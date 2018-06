Gigantisk Pride-parade: – Som 17. mai, men uten alle reglene

Årets Pride-parade har rekord i antall påmeldte, og det syntes på Grønland lørdag ettermiddag. Paraden er det mest synlige arrangementet i Oslo etter 17. mai, og ifølge kulturminister Trine Skei Grande (V), som i år gikk foran i paraden, det morsomste.

– Dette er langt fra min første Pride, men det er første gang jeg går fremst. Paraden er et fantastisk arrangement. Litt som 17. mai pleide å være før alle reglene, sa en strålende blid Grande til NTB rett før paraden begynte.

Grande fikk følge av Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) foran i paraden. Bak dem fulgte en lang rekke biler og flere tusen festglade mennesker, for anledningen kledd i alle regnbuens farger.

Alle regnbuens farger

Årets parade startet klokken 13 på Grønland i Oslo, og den blir avsluttet i «Pride Park» i Spikersuppa noen timer senere. Paraden er i tillegg til å være en gigantisk folkefest, en politisk markering av mangfoldet av kjønnsuttrykk, seksualitet, identitet og legninger.

I fjor hadde paraden 124 påmeldte foreninger, bedrifter og organisasjoner. I år har antall påmeldte økt til 138, og paraden kan dermed notere seg ny rekord. Arrangøren opplyser at det var om lag 40.000 deltakere og 200.000 tilskuere i selve paraden.

– Jeg tipper det er ny rekord i antall deltakere også. Det er kjempedeilig at så mange har møtt opp, sa paradesjef Gry Anh Holme etter at paraden hadde ankommet Spikersuppa lørdag.

Gigantisk folkefest

Paraden kan beskrives som en bred samfunnsmønstring som i tillegg til å være en gigantisk folkefest, er en politisk markering av mangfoldet av kjønnsuttrykk, seksualitet, identitet og legninger. Følgelig var også politikerstanden godt representert i toget. Deriblant barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og helseminister Bent Høie (H). Tett fulgt av opposisjonen, representert ved Jonas Gahr Støre (Ap) og Hadia Tajik (Ap).

Det ferske politiske partiet Helsepartiet deltok i paraden med campingvogna «Lille Molte» som ble trukket av en ombygd elektrisk rullestol. Partileder Lise Askvik fortalte NTB at de stilte opp i paraden for å slå et slag for seksuelle minoriteters rettigheter i møte med helsevesenet.

– Hipp, hipp, homo

Slagordene var mange i Pride-paraden lørdag. «Hipp, hipp, homo» og «tøffe gutter bruker kjole», var blant gjengangerne. Mange av de påmeldte hadde også sitt eget budskap tilpasset anledningen. For eksempel politiet, som gikk under parolen «ett politi – for alle».

Og hva politiet angår, kunne operasjonsleder i Oslo i 16-tiden lørdag opplyse til NTB at de ikke hadde mottatt noen meldinger om uønskede hendelser i forbindelse med arrangementet. Et faktum som speiler godt paradens budskap om samhold og kjærlighet.

– Jeg tror at mange mennesker i Oslo i dag vil ha det litt bedre med sin egen kjærlighet når de legger seg i kveld, kommenterte Grande før hun festet videre lørdag.