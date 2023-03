Norske forskere: Alvorlig korona kan øke risikoen for hjertesykdom

Med i studien var alvorlig syke koronapasienter som ble lagt inn på sykehus under den første bølgen av korona fra mars 2020.

Fant endringer

Forskerne fant at pasientene hadde fått endringer i LDL- kolesterolet som følge av sykdommen. Slike endringer kan påvirke disse partiklene til å gå inn i og feste seg til veggene i blodårene.

Kolesterol er et av kroppens fettstoffer, og er en viktig byggestein i kroppen. Det finnes forskjellige typer kolesterol, et av dem er LDL. Det er ansvarlig for å frakte fett rundt i kroppen. LDL kalles ofte «det dårlige kolesterolet». fordi høye verdier av LDL i blodet øker risikoen for å få hjerte- og karsykdom.

– Pasienter som har hatt alvorlig covid-19 har fått endret sammensetning av disse LDL-partiklene, blant annet inneholder de mer betennelsesstoffer. Disse endringene ble målt 3 måneder etter at pasientene ble skrevet ut av sykehuset, sier Ida Gregersen, en av forskerne bak studien.

– Vi tror derfor at alvorlig covid-19 gir varige endringer i kolesterolet, altså kroppens system for å frakte fett rundt i kroppen. Det kan gi pasientene en økt risiko for hjerte- og karsykdom senere, sier hun.

Kunnskap om risiko er viktig

Forskerne mener det er viktig at personer som har hatt alvorlig koronasykdom, er klar over den økte risikoen dette medfører.

– At pasienter som har hatt alvorlig korona får en endret sammensetning av kolesterol i kroppen av å ha hatt sykdommen, er utrolig viktig for folk å få vite om. Vi vet fra tidligere forskning at de får en større risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet, sier Bente Evy Halvorsen, professor ved UiO og en av hovedforskerne bak studien.

Ved å identifisere personer som har økt risiko er det mulig å drive med forebygging. Det finnes blant annet effektive tiltak som er rettet mot personer som har høyt nivå av LDL-kolesterol i blodet.

– Jo mer vi vet, jo mer kan vi forebygge og behandle den risikoen. Det finnes gode verktøy for å behandle risiko ved økt LDL-kolesterol, sier Halvorsen.

Anbefaler jevnlige kontroller

Hun anbefaler at personer som har hatt alvorlig koronasykdom følger opp med vanlige helsesjekker hos fastlegen.

– For å finne ut om du har en høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, kan du be om å få ta en blodprøve, sier professoren.

Hun understreker at de ikke kan si at disse pasientene faktisk får hjerte- og karsykdommer.

– Miljøfaktorer og livsstilsfaktorer som røyking, overvekt og høyt blodtrykk vil jo spille en rolle for om dette skal utvikle seg videre, sier Halvorsen.