet kampanjen Hvit Jul. Elisabeth, som selv har tre barn og fire barnebarn, tror mange unge gruer seg til jul, fordi foreldrene drikker for mye.

– Det er mange julebord, lønningspils, og krav hele veien. Kanskje folk skulle droppet noen av julebordene og heller funnet på litt mer med ungene sine.

Forbinder jula med festing

Ifølge en nasjonal undersøkelse fra den ruspolitiske organisasjonen IOGT, mener 6 av 10 nordmenn at voksne drikker for mye når de er sammen med barna i jula. Organisasjonens generalsekretær, Hanne Cecilie Widnes, er ikke overrasket over funnene.

– Dette er ikke overraskende tall, for vi har mye kunnskap om at mange barn lever i hjem med foreldre som bruker alkohol på en sånn måte at det går utover hverdagsfunksjonen.

Hanne Cecilie Widnes, leder for den ruspolitiske organisasjonen IOGT, mener hensyn til barna er det viktigste i juletiden. Foto: Peter Kuzinski / NRK

Widnes mener desember er en måned som forbindes med mye festing og selskaper, og at det er mange alkoholtradisjoner knyttet til julefeiringen i Norge. Derfor blir det ekstra viktig å ta hensyn til barna.

– Jeg tror ofte vi kan stå litt i krysspresset mellom hvordan vi som voksne ønsker en koselig julefeiring ut ifra hva vi tenker er bra for oss, og hva barna kan ha behov for eller oppleve. Det er viktig at vi snakker med barn om hvordan de opplever det, og at vi snakker med hverandre om hva slags julefeiring vi vil ha og hvordan vi skal tilrettelegge for at jula først og fremst skal være barnas høytid og at det skal være trygt og koselig å feire jul.

Viktig å snakke om rusmisbruk

For Elisabeth tok det tid før hun innså at hun hadde et rusproblem. Først da hun søkte hjelp, lærte hun mer om hva alkoholisme dreiet seg om.

– Det er så skambelagt og skyldbelagt, særlig for oss kvinner, for vi skal ikke drikke eller være fulle. Vi skal være gode mødre, og jobbe.

Hun tror at alkoholisme ikke trenger å være så synlig.

– Men barn merker det veldig fort. Barn som har foreldre som drikker blir medavhengige, og de vil veldig gjerne skjule det for kameratene sine. Det ender med at de ikke tar med seg venner hjem, fordi de ikke vet hvordan det vil være hjemme.

I dokumentarserien «Forført av spriten», som ble vist på NRK i høst, fikk vi blant annet se at hennes alkoholproblem ble fanget opp på arbeidsplassen. At kollegaene hennes sa ifra, er hun glad for i dag. Hun håper flere sier ifra hvis de oppdager rusmisbruk i jula.

– Det som ellers skjer er at ingen sier noe og lar det gå. Og da er det barna det går utover.