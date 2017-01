Ny rapport: – Brannen på Scandinavian Star startet sju steder

* Ferja Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo – Frederikshavn fredag 6. april 1990. På den første turen brøt det ut brann. 159 personer omkom, de fleste var nordmenn.

* Brannen startet trolig ved totiden natt til lørdag 7. april. De første meldingene gikk ut på at alle var reddet. Noen timer senere ble det klart at et stort antall mennesker ikke hadde kommet seg ut. Skipet ble trukket til Lysekil i Sverige, der de omkomne ble hentet ut og identifisert. Det ble slått fast at brannen var påsatt.

* Det ble funnet flere mangler ved redningsutstyret om bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble stilt for retten og dømt til korte straffer.

* En dansk lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som skyldig i brannstiftelse. En politirapport i 2014 slår fast at det ikke var grunnlag for å utpeke ham som gjerningsmann, selv om det var grunnlag for å mistenke ham.

* I ettertid er det kommet fram nye opplysninger, og støttegruppen for overlevende og pårørende har krevd ny etterforskning. Undersøkelser viser at det var flere branner som startet på flere forskjellige steder i skipet, og på forskjellige tidspunkter.

* I 2014 ble det besluttet å gjenoppta etterforskningen, for å følge to hovedspor: spørsmålet om brannene var påsatt og de uavklarte økonomiske forholdene rundt skipet.

* I februar 2016 påsto den tidligere sjøfartsinspektøren Flemming Thue Jensen at det var to av mannskapsmedlemmene som sto bak brannen. Også tidligere er det kommet påstander om dette.

* Tirsdag 8. august la Oslo-politiet fram resultatene av etterforskningen som ble gjenopptatt i 2014. Saken er henlagt etter bevisets stilling.

* Blant annet slår politiet fast at det ikke finnes bevis for at ferjebrannen som i 1990 krevde 159 menneskeliv, var forsikringssvindel. Politiet mener også at temperaturen var så høy at det kan ha skjedd selvantennelser og at branner kan ha blusset opp igjen på grunn av manglende etterslukking. De kan likevel ikke utelukke at det var andre årsaker til at det tok 38 timer før den siste brannen var slukket.

* Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star kommer til å påklage henleggelsen. Det samme gjør Scandinavian Stars Danske Støtteforening.

*15. januar 2017 skriver Bergensavisa at en ny rapport slår fast at brannen ombord på Scandinavian Star startet sju forskjellige steder.