Ny NRK-måling: Rødt større enn SV

Med en oppslutning på 8,9 prosent er Rødt større enn SV, viser det ferske partibarometeret Norstat har gjennomført for NRK og Aftenposten.

– Rødt har lyktes veldig godt i opposisjonsrollen. Partiet har lyktes med å fylle en rolle som en vaktbikkje, og partiet er også veldig aktivt med å markere seg tydelig i en rekke saker. Det har vært en suksessformel for Rødt å stå utenfor regjeringen, sier Johannes Bergh.

Han er forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning.

I målingen for mars er det bare SVs tilbakegang til 7,9 prosent som er større enn feilmarginen.

Pusher til venstre

Nedgangen på 2,5 prosentpoeng kommer etter et relativt høyt resultat for SV i februar, da partiet fikk en oppslutning på 10,4 prosent.

– I likhet med Rødt har SV vunnet på å stå utenfor regjeringen og være et parti som pusher regjeringen til venstre. Men nå ser det ut til at de går tilbake. Kanskje skyldes dette at SV havner i skyggen av andre saker, kanskje skyldes det at Rødt har lyktes bedre i opposisjonsrollen. SV er tross alt tettere knyttet til regjeringen, sier Bergh.

Ingen Ukraina-effekt foreløpig

Opptaksperioden for målingen var 22.–28. februar, og den har dermed ikke fanget opp alt av debatt knyttet til krigen i Ukraina og Norges håndtering.

Partibarometer for mars 2022 Periode 22/2–28/2. 956 intervjuer. Feilmarginer fra 1,4–3,3 pp. Parti Endring +0,6 R 8,9 % +0,6 −2,5 SV 7,9 % −2,5 +2,6 AP 22,6 % +2,6 +0,4 SP 9,1 % +0,4 +0,1 MDG 3,4 % +0,1 +0,6 KRF 4,2 % +0,6 +0,5 V 4,3 % +0,5 −1,3 H 24,9 % −1,3 −1,3 FRP 10,9 % −1,3 +0,5 Andre 4,0 % +0,5 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for februar. 956 intervjuer er gjennomført, hvorav 732 har oppgitt partipreferanse.

– Tallene er jo egentlig ganske stabile, og det er verdt å merke seg at Ukraina-krisen som dominerer mediebildet ikke slår sterkere inn på tallene. Dette kan jo endre seg videre fremover, sier Johannes Bergh.

For eksterne trusler er ofte en fordel for en sittende regjering.

– Det er ikke ukjent at en sikkerhetspolitisk krise kan være til fordel for regjeringen, og vise seg på målingene. Det har man sett fra andre land når der er ekstern trussel krise så slutter folk seg om den sittende regjering som har ansvaret for å håndtere krisen, påpeker Bergh.

Høyre største parti

På samme måling får Arbeiderpartiet en oppslutning på 22.6 prosent.

Det er også Ap som ser ut til å ha den mest positive utviklingen på denne målingen, men endringen på 2.6 prosentpoeng er innenfor feilmarginen.

– Den positive endringen ligger innenfor feilmarginen og det er for tidlig å se om dette er en ny trend. Regjeringspartiene har tapt på en måte som er historisk, og det bekrefter egentlig denne målingen. Foreløpig er bildet at Ap har tapt på pandemikrisen og strømkrisen. Det gjenstår å se om den sikkerhetspolitiske krisen vil slå positivt ut for regjeringspartiene fremover, sier Bergh.

STØRST: Erna Solberg er fortsatt partileder for Norges største parti. Foto: William Jobling

På borgerlig side kan Høyre nok en gang glede seg over å være største parti, med en oppslutning på 22,6 prosent.

Men utover det er det ikke mye å feire på høyresiden. Både Høyre og Frp får lavere oppslutning i mars enn i februar, men også her er endringen innenfor sperregrensen.

– Høyre har gjort det rimelig bra siden valget og er på stabilt høyt nivå. Partiet er nok en gang større enn Ap. Høyre er i en stabil situasjon og vinner nok på at de er det største opposisjonsparti, sier Bergh.

MDG under sperregrensen

Blant partiene i sentrum er det bare snakk om mindre bevegelser fra februar. MDG er det eneste av sentrumspartiene som ligger under sperregrensenm, med en oppslutning på 3,4 prosent.

Ser man på hvor mange mandater denne målingen ville gitt partiene dersom det var valg i dag, har rødgrønn side fortsatt flertall med 90 mandater.

På borgerlig side tar samtidig Høyre et solid byks i antall mandater. De ville dermed ha fått inn 44 representanter, dersom dette hadde vært valgresultatet: