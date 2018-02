NRK har måttet hente inn ekstrahjelp for å håndtere rekordpågang til julekalender

– Vi har aldri jobbet med så mange før, eller hatt så mange søkere. Dette er rekord og vi er veldig spente, sier Hege Waagbø produsent i årets julekalender for NRK.

Redaksjonen har måtte be om hjelp for å godkjenne de 14.000 søknadene. Både ansatte fra andre avdelinger og familie har vært på kontoret for å godkjenne søknadene til alle barna som ønsker å være skuespillere til julekalenderen som sendes på NRK til slutten av året.

I arbeidet med å få barn til å melde seg på, har Super vært ute og snakket om serien på ulike skoler i Oslo.

– Vi vil ha et mangfold som gjenspeiler samfunnet, og som barna kan kjenne seg igjen i, sier Hege Waagbø, produsert i den nye julekalenderen.

Ønsker helt vanlige barn

Skuespillerne skal være helt vanlige barn i alderen fem til ti år.

– Man trenger ikke å ha noen erfaring for å bli skuespiller i serien, sier Waagbø.

Mange barn har vist sin interesse. Av de 14.000 innsendte søknadene er det bare 3000 som får svar og blir invitert på audition. De resterende 11.000 som ikke blir invitert, får ikke noe svar.

– Det er ganske liten sjanse for at man blir kalt inn, det handler ikke om at søknaden ikke var god nok, det er bare veldig mange hensyn med utgangspunkt i de karakterene som er skrevet inn i historien, som vi vurderer når vi kaller inn, sier produsenten.

Grunnen til den høye påmeldingen tror Waagbø er en sammenheng mellom besøkene på Oslo-skolene og fordi de tidligere julekalenderne på NRK har gjort det så bra.

Det er en vanskelig jobb å gå igjennom alle søknadene som skal være ferdigbehandlet i mars.

De riktige skuespillerne som etter hvert får rollene blir av produsenten beskrevet som «sansebarna». Det er barna som greier å vise at de føler.

– De skal greie å vise at dem føler og kan forestille seg situasjonen hovedpersonene er i, sier Waagbø.

Et eventyr

Årets julekalender skal handle om en gutt på ni år som står rett oppi foreldrenes skilsmisse. Han får besøk av et eventyr i form av en jente som kommer fra et sted hvor stjernefolket bor.

– Hovedpersonen får gjennom den magiske jenta mot og forstand til å klare å omfavne alt det nye som skjer i livet hans, sier produsenten.

Hovedrollene skal bestå av en gutt og en jente.

Alle de som blir kalt inn på audition får svar 10. mars. De som ikke blir kalt inn får dessverre ikke noe svar.

– Det kommer flere Super-serier og flere julekalendere for dem som ikke får sjansen denne gangen, avslutter Waagbø.