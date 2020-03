Etter mye tilbakemeldinger valgte universitetet å fjerne delen hvor de nevnte at USA var et eksempel på et land med underutviklet helsesystem og kollektiv infrastruktur.

– Vi ønsker ikke at enkeltformuleringer skal overskygge viktig informasjon. Derfor ble den konkrete formuleringen om USA fjernet, skriver senior kommunikasjonsrådgiver for rektor på NTNU, Anne Dahl, i en e-post til NRK.

Slik lød den opprinnelige meldingen:

«In accordance with the recommendations from the Ministry of Foreign Affairs (UD), NTNU strongly recommends that all NTNU students who are outside Norway return home. This applies especially if you are staying in a country with poorly developed health services and infrastructure and/or collective infrastructure, for example the USA. The same applies if you do not have health insurance. [ ...]»

Meldingen har blitt delt hyppig i sosiale medier, på både Facebook, Twitter og Reddit.

I etterkant ble formuleringen om USA fjernet fra hjemmesiden til NTNU og på Facebook.

Flere støtter meldingen

Helsevesenet i USA er kjent for å være dyrt og kan ikke sammenlignes med det offentlige helsevesenet vi har i Norge. Skyhøye medisinpriser fører blant annet til dødsfall og grensehandel i Canada.

På Facebook og Twitter er det blandede meninger om meldingen til NTNU. Det er flere som støtter formuleringen, men også mange som ikke er helt fornøyd.

– Som en Amerikaner, er jeg fullstendig enig i å kalle oss et dårlig helsesystem. Ta tilbake originalen, skriver en på Facebook.

– Hvis du er lei av USA, hvorfor har dere studenter der? Bare dra og ta resten av den utakknemlige gruppen med deg. Ikke gidd å kom tilbake, skriver en annen i kommentarfeltet.

Det er også flere som uttrykker at de ønsket at den originale posten sto der.

– Som amerikaner skulle jeg ønske at du ville la USA-kommentaren stå. Kanskje når resten av verden slår Trump i ansiktet kan det føre til handling.

– Buu. Ta tilbake det originale innlegget! Hold det ekte! USA må våkne opp!

– Deler av vår formulering var uheldig

Kommunikasjonsrådgiver Dahl, skriver i e-posten til NRK, at de lørdag kveld sendte en oppfordring til studenter om å returnere til Norge i tråd med UDs sin oppfordring.

NTNU fikk flere henvendelser fra studenter i USA og deres foreldre, med spørsmål om dette også gjaldt dem.

– I lys av dette ble det sendt ut en presisering av at oppfordringen også gjaldt for USA.

Hun skriver videre at de i ettertid har fått en del spørsmål og kommentarer angående benevnelsen av USA, både på sosiale medier og i andre kanaler.

– Vi ser i ettertiden at deler av vår formulering var uheldig.

NTNU ønsker nå at alle utenlandsstudenter reiser hjem uansett om de i dag vurderer at de er i trygge omgivelser.

– Dette fordi situasjonen fort kan endre seg, også i land som for øyeblikket har forholdsvis få registrerte smittetilfeller, skriver Dahl i e-posten.

NTNU har 1100 studenter i utlandet. 100 av disse er i USA.