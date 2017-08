Norlandia varslet ikke om levende larver i sår

– Jeg trodde ikke det var mulig. Føttene hans var fulle av larver. Jeg ble helt målløs, sier søsteren til Åge Villy Kristiansen, Reidun Johannesen om dagen i fjor høst hun besøkte han på Norlandiadrevne Skoggata bo- og servicesenter.

Varslet ikke

Norlandia Care skal varsle Moss kommune ved avvik, men meldte først fra etter at Fagbladet og Fri Fagbevegelse hadde skrevet om saken 10 måneder senere.

– Når ble det oppdaget at han hadde larver i såret?

Åge Villi Kristiansen fikk fluelarver i et av sårene han hadde på foten. Foto: Bilde med tillatelse fra Fri Fagbevegelse/Fagbladet

– Vi er bundet av taushetsplikten. Så vi har sendt hele saken til Helsetilsynet. Vi verken kan eller vil gå inn i detaljer rundt hans behandling, sier direktør for eldreomsorg Norlandia Care Norge, Riikka Aubert.

– Hvordan ble saken behandlet hos dere?

– Dette går veldig inn på den enkelthendelsen og vi er bundet av taushetsplikten så jeg ønsker ikke å gå mer inn på detaljer rundt hans behandling.

Direktør for eldreomsorg i Norlandia Care Norge, Riikka Aubert.

– Hva tenker du om behandlingen Åge Villy Kristiansen fikk?

– Altså, jeg vil ikke gå mer inn på detaljer rundt hans behandling.

– Ingen sammenheng

Norlandia Care Group er en stor aktør innen barnehager, pasienthotell og sykehjem. De lever av oppdrag fra det offentlige. De oppgir selv å ha 5500 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland og Nederland.

Åge Villy Kristiansen døde fem dager etter at det ble oppdaget at han hadde larver i et åpent sår på foten. Han fikk et illebefinnende.

– Det jeg kan si er at det ikke er noen sammenheng mellom denne sårbehandlingen og hans bortgang, sier Riikka Aubert.

Moss-ordfører Tage Pettersen mener Norlandia sannsynligvis har brutt kontrakten med kommunen. Foto: Tor-René Stryger / NRK

– Sannsynligvis kontraktsbrudd

Moss kommune har tidligere sagt til Fri Fagbevegelse at de har tillit til at beboerne får forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo - og servicesenter.

– Etter den kjennskapen jeg har til saken i dag er dette sannsynligvis et brudd på kontrakten mellom kommunen og Norlandia, sier ordfører i Moss Tage Pettersen (H) til NRK.

Pettersen er krystallklar på at Norlandia skal varsle ved avvik.

– Ordføreren i Moss sier at dette skulle vært varslet med en gang. Hva sier du til det?

– Det er jeg helt enig i, sier Riikka Aubert i Norlandia.