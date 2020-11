Norske Ferdinand (18) ved krigsområdet i Armenia: Har pakket sekk, klar til å evakuere

Russland har meklet fram en avtale mellom de to landene. Avtalen skal gjøre slutt på krigshandlingene i Nagorno-Karabakh, som har ført til at spesielt mange unge menn er drept de siste seks ukene.

Ferdinand Aspaas går på skole omtrent fire mil unna grensen til Aserbajdsjan, og heller ikke langt unna Nagorno-Karabakh, hvor mange har mistet livet.

– Var dette noe du hadde tenkte på da du dro dit for å gå på skole?

– Nei, overhodet ikke. Og nå har jeg måtte pakke en sekk som hele tiden står klar med det mest essensielle i tilfelle vi blir nødt til å evakuere, sier Ferdinand Aspaas til NRK.

Isolert på skolen

Han er elev ved United World College i Dilijan i Armenia, og han ser daglig militært personell som forflytter seg gjennom byen. 18-åringen forteller om handlinger fjernt fra den vanlige hverdagen.

– For øyeblikket er vi isolert på skolen som følge av både konflikten, men også korona. På tross av at vi ikke kan forlate området, ser vi konsekvensene av konflikten på dørstokken til skolen. Det er flere hundre flyktninger som har kommet til den lille byen vår Dilijan, og vi hjelper til med å tilberede måltider og samle inn klær til vinteren, sier Aspaas.

Også Tyrkia skal bidra i den fredsbevarende operasjonen, og Russland og Tyrkia skal sammen overvåke at fredsavtalen overholdes.

Fredsavtalen innebærer at Armenia må gi fra seg kontrollen over områder som armenske separatister har kontrollert i nesten 30 år, og som hovedsakelig er befolket av etniske armenere.

AVTALE: En skjermdump av møtet der Tyrkia og Russland inngår avtale for fred i Nagorno-Karabakh. Foto: Thomson Reuters

– De er lei seg og fortvilet. Armenia har mistet store territorier som angivelig tilhører Armenia historisk sett. Folk er også redde for at mye kultur vil gå tapt og redde for de etniske armenerne som bor i Nagorno-Karabakh som nå har mistet hjememne sine, sier Aspaas.

Tross ulike meninger om konflikten, er mange armenere glade for at den militære konflikten tar stopp, fordi Armenia har mistet mange og Aserbajdsjan er bedre militært rustet.

Tidligere elever drept

Det har også vært store demonstrasjoner og arrestasjoner i landet i etterkant av våpenhvilen.

– Vi som ikke er armenske har valgt å gi emosjonell støtte, heller enn å ta et veldig politisk standpunkt. Dette er i god United World College-ånd. De har som formål å bringe ungdom fra hele verden sammen for fred og forståelse, sier Aspaas.

Han forteller at flere av medelevene har mistet tidligere skolekamerater i konflikten.

– Det er hovedsakelig unge menn som har mistet livet i konflikten så langt. I tillegg er det også verneplikt for menn når de fyller 18 år og har fullført videregående. De er derfor klar over at de må i militæret når de uteksamineres.

MUR: Kvinner sitter inntil politiets skjold foran parlamentsbygningen i Jerevan, under protestene onsdag. Foto: NTB SCANPIX / AP

Etter de voldelige demontrasjonene har armenske myndigheter torsdag pågrepet ti opposisjonspolitikere. De har støttet protestene mot avtalen som er inngått med Aserbajdsjan om Nagorno-Karabakh.