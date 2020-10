Ny rapport: En av fire husholdninger økonomisk rammet av koronakrisen

– For min del så handler det jo om økonomi hovedsakelig. Jeg har to barn, jeg har et hus. Klarer man å betale regninger?

Stian Holt jobber som kokk om bord på Color Fantasy. Myndighetens smittevernrestriksjoner og reiseråd har rammet reiseliv- og servicenæringen hardt. Fra mars til juni var han permittert fra jobben.

I starten av oktober fikk Holt beskjed om at han vil bli permittert igjen. Han frykter det kan ta lang tid før han kan komme tilbake i arbeid.

– Jeg har sett for meg april/mai som en mulighet til å komme tilbake med tanke på at det er så få gjester om bord.

LES OGSÅ: Slik rammer koronapandemien norsk økonomi

Hjemme i Porsgrunn har han hus og to barn. Selv om han for øyeblikket får betalt de faste utgiftene og har avdragsfrihet på boliglånet, er han bekymret over å skulle leve med lavere inntekt som permittert over tid.

Det har blitt mange våkenetter hvor den største frykten er å måtte finne et annet sted å bo.

– Å overleve skal man alltid klare, men må man flytte? Må man si opp? Det er de tingene jeg er redd for, og som skremmer meg.

Kommentar: Koronakrisen kan gjøre forskjellene enda større

Arbeidsledighet Helt ledige i norge 116 761 total 5 468 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 419 199 total 109 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

En av fire økonomisk rammet av korona

– Vi ser jo at 25 prosent av husholdningene på en eller annen måte har blitt rammet av koronakrisen, sier forsker Christian Poppe ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)/OsloMet til NRK.

Christian Poppe ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)/OsloMet. Foto: Emilie Louise Solberg / NRK

En ny rapport fra Sifo viser nemlig at av 2,4 millioner norske husstander, så var 430.000 av dem fortsatt økonomisk rammet av koronakrisen i juni.

15 prosent av alle husholdninger – om lag 360.000 – hadde fått lavere inntekter i juni enn før koronakrisen, som følge av tapte næringsinntekter, oppsigelser eller permitteringer.

Det dreier seg særlig om lavinntektsgrupper, folk med usikre arbeidskontrakter, lav utdanning og selvstendig næringsdrivende.

– De økonomiske konsekvensene her er ganske store, vi ser økninger i andelen som har betalingsproblemer og vi ser at de som har blitt rammet av korona har størst sjanse for å ha betalingsproblemer, sier Poppe.

Rapporten viser også at 15 prosent av alle husholdninger, rundt 360.000 norske husstander, hadde ingen sparepenger ved utgangen av juni. Det er en oppgang fra 9 prosent i mai.

Les også: Heidi mistet jobben på grunn av korona: – Skattelette hjelper lite

Bransje Antall permitterte Andel permitterte Overnattings- og serveringsvirksomhet 1 630 1.21% Industri 1 355 0.6% Forretningsmessig tjenesteyting 1 019 0.59% Transport og lagring 836 0.58% Bygge- og anleggsvirksomhet 1 061 0.41% Vis alle

Frykter en ny underklasse

– Det vi ser i tallmaterialet er en tendens til at noen grupper vil få det verre, at det skrur seg til på viktige problemindikatorer. Hva fremtiden vil bringe avhenger særlig om folk kommer tilbake til jobb, sier Poppe.

På lang sikt er han mest bekymret over velferdsstatens yteevne.

– Det er klart at de tiltakene som velferdsstaten har satt inn mot korona ikke er bærekraftig på sikt. Så det må komme innstramminger. Koronatiltakene vil bli bygget ned, spørsmålet er hvor tidlig, og om de kommer for tidlig.

– Det andre er at kanskje velferdsstaten vil måtte bygge ned andre ytelser og kanskje vanlige ytelser. I så fall betyr det at de som har det vanskelig fra før vil få det enda vanskeligere i fremtiden.

– Du frykter at vi kan få en ny og større underklasse i Norge?

– Ja, det kan fort bli et resultat av dette. At det er noen som ikke kommer ut av problemene. Hvis du lever på to tredjedeler av din inntekt i to måneder så vil du bruke tid på å hente deg inn igjen.

– Kommer vi til å få flere fattige her i landet?

– Det kan fort bli et utkom av det. Vi er vant til å ha veldig lav fattigdom. Vi ser at fattigdommen vokste før koronakrisen, og det er klart at dette er en type omfordeling som vil ramme noen veldig hardt. Så det kan godt være at det vi ikke liker å snakke om, fattigdom, at den vil bli mer synlig, eller den vil bli en noe større gruppe etter hvert.

Bekymret for tapte arbeidsplasser

Erina Bryn Kjær, hovedtillitsvalgt i Color Line for Norsk Sjømannsforbund, er bekymret for utviklingen fremover.

Erina Bryn Kjær, hovedtillitsvalgt i Color Line for Norsk Sjømannsforbund. Foto: Pernille Andrea Aubert Gilje / NRK

– Sånn situasjonen er nå, så er det en alvorlig situasjon. Color Line har allerede signalisert om over 300 oppsigelser som kommer nå i nær fremtid. Så jeg er veldig bekymret for at arbeidsplasser kommer til å gå tapt.

Hun opplyser at mange særlig er bekymret for å skulle bli arbeidsledige i en tid og et marked som er preget av høy ledighet.

– Det er vanskelig å ha fast jobb og faste inntekter, og så plutselig så forsvinner det. Med den usikkerheten både økonomisk og for hva fremtiden vil bringe. Den usikkerheten unner jeg ingen.

Kjær håper at selskapet kan komme tilbake til det som en gang var normalen, men frykter at det kan ta lengre tid enn hva man trodde i mars.

– Det gjelder å holde det gående så lenge. Så får vi se hva som kommer med vaksiner og hva fremtiden kan bringe. Permitteringer og oppsigelser kommer vi ikke unna dessverre.