Ny måling: Nå er også Frp større enn Ap

– La meg slå fast her og nå: Vi skal vinne valget, sa Støre da han avsluttet sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre i går.

Men det ferske partibarometeret som er utarbeidet for NRK og Aftenposten, mer enn antyder at det er langt fram til en valgseier:

Arbeiderpartiet går tilbake 1,1 prosentpoeng til en oppslutning på 17,1 prosent. Samtidig går Fremskrittspartiet fram 2,4 prosentpoeng til 17,6 prosent.

Høyre beholder posisjonen som landets største parti, trass i en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng til 25,5 prosent.

beholder posisjonen som landets største parti, trass i en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng til 25,5 prosent. Frp, Høyre, KrF og Venstre sikrer 89 mandater i målingen, mot 80 for Stortingets øvrige partier. Med ett unntak har det nå vært borgerlig flertall på alle Norstats målinger siden august 2022.

Nasjonalt partibarometer 2024 Hva ville du stemt om det var stortingsvalg i dag? Sammenlignet med måling i mars. Parti Oppslutning Endring 25,5% H −1,5 17,6% FRP +2,4 17,1% AP −1,1 10,4% SV +0,3 6,9% SP +0,2 5,9% R −0,3 4,6% V −1,5 4,1% KRF +0,1 4,0% MDG +0,5 1,6% INP +0,5 2,4% Andre +0,4 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 991 intervjuer gjort i perioden 2.4.24–6.4.24. Feilmarginer fra 0,9–3,1 pp. Kilde: Norstat

16 år siden sist

Det er første gang siden september 2008 at Norstat har målt Frp større enn Ap. Også vinteren 2021 var Ap i tre måneder landets tredje største, men da var det Senterpartiet som inntok andreplassen.

– Målingene spriker, men dette er altfor lave tall for oss. Jeg har tro på at vi ligger høyere, og kan komme høyere, sier Støre til NRK.

Han legger til at «det kommer veldig mye bra politikk fra regjeringen».

– Så jeg beholder optimismen.

SVAKE TALL: Igjen må Støre kommentere en svak måling, men Ap-lederen sier han beholder optimismen. Foto: William Jobling / NRK

– Men betyr det noe for deg at Fremskrittspartiet også er større enn Arbeiderpartiet?

– Igjen, målingene spriker, så jeg vil ikke gå inn i detaljer på det.

– Hvor lei er du av å kommentere dårlige målinger?

– Det er jobben å kommentere alle typer målinger. Nå spriker de, og summen av det vi ser, peker i riktig retning. Så jeg henter inspirasjon fra det.

Listhaug: – Hyggelig

Frp-leder Sylvi Listhaug er for tiden i Washington med sønnen, som fikk vannkopper under en påsketur til USA. Det gjorde at hjemturen til Norge måtte utsettes, og nå bor hun hos familie i den amerikanske hovedstaden.

– Det er alltid hyggelig når vi går fram. Vi skal jobbe for å skifte ut dagens regjering, sier hun.

– Sist gang Frp var større enn Ap på Norstats målinger var i 2008. Hva forteller det deg?

– At denne regjeringen har ført en politikk som går i gal retning. Jeg håper de ser at Frp er et alternativ, sier hun.

MÅLINGSVINNER: Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug kan glede seg over støtte fra 17,6 prosent av velgerne. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Men målingene spriker, også i dag. Hvordan påvirkes du av det?

– Man kan ikke la målingene styre. Det viktigste er å stå på hver eneste dag for å skifte ut den sittende regjeringen.

– Høyre faller på målingen, kan Frp bli landets største parti ved valget?

– Vi konsentrerer oss om å jobbe hver eneste dag for å bli så sterke som mulig.

– Føler du deg trygg på valgseier?

– Nei, her må det jobbes hver eneste dag for å sikre et skifte. Det er velgerne som sitter på dommen, sier hun.

– Svært jevnt

Alle endringene på målingen er innenfor feilmarginen, med unntak av tilbakegangen for Venstre, som er på 1,5 prosentpoeng. Men partiet er likevel over sperregrensen med et resultat på 4,6 prosent.

– Dette er en svakere måling enn de fleste andre vi har fått i det siste, men det viser jo at stortingsvalget neste år kommer til å bli svært jevnt. Ingenting er avgjort, sier partiets nestleder Sveinung Rotevatn.

For Sp, SV, Rødt og MDG er det kun mindre endringer. KrF er over sperregrensen for fjerde gang i denne stortingsperioden.

Om partibarometeret er dyster lesning for partistrategene på Youngstorget, kan Ap glede seg over bedre tall i VG-målingen fra Respons som ble offentliggjort tidligere i dag. Der går Ap fram til en oppslutning på 21,2 prosent.

Og på en måling Kantar har gjort for TV2, også den kunngjort i dag, får Ap støtte fra 21 prosent av velgerne.

Representanter på Stortinget Representanter per parti ifølge aprilmålingen. Sammenlignet med dagens storting. Parti Antall mandater Endring Høyre H 43 43 +7 Arbeiderpartiet AP 33 33 −15 Fremskrittspartiet FRP 33 33 +12 Sosialistisk Venstreparti SV 17 17 +4 Senterpartiet SP 13 13 −15 Rødt R 10 10 +2 Venstre V 7 7 −1 Miljøpartiet De Grønne MDG 7 7 +4 Kristelig Folkeparti KRF 6 6 +3 Andre ANDRE 0 0 −1 991 intervjuer gjort i perioden 2.4.24–6.4.24. Feilmarginer fra 0,9–3,1 pp. Kilde: Norstat

Lavt nivå

Men det siste halvåret har Arbeiderpartiet ligget under 20 prosent på et gjennomsnitt av de nasjonale målingene, ifølge nettstedet Poll of polls.

Kilder NRK har snakket med, viser til at det internt i partiet nå er en forståelse av at Aps tilbakegang ikke bare skyldes krigen i Ukraina og påfølgende dyr strøm og høye renter.

– Er du enig med dem?

– Ja. Det har alltid flere hensyn som spiller inn her. Det er både politikk og personer og måten politikk drives på. Og vi har vært bunnærlige, gått helt i bunnen av det og sett på alle sider: Ingen skal kunne skyve spørsmål til side, sier Støre.

Bakgrunnstall viser at Ap har tapt sakseierskap også til områder hvor partiet tidligere sto sterkt, som økonomisk trygghet, helse og arbeid, som Aftenposten beskrev i fjor høst.

AP-TOPPENE: Partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre under landsstyremøtet denne uka. Til høyre sitter tidligere nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: William Jobling / NRK

Valgforsker Johannes Bergh sa mandag til NRK at det ikke er for sent for Ap å håpe på gjenvalg, men understreket at oppslutningen om partiet ligger på et historisk sett lavt nivå.

– Partiet ligger jo på et snitt av målinger på under 20 prosent i oppslutning. Og oppslutningen om Arbeiderpartiet har egentlig vært ganske stabil, i hvert fall halvannet år. Så det er lite som tyder på at det er noen positiv trend i sikte, sa Bergh.