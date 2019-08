Italiensk påtalemyndighet: Open Arms skal gå til land

Ordren er gitt av påtalemyndighetens kontor på Sicilia etter at påtaleansvarlig Luigi Patronaggio var på befaring om bord på skipet. Det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Patronaggio skal også ha møtt representanter for havnemyndighetene, og har beordret at de beslaglegger skipet når det legger til kai.

Patronaggio har valgt å åpne etterforskning i saken og skal blant annet undersøke om det er begått maktmisbruk.

Blant annet har politiet hentet ut kommunikasjonslogger mellom innenriksdepartementet og redningstjenesten, for å finne ut hvem som har ansvaret for at «Open Arms» ble hindret i å legge til kai. Dette ifølge avisa La Repubblica.

Ministre kranglet om skipet

Nyheten om at «Open Arms» var beordret i land, kom kort tid etter at innenriksminister Matteo Salvini i en video på Facebook sa at han regnet med at påtalemyndigheten ville utstede ordre om evakuering av skipet.

Salvini har frem til i dag nektet «Open Arms» å komme inn til den italienske øya. Dette selv om seks andre europeiske land sa de kunne ta imot flyktningene og migrantene, som redningsskipet har plukket opp fra gummiflåter i Middelhavet.

Innenriksministeren fra det høyrepopulistiske partiet Ligaen utstedte først et dekret om havnenekt, som en domstol i Roma senere satte til side.

Deretter ble et nytt tilsvarende dekret utstedt fra innenriksministeriet, men dette nektet forsvarsminister Elisabetta Trenta, som er fra regjeringspartneren Femstjernerbevegelsen, å undertegne.

Hun mente innenriksministeren gikk for langt i sin kamp med å stenge italienske havner for flyktninger og migranter.

I dag valgte den italienske statsministeren Giuseppe Conte å kaste kortene, mye på grunn av Salvini. Ingen vet per nå hvem som kommer til å styre landet videre.

Hoppet over bord

Det befinner seg fremdeles i overkant av 80 mennesker om bord på «Open Arms», i tillegg til mannskapet på 17, opplyser organisasjonen Proactiva Open Arms.

Tidligere på dagen hoppet 15 av personen i sjøen i et forsøk på å svømme til land på Lampedusa.

Fartøyet sendte ut en melding om at situasjonen var ute av kontroll og fikk bistand fra kystvakten.

Flere migranter på «Open Arms» har kastet seg i sjøen - i et forsøk på å komme seg i land. Kystvakten har da hentet migrantene opp fra sjøen.

Flere kastet seg også i sjøen søndag, men de ble plukket opp og returnert til «Open Arms».

Både italienske leger og psykologer har vært om bord, for å ta situasjonen i betraktning.

Skulle eskorteres til Mallorca

Redningsskipet tok for 19 dager siden opp 147 mennesker fra havet utenfor kysten av Libya.

Siden er et titalls evakuert til italienske sykehus på grunn av helseproblemer, og på lørdag gikk innenriksminister Matteo Salvini med på at 27 enslige mindreårige ble fraktet i land.

Da situasjonen om bord for de gjenværende personene ble mer og mer prekær, både fysisk og psykisk, åpnet Spania for at «Open Arms» kunne gå til Mallorca. Et marinefartøy ble sendt av gårde i dag for å eskortere redningskipet, men ville bruke tre dager før det kom frem.