Norske ungdommer lærer bare om heterosex

Lærebøkene norske ungdomsskoleever benytter i seksualundervisningen er altfor snevre, og inkluderer ikke skeiv sex.

Informasjon om hvordan seksuelt overførbare sykdommer smitter og spres mellom likekjønnede, er også mangelfull.

SKJEVT: – Norske ungdomsskoleelever lærer om skeiv identitet og forelskelse, men ikke skeiv sex, sier professor Åse Røthing. Foto: Christopher Leachman

Det viser en gjennomgang av tolv norske lærebøker, som professor ved OsloMet, Åse Røthing har gjort.

– Det står om skeiv identitet og skeiv forelskelse, men ikke om sex, sier Åse Røthing.

Hun mener det er viktig at lærebøkene speiler alle grupper og preferanser.

– Alt som står om prevensjon blir i realiteten knyttet til heterosex. Elever lærer ingenting om prevensjon i likekjønnede relasjoner. Det er en gjennomført usynliggjøring, og en ekskluderende fremstilling fordi det er noen former for seksualitet som har forrang. At andre former for seksualitet ikke finnes, sier Røthing.

– Vi har en jobb å gjøre

Ifølge læreplanene skal alle elever lære om seksuell orientering i naturfag.

Én av lærebøkene som benyttes ved norske ungdomsskoler, «Eureka», er over ti år gammel.

– Samfunnet forandrer seg. Når vi skal lage nye læreverk, så skal vi gjøre det på en ny måte. Vi ser poengene til Åse Røthing, sier forlagsdirektør i Gyldendal undervisning, Ulv Pedersen.

Han lover endringer i forbindelse med den nye læreplanen, som kommer i 2020.

Det gjør også forlagsdirektør i Cappelen Damm, Fride Bergem.

– Vi er helt enige i at vi forbedringspotensial når det gjelder å snakke om seksualitet med barn og unge, sier Bergem.

– Vi fornyet læreverket for fire år siden. I vår siste naturfagsbok er homofili en naturlig del av seksualitet i det kapitlet.

– Problematisk for dem som bryter med normene

I dag blir homofili og sex med samme kjønn ofte omtalt i egne kapitler.

DISKRIMINERENDE: – Det er diskriminering når lærebøkene fokuserer på heterosex, sier Marthe Øvrum i Skeiv Ungdom. Foto: Marit Gjelland

– Det sier litt at man velger egne kapitler for skeiv seksualitet. Det er problematisk for dem som bryter med normene for kjønn og seksualitet, sier Marthe Øvrum i Skeiv Ungdom.

Hun frykter at man ikke får nok informasjon om skeiv sex, og hvordan kjønnssykdommer kan smitte.

– Folk har sex, og derfor trenger alle å lære noe om seksuell praksis. For eksempel er det viktig å få kunnskap om analsex, for det er ikke bare skeive folk som har det.

Hun ønsker seg et større fokus på nytelse og sex i undervisningen. Det gjør også lege i Sex og Samfunn, Marius Johansen.

– Norske barn og unge fortjener bedre bøker. Vi syns det er opprørende at det kommer frem så store mangler hva gjelder kjønnsmangfold, identitet og individuelle forskjeller, sier Johansen.

– Hadde vi fått bedre informasjon, kanskje allerede i barnehagen, hadde mye vært gjort for veldig mange.