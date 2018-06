NRK-legenden Dan Børge takker av etter 40 år

Dan Børge Akerø har sin siste arbeidsdag i NRK tirsdag. Med 40 år på skjermen er det vanskelig for den profilerte programleder å peke på et høydepunkt.

– Faglig sett var det fint å få jobbe i Dagsrevyen. Deretter gikk jeg jo over til underholdning og da var det ingen vei tilbake til nyhetene. Men ett høydepunkt kan jeg ikke peke på, sier han til NRK.

For de aller fleste er Dan Børge kjent fra programmer som « LørDan» og «Den store klassefesten», men programmet «SenFredag» har en helt spesiell betydning for Akerø.

– Det er litt som det første kysset. SenFredag var da jeg tok skrittet over fra nyhetene til underholdning, og vi skulle lage sending for første gang etter 23:15. Det har preget meg dypt, for det var et stort sprang, sier han.

Fra det populære TV-programmet "Senfredag" med programleder Dan Børge Akerø i NRK TV mars 1987. Her er Akerø (t.v.) sammen med "inspisent" Bjarne, alias skuespiller Harald Heide Steen Jr., som "inspiserte" alt, og ikke gikk av veien for å påpekte ting som var feil i studio under programmene. Foto: Inge Gjellesvik / SCANPIX

Livet etter NRK

Selv om Dan Børge har hatt sitt siste offisielle oppdrag som NRK-ansatt er han langt fra ferdig med å jobbe.

– Jeg har faktisk laget meg et nytt visittkort. Jeg har jo hatt litt kontakt med omverdenen, og det er fint å gå ut og samtidig være sulten på å gjøre andre ting. Det er mulig jeg kan få lede litt konserter og konferanser slik som jeg har gjort før, sier Akerø.

– Så du går ikke ut av manesjen for alltid?

– Den store manesjen går jeg for det meste ut av, sier han.

Tirsdag fikk folk muligheten til å stille Dan Børge spørsmål på Facebook. Mange delte også minner fra lørdagshygge med familien på 80-tallet, med TV-kongen på skjermen.

– Det er veldig morsomt når det kommer skoleklasser til NRK. De spør læreren sin om jeg er kjendis. Jeg pleier å si at de får spørre foreldrene eller besteforeldrene sine, sier Dan Børge lattermildt.

Dan Børge Akerø har blant annet ledet underholdningsprogrammet "Den store klassefesten". Her med med deltagerne Finn Christian Jagge (t.v.) og Jahn Ivar Jakobsen (Mini). Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

«Det faste bordet» går i arv

I NRKs kantine er det ett bord med legende-status, og alle vet hvem som skal spise lunsj ved det.

– Vi satt alltid ved dette bordet. Det var veldig mye sportsfolk, underholdningsfolk og folk fra Dagsrevyen. Vi satt her 12, 13 mann. Bordet ble et slags mannfolkbord, og ble kalt for 8. mars-bordet, litt spydig ment, sier Dan Børge.

Nå er det duket for en ny gjeng som skal ta over den legendariske plassen.

– For litt siden møtte jeg en gjeng fra NRK.no, de fleste av dem jenter, som lurte på hva som kom til å skje med bordet. Jeg foreslo at vi kunne ha en overrekkelse. Dagen etter møttes vi, så hadde de laget en kontrakt. På den så står det «skjøtet for overrekkelse av fast eiendom», sier Akerø.

Ga fra seg «skjøtet» til stambordet i kantina

Møtt av orkester

Tirsdag er det planlagt avslutning for Dan Børge Akerø i Store Studio, men han vet selv ikke hva som vil skje.

– Jeg gleder meg til å se folk igjen. Jeg har fått lov til å invitere flere jeg setter stor pris på, sier Akerø.

Utenfor Store Studio blir Dan Børge Akerø møtt av hornmusikk og gode kolleger gjennom 40 år, til hans store overraskelse.

– Dette var sterkt, og veldig gøy. Jeg setter stor pris på det, sier er en åpenbart rørt Dan Børge Akerø.