I desember 2020 kjøpte Matilde Ghisetti (22) og Vegar Bræin (23) et splitter nytt rekkehus i Sandnes til 1,2 millioner kroner.

Hun kommer fra Italia, og kom til Norge på grunn av kjærligheten i 2019. Nå tar hun bachelorgrad i biokjemi ved Universitetet i Stavanger, samtidig som hun har deltidsjobb ved siden av.

Samboeren Vegar er lærling.

Da de kjøpte for litt over to år siden, fikk de lån i banken med en rente på 1,44 %.

Litt over to år senere er situasjonen en annen.

Nå er renta på lånet 3,84 %.

– Vi merker det litt. Vi er heldige, for vi sliter ikke så mye økonomisk. Men renta er selvfølgelig høyere enn den burde ha vært, sier Vegar.

De har brukt mye tid på å gjøre så mange grep som mulig for å holde utgiftene nede. Som å samle alle forsikringer, boliglån og billån i samme bank, slik at de kan få rabatt.

– Så sammenligner vi ofte rente med andre banker, og sjekker med fagforeninger om vi kan få billigere rente der.

Utgiftene til lånet på rekkehuset har nesten doblet seg på to år, forteller det unge paret. Foto: Elise Pedersen / NRK

Frykter enda høyere rente

– Det er ikke noe vi ser frem til. Alt blir bare dyrere, og lommeboka blir mindre og mindre, sier Vegar.

Da de fikk lånet, betalte de 4000 kroner i måneden i renter og avdrag. Nå er månedsprisen på det samme lånet oppe i 7000 kroner.

– Det er nesten dobbelt så mye for akkurat det samme. Vi har ikke tatt opp mer i lån, men har fått så mye mer i rente, sier Matilde.

– Vi betaler mer i renter enn vi gjør i avdrag, sier Vegar.

– Klarer dere flere renteøkninger?

– Det kan ikke fortsette slik for lenge. Jeg tror ikke en vanlig familie klarer dette for lenge. Vi føler oss heldige, men for en barnefamilie er det jo ikke bare renta som øker, sier Matilde.

De påpeker at det ikke bare er renta som har steget i løpet av de to årene de har bodd i rekkehuset. Når de flyttet inn ukehandlet de for 300 kroner. Nå har samme handleliste nesten doblet seg.

– Vi har for eksempel sluttet å vaske klær om dagen, forklarer Matilde.

Når Norges Bank under torsdagens rentemøte trolig velger å sette opp renta, følger det unge paret i Sandnes nøye med. Det kan nemlig gjøre nok et innhugg i en ellers økonomisk utfordrende hverdag.

– Vi har brukt mye tid på å forhandle ned renter med ulike banker. Vi liker å forhandle om renta. Og vi vil anbefale andre om å ringe bankene for å høre om de kan gå ned på renta. Det verste som kan skje er at de sier nei, sier Matilde.

Renteoppgang var ventet

I forkant av rentebeslutningen ventet alle økonomene som ble spurt av nyhetstjenesten Bloomberg at renta ville bli satt opp med et kvart prosentpoeng, og at det kan komme flere.

Prisene i Norge øker fortsatt langt mer enn det politisk bestemte målet på 2 prosent som Norges Bank styrer sin rente etter, men SSB venter at inflasjonen vil avta fremover.

Spenningen blant ekspertene har særlig dreid seg om hvordan bankkrise i USA og Sveits har påvirket renteplanene på de kommende rentemøtene frem mot sommeren.

Den svake kronekursen har vært en nøtt for sentralbanken her hjemme.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover.

En svak krone bidrar til en høyere inflasjon, fordi det vi kjøper fra utlandet øker i pris. I en liten åpen økonomi som vår importeres mye av det vi trenger.

Videre renteoppgang i USA til tross for banker i krise

I går satte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve opp sin styringsrente for niende gang på rad, i likhet med det som var ventet av økonomene i forkant.

Det var i forkant knyttet spenning til rentebeslutningen på grunn av uroen i finansmarkedet og en banksektor i krise.

Inflasjonen er fortsatt høy i USA. Sentralbanken utelukket ikke at det kan bli nødvendig med ytterligere rentehevinger. Samtidig ble det hevdet fra offisielt hold at tilstanden i bankvesenet er sunn.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet.

I forrige uke satte også den europeiske sentralbanken ECB opp sin styringsrente med 0,5 prosentpoeng, til tross for den internasjonale bankuroen.