NRK-måling: Rødt fram – regjeringspartiene sliter

Rødt får en oppslutning på 8,3 prosent på februarmålingen Norstat har utført for NRK og Aftenposten, og er dermed en av de store vinnerne i denne målingen.

Rødts fremgang fra januar er større enn feilmarginen, og man kan slå fast at partiet fortsetter å øke tilslutningen.

SV går også fram til 10,4 prosent, men endringen er innenfor feilmarginen. Det er også de andre utslagene på denne målingen, bortsett fra Rødts:

Partibarometer februar Periode 25/1–31/1. 953 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,2 pp. Parti Endring +2,1 R 8,3 % +2,1 +1,2 SV 10,4 % +1,2 −1,1 AP 20,0 % −1,1 −1,1 SP 8,7 % −1,1 +0,0 MDG 3,3 % +0,0 +0,4 KRF 3,6 % +0,4 −1,1 V 3,8 % −1,1 +1,5 H 26,2 % +1,5 −1,7 FRP 12,2 % −1,7 −0,1 Andre 3,5 % −0,1 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Ønsker forandring

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier at partiets fremgang skyldes folks ønske om forandring.

– Folk stemte for forandring i fjor høst, og det har regjeringen ikke levert på.

Bjørnar Moxnes og Rødt går fram, mens Ap og Jonas Gahr Støre får en oppslutning på 20 prosent. Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet ville Ap og Sp totalt ha mistet 21 mandater på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er vel enkelt å være i opposisjon også?

– Det er ikke enkelt å få gjort om på energipolitikken og sikre at strøm blir en ressurs. Jeg tror at hvis Støre og Vedum førte en politikk i tråd med folk flest sine ønsker, så ville de fått vekst på målingene. Det er avhengig av om de har vilje til å regulere strømmarkedet.

Strømsluk

Regjeringen har måttet tåle hard medfart for høye strømpriser og koronarestriksjoner. Det vises på målingen for begge regjeringspartiene.

Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet ville Ap og Sp totalt ha mistet 21 mandater på Stortinget.

Mandatfordeling februar Plasser på Stortinget hvis februarmålingen var valg - sammenlignet med dagens storting. PARTI ENDRING R Rødt + 8 8 opp fra 2013 SV Sosialistisk venstreparti + 6 6 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet -10 10 ned fra 2013 SP Senterpartiet -11 11 ned fra 2013 MDG Miljøpartiet de grønne -1 1 ned fra 2013 KRF Kristelig folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 V Venstre -5 5 ned fra 2013 H Høyre + 12 12 opp fra 2013 FRP Fremskrittspartiet + 2 2 opp fra 2013 Andre Andre -1 1 ned fra 2013 Norstat

Men Trygve Slagsvold Vedum er ikke bekymret:

– Det har vært røffe tider med korona og nedstengninger og strømpriser. Og da har det blitt litt røft for de to partiene som sitter i regjering, sier Vedum til NRK.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum innrømmer at det har vært røffe tider. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det har vært kraftig tilbakemelding fra velgerne?

– Jeg har opplevd store variasjoner på meningsmålinger, sånn er det, sier Vedum.

Høyre størst

Høyre er Norges største parti på denne målingen med en oppslutning på 26,2 prosent.

Det er en endring på 1,5 prosentpoeng fra forrige måling, noe som er innenfor feilmarginen.

Erna Solberg er fornøyd med å lede Norges største parti. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Erna Solberg er godt fornøyd med resultatet:

– Dette er veldig gode tall for Høyre. Så gode at vi ikke kan forvente at hver måling skal se sånn ut, sier Solberg, og legger til:

– Akkurat nå står landet i en vanskelig situasjon, som regjeringen kommuniserer ukoordinert rundt. Mange er bekymret for økonomien i en tid med pandemi, høye strømpriser, økte renter og på toppen av alt økte skatter for folk og bedrifter. Det må vi ta på alvor.