Norsk spionsatellitt skutt opp

Satellitten Birkeland har en antenne som fanger opp radarsignaler. Radar brukes av skip for å kunne seile trygt. Med radar kan de se hva som er rundt dem. En radar sender ut radiobølger.

– Å skru av radaren er nok noe en skipskaptein er nølende til på grunn av sikkerheten, sier forskningsdirektør Trygve Sparr ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Satellitten instituttet har utviklet skal gi Norge og samarbeidende land et mer nøyaktig bilde av skipstrafikken enn det som er tilgjengelig nå.

– Den vil øke vår evne til å overvåke våre interesseområder, opplyser Sparr.

IKKE ALLE: AIS forteller at det er mange skip i de nordlige farvannene, men ikke alle skip dukker opp på et slik AIS-plot. Foto: MarineTraffic

Kan brukes til å skjule

Skip blir vanligvis identifisert gjennom noe som kalles AIS. Dette er radiosystem som forteller omverdenen hvor skipet er.

– Vi har sett at skip som ønsker å holde seg skjult, skur av AIS, forteller Sparr.

AIS-utstyret kan også bli manipulert på enkle måter opplyser Sparr. Da kan de sende ut feil posisjon.

Et fiskefartøy som er på feil side av en linje kan da hevde at de ikke driver på med noe som er galt.

Militære fartøy bruker ofte ikke AIS. Det norske forsvaret har også seilt uten aktivt AIS-system. Da fregatten Helge Ingstad havarerte, var AIS slått av.

To satellitter

Å oppdage en aktiv radar forteller deg ikke nødvendigvis hvor senderen er. Ser du småbølger fra en stein som har truffet vannet, vet du ikke sikkert hvor steinen møtte overflaten.

Dersom radar-signalene blir avlest av to mottakere samtidig, så er det mulig å avdekke hvor de blir sendt ut. Enda bedre posisjon får du ved å følge med på signalene over tid.

Birkeland jobber derfor ikke alene. Den har selskap med den nederlandske satellitten Huygens. Denne satellitten ble skutt opp samtidig med Birkeland. De to skal holde en avstand på mellom 15 og 25 kilometer.

IKKE VIKTIG MED STØRRELSEN: Forskningsdirektør Trygve Sparr sammen med modeller av Birkeland og tvillingen Huygens. De er såkalte nanosatellitter. Selv om de er veldig små, fungerer de på samme måte som større og mye dyrere satellitter.

Dekker hele jorden

Birkeland og Huygens skal sveve i en høyde av 535 kilometer over bakken. Ved å holde seg så høyt kan de lese av signaler fra store områder.

De går også i en såkalt polar bane. Det betyr at de passerer nær de to polpunktene mange ganger om dagen. Det betyr også at rotasjonen til jorden sørger for at de kan dekke hele overflaten.

Polare baner er spesielt fordelaktig for havområdene Norge er mest interessert i. En satellitt i en slik bane passerer oftere over punkter nær polområdene enn over punkter nær ekvator.

KRAFTIGE SAKER: En Falcon 9-rakett fra SpaceX har så stor løftekraft at den kan ta med seg flere titalls satellitter på hver tur. Foto: John Raoux / AP

Haiket med Elon Musk

De to militære satellittene ble sendt opp i rommet tirsdag denne uken. De var med på en tur som selskapet til Elon Musk SpaceX ga navnet Transporter-6. På toppen av Falcon 9-raketten var det en rekke andre satellitter.

Å sende opp mange små satellitter samtidig med samme rakett, gjør at hver satellitt-eier må betale mindre for tjenesten.

Forsvarets forskningsinstitutt bekrefter onsdag at det er opprettet kontakt med både Birkeland og Huygens. Begge satellitter skal være i god form.

– Nå skal vi bruke en del tid på å teste ut dette systemet. Det er ny teknologi, og vi ønsker å finne ut hvordan det best kan brukes, opplyser Sparr.