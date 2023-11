NRK skal sende all friidrett fra OL i Paris 2024

NRK har inngått en samarbeidsavtale med Warner Bros, Discovery som gjør at all friidrett i OL blir å se på NRK.

Tidligere i år ble det kjent at NRK og Warner Bros. Discovery har sikret seg rettighetene til De olympiske leker fra 2026 til 2032.

Nå har partene også blitt enige om også å dele rettighetene til De olympiske leker i Paris 2024, som gjør at OL får et langt større publikum i Norge.

– Det blir spennende med NRK som rettighetshaver av friidretten under OL i Paris. NRK er Norges største TV-kanal, og det vil nok bety langt flere seere. Masse seere er jo veldig bra for oss som driver friidrett – og det er et stort pluss for rekrutteringen, sier Karsten Warholm.

Fra venstre: Erling Finsrud, sportsdirektør i Warner Bros. Discovery, Espen Olsen Langfeldt, sportsredaktør i NRK, Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef i NRK og Magnus Vatn, ansvarlig redaktør i TVNorge og programdirektør i Warner Bros. Discovery Norge. Foto: Ole Kaland / NRK

En glede

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier at denne nyheten kommer det norske publikummet til gode, og ser frem til å formidle historiske idrettsprestasjoner sammen med de dyktige menneskene i Warner Bros.

– Dette er svært gledelig for oss i NRK. Som allmennkringkaster er det viktig å kunne samle befolkningen om store norske idrettsøyeblikk, og friidretten er selve indrefileten under De olympiske leker i Paris 2024, sier en strålende fornøyd Fürst Haugen.

Warner Bros. Discoverys kanaler og digitale plattformer vil fortsatt være eneste tilbyder av alle øvelsene. Discovery sender friidrett parallelt med NRK, men da i form av fellessendinger for hele Europa.

Også ledelsen i Warner Bros Discovery Norge er fornøyd med avtalen.

– Å kunne overlevere stafettpinnen til NRK for friidretten nå, gjør vi med glede og vel vitende om at de vil forvalte rettigheten veldig bra, sier ansvarlig redaktør i TVNorge og programdirektør i Warner Bros. Discovery Norge, Magnus Vatn.

Også Karoline Bjerkeli Grøvdal blir å se på NRK hvis hun kommer seg til OL i Paris. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

All friidrett på NRK

Den nye avtalen innebærer at NRK skal vise alle friidrettssendinger fra Paris, både på de lineære TV-kanalene og i NRK TV på nett og mobil. Warner Bros. Discovery vil vise alle øvelser på sine kanaler og plattformer.

– NRK kjenner jo oss utøverne ekstra godt gjennom at de følger oss året rundt med nyheter og reportasjer, samt at de har rettighetene på Diamond League, EM, VM med mer. Det er god grunn til å glede seg til OL i Paris. Det gjør i alle fall jeg, sier Karsten Warholm.

Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier NRK Sport har et enormt dyktig friidretts-team som står klare til å formidle OL-festen fra Paris, ikke minst fordi flere Norske friidrettsutøvere er helt i verdenstoppen.

Håvard Bentdal Ingvaldsen, sensasjonsmannen fra VM, blir å se på NRK fra OL. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi opplevde en rekordstor entusiasme under årets VM i Budapest, og det er bare en forsmak på det som venter oss neste sommer. Vi kommer i tillegg til å dekke alle norske idrettsbragder på radio og med videoinnhold på nrk.no, samt et daglig kveldsmagasin. Vi gleder oss veldig, sier Espen Olsen Langfeldt.

Alt annet på WB Discovery

Warner Bros. Discovery har fortsatt eksklusiv rett til å vise alt annet enn friidrett fra Paris. Men både NRK og Warner Bros. Discovery har mulighet til å vise åpnings- og avslutningsseremonien og ha daglige kveldsmagasinsendinger.

– Alle øvelsene vil være tilgjengelig digitalt på våre plattformer, og TVNorge vil være vår hovedkanal lineært, sier Erling Finsrud, sportsdirektør i Warner Bros. Discovery i Norge.

Perfekt start

Forhandlingene om De olympiske leker i Paris 2024 startet etter at samarbeidsavtalen for De olympiske leker fra 2026 til 2032 ble kjent tidligere i år.

– Vi har jo allerede sikret oss De olympiske leker sammen med Warner Bros. Discovery fra og med 2026. Derfor var det ekstra viktig for oss at vi kom til en enighet om å starte samarbeidet allerede fra

2024. Dette blir en perfekt start på vår langsiktige satsing, sier rettighetssjef i NRK, Runar Østmo.

De olympiske leker i Paris 2024 vil pågå fra 26. juli til 11. august neste år. I tillegg til de nye TV-rettighetene har NRK også radiorettigheter for alle øvelsene i Paris.