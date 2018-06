De har flere kjærester. Samtidig.

Det er kanskje en merkelig og unaturlig tanke for mange.

Å skulle ha to kjærester på samme tid. Eller tre. Kanskje fire. Eller fem, seks, eller like godt syv?

I et samfunn hvor det stort sett er vanlig å ha én partner, lever også de som føler at det å begrense kjærligheten sin til én person er like feil som å skulle dele kjæresten sin med flere.

– Det handler ikke bare om sex

Lynn Myrdal går bort og kysser kjæresten May Kristina Rytterager på kinnet og rufser henne i det krøllete håret.

– Du er så skjønn, vennen min.

May sitter sammenkrøllet i sofaen, tett inntil Sigmund Ramberg som hun kaller «relasjonen sin», og stryker ham over armen.

For å holde tungen rett i munnen: Lynn og May er sammen. Sigmund og May er sammen. Lynn og Sigmund er ikke sammen.

I tillegg har alle tre flere andre relasjoner.

«Poly» i Norge Ekspandér faktaboks Definisjoner på ulike begreper: Monogami – En person er gift, eller lever i formelt partnerskap, med én annen person av gangen. Brukes i dagligtale også om tosomme kjærlighetsrelasjoner som ikke involverer ekteskap eller samboerskap

– En person er gift, eller lever i formelt partnerskap, med én annen person av gangen. Brukes i dagligtale også om tosomme kjærlighetsrelasjoner som ikke involverer ekteskap eller samboerskap Polygami – Betegner et ekteskap der en person er gift med to eller flere samtidig, eller når flere personer er gift med hverandre

– Betegner et ekteskap der en person er gift med to eller flere samtidig, eller når flere personer er gift med hverandre Polyamori – Betegner å ha flere kjærlighetsforhold på åpent, samtykkende og etisk vis

– Betegner å ha flere kjærlighetsforhold på åpent, samtykkende og etisk vis «Poly» – Denne kortformen, hentet fra «polyamori», brukes i Norge som paraplybegrep for alle former for samtykkende etisk ikke-monogami, inkludert polyamori

– Denne kortformen, hentet fra «polyamori», brukes i Norge som paraplybegrep for alle former for samtykkende etisk ikke-monogami, inkludert polyamori Samtykkende, etisk og ansvarsfull ikke-monogami – Brukes for å understreke viktigheten av å skille poly fra blant annet utroskap, eller fra andre uetiske former for å ha flere enn én partner

Brukes for å understreke viktigheten av å skille poly fra blant annet utroskap, eller fra andre uetiske former for å ha flere enn én partner Bevisst monogami – Personer som har gjort en grundig, bevisst overveielse og gjort seg kjent med mulighetene før de har valgt monogami som samlivsform. Begrepet blir ofte brukt i poly-kretser

Åpent forhold – Der et par som har et kjærlighetsforhold også på samtykkende, etisk vis har seksuelle forhold til andre enn primærpartneren

Der et par som har et kjærlighetsforhold også på samtykkende, etisk vis har seksuelle forhold til andre enn primærpartneren Panfili – Å tiltrekkes følelsesmessig og/eller seksuelt av en person uavhengig av vedkommendes biologiske kjønn eller kjønnsidentitet. Dette inkluderer også de som ikke faller innenfor den duale kjønnstenkningen som bifili innebærer Korte fakta: Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange som er poly i Norge

Undersøkelser i USA viser at 21,5 prosent har prøvd samtykkende ikke-monogami i løpet av livet. Fire til fem prosent lever som poly til enhver tid

Organisasjonen PolyNorge har i overkant av 200 betalende medlemmer, men det er ofte flere som møter opp til arrangementer uten å være registrert

Flere som er poly omtaler forholdene sine som «relasjoner», der de ikke nødvendigvis passer inn i fastsatte bokser, som for eksempel «kjæreste» Kilde: Anita Skrautvol ved Institutt For Klinisk Sexologi og Terapi / PolyNorge

Lynn Myrdal (41) Panfil og poly Gift med mann i Bergen i fem år som hun har vært sammen med i 13 år

Kjæreste med May

Snakker «litt mer enn vennskapelig» med et par andre, men ser på sikt hva det utvikler seg til – Jeg trodde jeg var ødelagt fordi jeg ikke hadde behovet for eksklusivitet i forholdet som monogame har. Mannen min og jeg bestemte oss for å være åpen om romantiske og seksuelle følelser for andre. Sammen fant vi svar på hvem vi var. May Kristina Rytterager (31) Panfil og poly Er i relasjon med blant annet Lynn og Sigmund

Føler det er vanskelig å definere antall relasjoner fordi hver relasjon er unik og ikke nødvendigvis passer inn i fastsatte bokser som «kjæreste»

Har noen relasjoner hun bruker mer tid på enn andre fordi ulike relasjoner har ulike behov – Jeg ønsker full frihet og stabile relasjoner, men ønsker likevel å kunne utvikle hver relasjon som faller seg naturlig. Å innse at det fantes andre som følte som meg, åpnet virkelig øynene mine. Sigmund Ramberg (28) Heterofil og polyamorøs Har vært sammen med May i to år

Er sammen med en kvinne i Oslo, en i Trondheim og har avstandsforhold til en kvinne i Canada

Har noen andre som kanskje kan bli noe mer – Jeg ble introdusert for polyamori gjennom den ene kjæresten min. Det har tidligere vært elementer i det monogame forholdet som ikke har passet for meg. Å oppdage at det var greit å leve i forhold på en annerledes måte var utrolig befriende.

– Du stiller så monogame spørsmål, sier Lynn lattermildt mens hun farer frem og tilbake på kjøkkenet og disker opp med te og kaffe.

Jeg sitter med alle tre i en minimalistisk leilighet hvor Lynn bor i Oslo.

Her er det åpne løsninger og enkel innredning som dominerer, noe som står i kontrast til jungelen av «poly-begreper» de prøver å guide meg gjennom.

Det kan være forvirrende.

Både Lynn, May og Sigmund forklarer og arresterer meg tidvis, og det blir tydelig hvordan «å være poly» for dem handler om friheten til å kunne definere forhold på egen hånd.

Dette er ikke noe de vil at samfunnet skal bestemme.

– Man kan være poly på flere måter. Det finnes ingen fasit på dette, på samme måte som at det ikke finnes fasiter på hva det vil si å være monogam. Alle forhold er jo forskjellige, sier Lynn.

De tre sitter sammenslynget med May i midten. Latter, tulling og interne vitser kommer på løpende bånd gjennom samtalen, og det er tydelig at de alle er gode venner.

På spørsmål om Lynn og Sigmund ikke blir sjalu på hverandre, er svaret helt klart.

– Sigmund er ingen trussel for meg. Hans relasjon til May påvirker ikke min relasjon til May. Jeg er trygg på at May sine følelser til meg, kun er påvirket av det arbeidet vi legger ned i vårt forhold, sier Lynn.

– Han er viktig i May sitt liv, og da blir han automatisk en person jeg setter pris på. Jeg blir glad når May har det godt, uavhengig om det er med meg eller noen andre, fortsetter hun.

LITEN TID: Å finne tid til å være med flere partnere kan være utfordrende. – Vi prøver å gjøre felles aktiviteter som å sole oss og spille brettspill. Vi må ikke være eksklusive hver gang, sier Lynn. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Sett med monogame øyne, vil et forhold med flere involverte fort utsettes for nettopp sjalusi.

De tre begynner å diskutere hvordan det ofte jobbes mer aktivt med sjalusi i poly-forhold enn i monogame forhold, noe de mener kan skape en bedre evne til å kommunisere og forstå hverandre.

– I poly-forhold blir vi tvunget til å snakke mer om følelser fordi det ikke finnes et opplagt svar fra samfunnet. Dette er helt nødvendig for at forholdet skal fungere. Det gjelder monogame forhold også, men vi blir nok presset til å snakke mer om de dype tingene fra tidligere av, sier Sigmund.

– Men det er vanskelig! Støtt og stadig tvinger jeg meg selv til å ta opp ting jeg kanskje ikke vil. For eksempel hvis jeg føler meg litt oversett en dag. Dette er noe som fort kan vokse og bli større, sier May.

– Men har dere opplevd at forhold har tatt slutt fordi det har vært for mange involvert?

– Nå er du litt «mono» igjen. Tenk på det slik: Ingen spør et monogamt par når de slår opp om det var fordi de var «for få» i forholdet. Som poly er det like selvfølgelig at det er flere involvert, som det er for mono-par at det bare er én, sier Lynn.

Syns mannen var søt da han ble forelsket

For et par år siden ble Lynns ektemann forelsket i en annen kvinne.

Med roser i kinnene hadde han vandret euforisk og fnisete rundt i huset deres, til tider frustrert fordi han ikke ante hva han skulle svare sin nye forelskelse på meldinger.

– Du skulle sett ham! En mann godt opp i 40-årene oppførte seg som en fjortis! Det var helt fantastisk. Når han fikk meldinger spurte han meg hva han burde svare, smiler Lynn stort.

– Og du følte deg fortsatt helt trygg?

– Ja, så klart. Det var jo en relasjon i tillegg til vår - ikke istedenfor. Men når man blir forelsket som poly må man også huske at man har andre relasjoner man ønsker å ivareta, samtidig som den andre partneren må kunne være tålmodig.

May nikker og er enig.

– Faktisk syns jeg det er størst sjanse for sjalusi i et monogamt forhold. Da er faktisk trusselen med å bli byttet ut reell fordi man må velge én, sier hun.

RANGERER IKKE: I et polyamorøst forhold er ikke den ene relasjonen mer verdt enn den andre. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Å forvente at en annen person skal oppfylle alle kriterier man ser etter, syns hun er kravstort.

– For meg er det å være alt for én person, og forvente at en annen skal være alt for meg, for mye å legge på hverandres skuldre, sier May.

– Hvor mange kan dere være sammen med samtidig da?

– Nei, hva er tallet på verdens befolkning akkurat nå? spør Sigmund og ler.

Lynn retter seg opp i sofaen og forklarer energisk.

– Spør du ulike foreldrepar hvor mange barn de vil ha, varierer jo svaret. Noen har nok med ett, andre vil ha to, mens noen syns det er fantastisk med kjærlighet for syv barn. Slik er det for oss også, sier hun.

May, Lynn og Sigmund er polyamorøse Du trenger javascript for å se video.

– Folk er redde for å miste jobben

Det er ikke til å legge skjul på at samfunnet i hovedsak er preget av monogame forhold.

I bøker, filmer og realityserier er det nok av skjebner som er brent og såret gjennom at det kun er én som kan være den rette.

– «Jakten på kjærligheten», «Line dater Norge», «Ungkaren»…, ramser Lynn opp mens hun teller på fingrene.

– Det er mye kyssing og gråting etterfulgt av drama rundt at det er så vanskelig å velge. Tenk hvis noen sa at de egentlig ikke måtte det? Helt fra vi er barn lærer vi at vi kun kan velge én. Det burde vært mer informasjon om at man kan velge flere, fortsetter May.

Å være poly i Norge i dag er noe de tre mener er knyttet til tabu og flere fordommer.

For to år siden var Lynn med på å stifte organisasjonen PolyNorge, som hun siden har vært leder for. Her møter hun og blir kontaktet av flere mennesker som ikke tør å være åpne om identiteten sin.

– Folk lever skjulte liv og er redde for å stå frem. Det kan være frykt for at familien skal bekymre seg eller støte dem bort, for å miste jobben eller å ikke kvalifisere til nye jobber. Vi lever i et mononormativt samfunn hvor det ikke er plass til noe annet, sier hun.

Men det har blitt bedre.

For knappe to år siden ble de ofte møtt med spørrende uttrykk når de fortalte de var «poly». Nå føler de at flere kjenner til begrepet.

– Det er fortsatt for lite informasjon om det å være poly. Om folk er negative eller positive spiller liksom ikke så stor rolle i denne omgang, så lenge det blir diskutert og informert om, sier May.

– Hva er de vanligste fordommene mot å være poly?

– At man som poly er en dårlig forelder. Dette er fordi folk tenker at poly-forhold er ustabile. Det er nok av monogame forhold som er dette. I tillegg er det mange som overseksualiserer det å være poly. Det er ikke som at vi sex med hvem som helst. Det handler ikke bare om sex, det handler også om kjærlighet, sier Lynn.

Tidligere har poly-personer gått i Pride-paraden, men ikke på organisert vis.

Dette blir det en endring på i år, hvor flere har samlet seg til å gå under en felles fane for første gang. Dette poengterer alle tre er et viktig steg.

– Mange tør ikke å gå selv, men vi er en god gjeng som skal gå for dem, sier May Kristina, og legger til at det er en fin anledning for dem å dele informasjon til de som eventuelt er nysgjerrige på å få vite mer om hva poly handler om.

Christer Nikolai Wergeland (33) Homofil og polyamorøs Singel

Ny i «poly-miljøet» – Noen har vært skeptiske og rygget litt tilbake. Å være annerledes er vanskelig, men nødvendig.

– Individer er forskjellige og har ulike behov. At én oppskrift passer for alle tror jeg ikke noe på. Jeg trenger muligheten til å lage min egen.

Mens han prater tvinner han fingrene rundt hverandre. Blikket flakker tidvis utover vannet vi sitter ved i Vigelandsparken.

Christer forklarer beskjedent at han er litt nervøs. Det er få som vet at han er polyamorøs.

– For meg har det handlet om å være trygg på egen identitet før jeg skulle dele den med andre. Å være poly er noe som bryter med normene, men samtidig er jeg stolt av meg selv, så det er viktig å kunne være åpen om det.

Allerede som 13-åring stod han frem som homofil. Likevel fortsatte Christer å kjenne på flere følelser han ikke klarte å plassere.

– Det var vanskelig å forstå følelsene som dukket opp i livet mitt da jeg ikke hadde noen informasjon om dem. Jeg prøvde og feilet, og det var som at det alltid manglet noe.

Mener få reflekterer rundt det

For rundt ett år siden møtte Christer andre mennesker som definerte seg som «poly». Disse satt ord på følelsene han hadde kjent på så lenge, noe som resulterte i at Christer fikk en ny forståelse og refleksjon for hvem han var.

Tanken på å bare skulle være sammen med én person i dag, beskriver han som utenkelig, og han tror flere burde reflektere over nettopp dette.

– Jeg følte jeg ble kontrollert og låst inne i en boks jeg ikke hørte hjemme i. Et poly-forhold har ingen fasit, og denne friheten identifiserer jeg meg med. Jeg føler få har reflektert rundt de satte normene som er i det monogame forholdet, og at det er en forventning om at det du har sett som barn automatisk er det som skal være riktig for deg.

– Har du tenkt på om dette en fase i livet, mot at det er den faktiske identiteten din?

– Selvfølgelig har jeg lurt på om det er en fase. Men når jeg ser tilbake i tid på hvordan jeg har tenkt, skal en fase vare lenger enn 10 til 15 år da? Hvor lenge er en fase før man skal anerkjenne det som noe annet? Dette er også de typiske tankene man får når man som homofil begynner å oppdage seg selv, sier han.

Har vært sjalu flere ganger

Selv innrømmer Christer at han har vært sjalu flere ganger, noe han tror gjelder i like stor grad for dem som er poly som for monogame.

Åpen kommunikasjon, ærlighet og hva som er hverandres grenser er derfor helt elementært å snakke mye om.

– Så klart kan vi som er poly også bli sjalu. Men å være sjalu innebærer å være usikker på seg selv og sin rolle i forholdet, sier han.

– Hadde jeg sett at kjæresten min flørtet og hadde det hyggelig med en annen mann eller dame, hadde jeg bare tenkt at det var koselig. At han kan ha det hyggelig med andre, og ikke bare meg. Jeg kan jo bare flørte med en annen jeg også, sier han og smiler.

– Blir du ikke redd for at noen skal ta plassen din?

– Nei, for det er jo det som er greia. Ingen kan ta min plass. Min plass er min plass, så kan andre komme i tillegg.

Likevel kreves det at det settes grenser i et poly-forhold.

Christer forklarer at utroskap eksisterer på samme måte i et poly-forhold som i et monogamt.

– Alle har sine egne grenser og avtaler. Kanskje vil man vite hvem partneren din har sex med. Brytes denne kontrakten er det jo en form for utroskap. For meg er det viktig med sikker sex, men hvilke regler man avtaler kommer an på partneren min, sier han.