Norwegian-aksjen faller kraftig

Rett før klokka 14 torsdag lå aksjen på 17,89 kroner. Til sammenligning var en aksje verdt over 36 kroner for en uke siden.

Hovedårsaken til det kraftige fallet er frykten for koronavirusutbruddet, ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– 25 prosent fall på børsen på en dag og mer enn 50 prosent på en uke er voldsomt. Årsaken er uten tvil frykt blant investorene om at antall reisende faller på grunn av koronaviruset, sier han til NRK.

Norwegian prøvde tidligere i dag å berolig aksjonærene ved å sende ut en børsmelding hvor de skriver at de holder på inntjeningsmålet de tidligere har satt. De skrev samtidig at de blir å betale gjelden de sitter på.

Det har ikke roet markedet, og børsfallet har bare fortsatt gjennom dagen.

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sier til NRK at de ikke har mer å formidle i dag utover børsmeldingen de sendte halv elleve.

Skyhøy gjeld

Fjoråret var et turbulent år for Norwegian, der de endte med et underskudd før skatt på 2,5 milliarder kroner. Samtidig har selskapet slitt med skyhøy gjeld, og tap av inntekt gjør det vanskeligere å gjøre opp for seg.

– Det er nærliggende å tro at den høye gjelden gjør at Norwegian faller mer enn SAS, som har falt rundt ti prosent i dag, sier han, og legger til:

– Norwegian er et selskap som svinger veldig mye, der de går mye opp ved gode nyheter, men nedturene kan samtidig bli ekstreme når det er dårlige nyheter.

Samtidig som Norwegians faller mye på børsen, så sliter reiselivsaktører verden rundt i kjølvannet av spredningen av koronasmitten.

– Fly- og cruiseselskaper faller som steiner verden over, sier Johannesen.

Flymarkedet vil ikke få langvarige problemer på grunn av virusfrykten, tror flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs.

– Markedet overreagerer i forhold til den effekten viruset kan få på luftfarten, sier han til E24.

Mot strømmen

Hva som vil skje fremover med Norwegians aksjekurs, mener Johannesen er vanskelig å si.

– Det er dramatisk det som foregår nå, og om det foregår over lengre tid kan det bli utfordrende for Norwegian.

Samtidig som Norwegian har falt som en stein, kjøpte småaksjonærene til Nordnet i går aksjer i Norwegian for 17 millioner kroner mer enn de har solgt for.

– Det er en kontrært veddemål, men vi har tidligere sett at selv om Norwegian sliter, så har kundene være tydelig tro på selskapet.

Norwegian er verdens femte største lavprisflyselskap som opererer rundt 500 ruter til 150 destinasjoner. Selskapet har 11.000 ansatte.