Norges Bank holder renta i ro

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Helt siden mars 2016 har denne renten ligget på samme rekordlave nivå.

Men sentralbanken kommer også med nye rentesignaler. På kort sikt er nå rentekutt enda mindre sannsynlig enn før. Samtidig skyves en varslet renteheving i 2019 enda lenger ut i tid.

SER NYE SIGNALER: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets Foto: Tore Meek / SCANPIX

– Først høsten 2019 er nå sannsynligheten for renteheving mer enn 50 prosent, påpeker seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til NRK.

Kronen har styrket seg mot euroen, i etterkant av offentliggjøringen av rentebanen kl. 1000 i formiddag.

Les også: Økonomer tror renta vil holde seg ekstremt lav i nær evig tid

Stadig utsatt renteheving

Også siste Norges Bank la frem renteprognoser, ble første renteheving skjøvet ut i tid. Aamdal påpeker at det er en langsiktig trend.

– Etter hvert som tiden går, skyves stadig mulige rentehevinger til senere tidspunkt. Den viktigste årsaken er lavere forventninger til fremtidige rentehevinger i utlandet, sier seniorøkonomen.

Også mange norske økonomer tror nå at lavrenteæraen skal vare svært lenge. Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo sa denne uken til NRK at vi nok vil ha minimale renter enda lenger enn Norges Bank ser for seg.

Tror ikke på sterkt boligprisfall

Samtidig er dette første rentemøte, etter at boligprisene i Norge begynte å falle.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sentralbanken skriver i dag at lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men Norges Bank understreker at det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres.

-Vi tror på avdempet vekst i boligprisene. Men ikke noe sterkt videre fall, sier Øystein Olsen på dagens pressekonferanse.

Går bedre enn tidligere

Både Regionalt Nettverk og registrert ledighet viser at det går bedre i norsk økonomi enn Norges Bank tidligere så for seg.

– Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å være høyere enn tidligere lagt til grunn, skriver Norges Bank i dag.

Rentekunngjøringen torsdag er ingen overraskelse. Analytikerne var på forhånd samstemte i at renten ville holdes i ro på dette møtet.