Norges nest rikeste mann om «Viking Sky»-dramaet: – Vi var stygt nære en katastrofe

– Jeg har startet mange ganger i mitt liv, men denne runden startet jeg da jeg var 54 år. Da hadde jeg hatt kreft, blitt operert for det, og tapt alt jeg eide og hadde. Jeg klarte å skramle sammen 1 million dollar, sier Torstein Hagen.

Elvecruisenes konge fikk for alvor vind i seilene da han i 1997 kjøpte fire russiske elvecruisebåter. I dag står han bak et cruiseimperium på snart 100 båter, og ifølge Kapital er han Norges nest rikeste mann.

– Vi har hatt litt gode tider og litt dårlige tider, men vi har visst hva vi har villet, og vi har vært litt heldige.

Motorstans i Hustadvika

Det siste året, har derimot vært krevende. Og det har rammet langt fler enn Hagen selv.

I mars fikk cruiseskipet «Viking Sky» motorstans på havstrekningen Hustadvika, og var 100 meter fra å grunnstøtte. Det var 1373 passasjerer om bord, og en storstilt redningsaksjon ble satt i verk.

– Hvor nærme var det en ordentlig stor skade?

Helikoptre ble sendt ut for å evakuere passasjerene på Hagens cruiseskip, Viking Sky. Foto: Torgeir Are Sortehaug

– Jeg tror det var styggelige nære. Jeg tror vi var riktig heldige, sier Hagen.

– Burde skipet ikke gått ut, slik blant annet Hurtigruten mente de ikke ville gjort i en sånn situasjon?

– Det hadde ikke noe som helst med saken å gjøre. Bortsett fra at problemet var at vi ikke hadde nok smøreolje på motorene. Det i seg selv er ganske dumt.

Under dramaet med Viking Sky på Hustadvika 23. mars var ein berre eit minutt unna den store katastrofen. Det er ein førebels konklusjon frå Hovudredningssentralen i Sør-Noreg. Eit stort evalueringsarbeid er i gang.

28 mistet livet

I begynnelsen av april kolliderte et av rederiets skip, «Viking Idun», med en oljetanker i Nederland. Og verre skulle det bli.

I Budapest i slutten av mai, rammer Hagens elvebåt «Viking Sigyn» en lokal turistbåt bakfra. Turistbåten går ned på 7 sekunder. 28 personer drukner, de fleste sørkoreanske turister.

Turistbåten sokk i løpet av sju sekund etter å ha kollidert med det norskeigde skipet «Viking Sigyn»

– Kunne det vært unngått?

– Jeg ser på det som et trafikkuhell. Det er klart, trafikkuhell finner sted, og kan skje de beste av oss.

Skipets kaptein er siktet for kriminelle handlinger. Men ulykkene har ikke satt en stopper for Hagens rederi «Viking Cruises».

Joggebukser på jobb

Ifølge rederiet har flåten en samlet verdi på 90 milliarder kroner. Hagen gjør likevel et poeng ut av at han kommer fra enkle kår, og selv i barmenyen på cruiseskipene er det bilde av barndomshjemmet hans i Nittedal.

Og på jobb, er 76-åringen åringen ikledd joggebukser fra Kina. Spesialsydde.

– Det er joggebukser med påsydd søm, og med oppbretter. I livet er det strikk, så du slipper alt ubehaget med belter og stramme bukser, sier han.

Kanskje er Hagen den eneste på magasinet Kapitals rikmannsliste som bruker joggebukse på jobb. Han er også på listen over verdens mest formuende.

En formue han har blitt kritisert for å ikke dele med Norge. Han har blitt kalt skatteflyktning, og noen påstår at han har gitt lite tilbake til hjemlandet.

– Det er jo bare tull. Jeg flyttet fra dette landet i 1966. Jeg hadde et gjesteopphold i Bergenske i 1976 til 1983, men bortsett fra det har jeg bodd hele mitt voksne liv i utlandet. Alt jeg eier og har er opptjent her, sier Hagen, som er bosatt i Sveits – hvor skattenivået er minimalt.

Kjærlighet for Norge: – Men den er ikke helt gjengjeldt

Han sier likevel han har en kjærlighet for Norge.

– Men kanskje jeg føler at den kjærligheten ikke er helt gjengjeldt.

Med det sikter Hagen til korrupsjonssaken: I 2015 døpte daværende ordfører i Bergen Trude Drevland et av Hagens cruiseskip. Før det, hadde Hagen fløyet Drevland til Venezia i hans private jetfly. Det kom påstander om at Hagen hadde brukt ufine metoder for å sikre at skipene kunne seile med norsk flagg, og begge ble siktet for korrupsjon.

Saken ble senere henlagt. Men han føler altså at den har påvirket forholdet han og Norge imellom.

Fakta: Cruisedåp-saken Foto: Tom Guldbrandsen Ekspandér faktaboks Ordfører Trude Drevland var gudmor da cruiseskipet «Viking Star» ble døpt i en storstilt seremoni på Bryggen i Bergen 17. mai 2015.

I etterkant kom det frem at Drevland og hennes sønn i juni året før ble hentet med privatfly på Flesland og flydd til Venezia, hvor de bodde på luksushotell. Reise og opphold ble betalt av rederiet Viking Cruises, som eies og drives av nordmannen Torstein Hagen.

Etter dåpen i Bergen dro Drevland og hennes mann på et tredagers cruise med «Viking Star», en reise betalt av rederiet.

To måneder etter veneziaturen ba Hagen Drevland om hjelp til å få endret reglene for Norsk Internasjonalt Skipsregister, slik at cruiseskipet kunne registreres og ha hjemmehavn i Bergen. Drevland kontaktet næringsminister Monica Mæland, som er tidligere byrådsleder i Bergen. To måneder senere ble reglene endret.

Etter avsløringene i media ble ordfører Drevland sykmeldt 5. juni. En planlagt gratis cruisereise med «Viking Star» i oktober ble også avlyst etter medieoppslagene. Reisen var en gudmorgave fra rederiet.

15. juni beklaget Drevland sviktende dømmekraft i en følelsesladd pressekonferanse på rådhuset i Bergen.

Politiet opprettet sak og åpnet for å granske forholdene rundt skipsdåpen og reisene, men politijurist Ole Bjørn Mevatne henla saken bare fire dager senere, før turen til Venezia og cruiset i oktober var kjent.

10. august var Trude Drevland tilbake på jobb for Høyre etter sykmeldingen.

Etter oppslag i media ba politimester John Reidar Nilsen 31. august om å vurdere gjenopptakelse av undersøkelssesaken. Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen bekreftet gjenopptakelse bare noen timer senere.

Sent samme kveld fortalte Trude Drevland i en pressemelding at hun ville ta ulønnet permisjon mens politisaken pågår.

18. september tok politiet ut siktelse for grov korrupsjon mot Drevland og havnedirektør Inge Tangerås. Tangerås la til rette for skipsdåpen 17. mai, og var med til Venezia og på cruiset etter nasjonaldagen.

Senere ble også reder Torstein Hagen siktet for korrupsjon.

Sakene mot både Trude Drevland, Inge Tangerås og Torstein Hagen henlagt av statsadvokaten i desember 2016.

I februar 2017 bestemte havnerådet at Inge Tangerås ikke får tilbake stillingen som havnesjef i Bergen.

I februar 2017 ble det også klart at Trude Drevland ikke vender tilbake til politikken i Bergen.

Kontroversene til tross, utelukker han likevel ikke at han en dag vil flytte tilbake.

– Vakkert land, hyggelige folk, mye bra, sier han om Norge i dag.

– Og da tar du formuen med deg?

– Jeg kan ta den formuen som er min, men ideen nå er at det jeg har skal legges i en stiftelse som skal brukes til gode formål.

Men kanskje vil formuen vokse seg større først. Hagen jobber 16 timer om dagen 7 dager i uka, og har ingen planer om å legge joggebuksene på hylla med det første.