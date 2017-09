Forført av spriten (1:5) Premiere!

Alle er kvinner som har fått livene sine dramatisk endret på grunn av problemer med alkohol. Kvinner som tilsynelatende levde vanlige liv, men som bak fasaden ikke mestret drikkingen.

Skjult alkoholmisbruk rammer mange

Skjult alkoholmisbruk rammer hvert år svært mange familier i Norge. Ifølge forskning.no er det rundt 100 000 alkoholikere her i landet, og mørketallene er store. Mange lever vanlige liv og fungerer greit i jobb og i det sosiale, før fasaden sprekker.

I «Forført av spriten» møter vi fem sterke kvinner som fikk store problemer med alkohol. Måten kvinnene håndterer sine kriser på, gir håp og muligheter for andre. De kunne vært din mor, datter, kollega, nabo eller venninne.

FRA MENIGHET TIL MISBRUK: Bente var mor til tre barn da alkoholen tok overhånd. Hennes ærlige fortelling handler om skam og bunnløs fortvilelse. Men også om håp og en vei ut. Foto: FENRIS FILM

Episode 1 – Mamma er alkoholiker

Bente Karlsen Røstad (47) gikk fra et tilsynelatende beskyttet liv i en menighet på Sørlandet til å bli alenemor for tre barn i en alder av 25 år. Hun taklet det dårlig og fant trøst i drikkingen.

– Det gikk så langt at jeg drakk daglig og ofte var ruset når barna kom hjem fra skolen. Jeg gjemte alkohol over alt i huset, forteller Bente.

Rusproblemet tiltok kraftig og ble et hverdagsproblem, selv om hun lenge maktet å holde fasaden. Etter kraftig forverring over lang tid prøvde Bente å avslutte sine egne lidelser på en dramatisk måte. Til slutt var det hennes egne barn som ble redningen.

Rundt 90 000 barn i Norge lever med minst én forelder med et uttalt alkoholproblem, anslår Folkehelseinstituttet i en rapport fra 2011.

BILULYKKE: Elisabeth jobbet i en betrodd stilling på sykehus. Hun skjulte at hun drakk og skjøttet jobben sin. Men da sjefen oppdaget at hun slet med alkoholen, ble livet enda vanskeligere. Før de sammen fant en vei ut. Foto: FENRIS FILM / FENRIS FILM

Episode 2 – Min kollega er alkoholiker

Elisabeth Grønningsæter (62) slet i flere år med alkoholmisbruk men maktet likevel å skjøtte jobben sin. Da misbruke eskalerte, ble det verre å skjule det, men først etter en bilulykke på grunn av promille innså hun at problemet var så stort at hun trengte hjelp.

– Det skal mye til for en rusavhengig å innrømme sin avhengighet, for det veldig skambelagt å være rusavhengig. Jeg tror det er mye verre for en kvinne en for en mann, sier Elisabeth.

DRØMTE OM STJERNENE: Trude Bjercke Strøm holdt sitt misbruk skjult bak en glamorøs fasade og en drøm om en scenekarriere. Redningen ble en god venninne. Foto: FENRIS FILM

Episode 3 – Min venninne er alkoholiker

Trude Bjercke Strøm (50) drømte om en stor karriere på scenen, men isteden ble talentet slukt av et stadig sterkere alkoholmisbruk. Redningen ble til slutt venninnen Rigmor som fikk henne inn på en rusklinikk.

Bak en glamorøs fasade klarte Trude lenge å holde misbruket sitt skjult, men til slutt sprakk alt.

– Rigmor reddet trolig live mitt, sier Trude.

MISTET FEM BARN: For Anita ble flørt med alkohol og rus i ungdommen fatalt. Hun levde et kaotisk liv og nådde bunnen da hun mistet omsorgen for alle sine fem barn. Det fantes likevel en vei ut. Foto: FENRIS FILM

Episode 4 – Prisen jeg betalte

Anita Havnerås (43) kom tidlig i kontakt med rus og alkohol, og da hun ble mor i tenårene, maktet hun ikke å ta seg av barnet sitt.

Etter å ha født sitt femte barn og mistet omsorgen for alle på grunn av rusproblemer, nådde hun bunnen. Anita fikk etter hvert den hjelpen hun trengte. Hun kom seg sakte, men sikkert over i en rusfri tilværelse og gjenopptok kontakten med barna sine. Men hun vil for alltid være preget av de problemene alkoholen ga henne.

VOKSTE OPP MED RUS: Camilla Kristiane Moen ble mor i ung alder og taklet det dårlig. En dramatisk hendelse i åpent hav under et behandlingsopplegg, bidro til slutt til å endre livet hennes. Foto: FENRIS FILM

Episode 5 – Min vei ut

Camilla Kristiane Moen (36) vokste opp med rus og havnet på barne- og ungdomshjem. Da hun ble mor i ung alder taklet hun livet dårlig, og alkoholmisbruket tok over. Selv om hun holdt fasaden lenge ble det til slutt umulig å fikse et normalt liv, og barnevernet tok barna hennes.

En dramatisk hendelse i åpent hav under et fysisk krevende behandlingsopplegg bidro til slutt til å endre livet hennes.

– Jeg forsto at jeg hadde en vilje og en stahet som jeg tidligere ikke var klar over, sier Camilla.