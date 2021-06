Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tallene kommer fram i en meningsmåling gjennomført av Kantar for NRK.

Et representativt utvalg av befolkningen over 18 år ble spurt. 53 prosent var svært eller litt enig i at alle mellom 12 og 18 år skulle få tilbud om koronavaksine.

Vaksinen fra Pfizer er godkjent i Europa for barn ned til 12 år. Folkehelseinstituttet vurderer nå om også disse aldersgruppene skal få vaksinen.

Mer enig om de eldre

Kantar spurte også utvalget om de ønsket at 16- og 17-åringene skal få vaksinen. Her svarte hele 68 prosent at de var helt eller delvis enig. Bare ti prosent var svært eller delvis uenig.

– Vi vurderer vaksinering av 16- til 17-åringene først, opplyser overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

Hun leder utvalget som skal komme med anbefalinger om vaksinering av barn.

– 16- til 17-åringene er et separat oppdrag vi har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vi kommer til å levere en innstilling innen utgangen av juni, opplyser Greve-Isdahl.

KOMMER SNART: Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet opplyser at en beslutning om vaksinering av de eldste barna kommer snart, men at det først nærmere høsten vil bli bestemt noe om 12 til 15 åringene. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Ønsker det sterkt

– Det er kjempeviktig at disse årsgruppene får vaksine, sier styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Isa Maline Isene.

I forrige uke var LNU med på et informasjonsmøte i regi av Folkehelseinstituttet der vaksinering av barn var tema.

– Å vaksinere denne gruppen handler ikke så mye om beskyttelse mot covid-19, det handler om frihet, sier Isene.

Hun mener vaksinen vil gi barna en mulighet til å ha et mye bredere sosialt liv enn nå.

– Det er viktig å huske at denne pandemien har vært helt forskjellige for en fjortenåring og en 40-åring. For fjortenåringen har det vært en mye større del av livet som har blitt satt på vent, sier Isene.

VIKTIG Å FÅ VAKSINE: Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Isa Maline Isene er opptatt av at barn og unge skal få friheten tilbake. Hun mener det kan skje gjennom vaksiner. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Forstår ønsket

Lengselen etter mer frihet blir møtt med stor forståelse av leder i Norsk Barnelegeforening, Elisabeth Selvaag.

– Ungdom på 12 til 17 år blir sjelden alvorlig syke av covid-19. De som har vært smittet får sjelden senkomplikasjoner, men noen få kan bli alvorlig syke, noen få kan få alvorlige senkomplikasjoner, sier Selvaag.

Hun poengterer at Barnelegeforeningen ikke fremmer et bestemt synspunkt for eller imot vaksinering av ungdomsgruppa.

– Det vi har, er en del refleksjoner knyttet til ungdommenes rolle i pandemien og den harde tiltaksbyrden de har hatt, sier Selvaag.

MÅ FÅ FRIHETEN TILBAKE: Leder i Norsk Barnelegeforening, Elisabeth Selvaag, mener du ikke behøver å vaksinere ungdommen for å la dem slippe den harde tiltaksbyrden. Foto: privat

Vil at de voksne tar en for laget

Selvaag mener det er på tide at barn og ungdom får friheten tilbake.

– Vaksinasjonsgraden blant de voksne ligger an til å bli så høy, at vi kan ta ned tiltaksbyrden for barn og unge uavhengig av om også de blir vaksinert, sier Selvaag.

Hun synes det er riktig at de voksne «tar en for laget» og vaksinerer seg slik at de unge kan få frihet.

– Det er veldig viktig for barna at de voksne nå vaksinerer seg, sier Selvaag.