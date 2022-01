Norge har bestilt 41.000 behandlinger av covid-pille som blir godkjent i EU

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå som EMA har anbefalt at denne medisinen blir godkjent så vil EU-kommisjonen godkjenne den i løpet av få dager og Norge vil også følge etter i løpet av kort tid.

Det sier Sigurd Hortemo, overlege ved Statens legemiddelverk.

Paxlovid fra Pfizer blir den første godkjente pillebehandlingen mot covid-19 i Europa.

Helsedirektoratet opplyser til NRK at det er bestilt piller nok til 41.000 behandlinger så langt, men at det er usikkert når disse kommer til landet.

Legemiddelverket har stor tro på medikamentet.

– Ja, denne typen legemiddel har vi ventet på lenge, sier Hortemo.

Sigurd Hortemo i Legemiddelverket Foto: Legemiddelverket.

En studie på koronapasienter i risikogruppen viste at kun 0,8 prosent av dem som fikk medisinen ble innlagt. I kontrollgruppen, som ikke fikk medisinen, var det 6,3 prosent som ble innlagt. Studien ble gjennomført mens deltavarianten av viruset var dominerende.

– Det er tenkt brukt for folk som nylig er blitt syke. Da viser denne studien som er gjennomført at hvis man kommer i gang raskt med behandlingen så reduseres risikoen betydelig for å bli innlagt på sykehus, sier Hortemo.

– Er det noen bekymringsfulle bivirkninger ved denne medisinen?

– Det er lite bivirkninger. Men det er et ganske betydelig problem at den går dårlig sammen med mange legemidler som brukes mye i Norge, for eksempel noen kolesterolsenkende legemidler og noen blodtrykksmedisiner.

Leger må derfor følge nøye med.

– Det kan ordnes ved at legen stopper behandling med de andre legemidlene mens man tar denne kuren, sier overlegen.

Vil produsere 120 millioner behandlinger

Paxlovid ble godkjent av det amerikanske mattilsynet og legemiddelverket FDA i desember 2021.

Pfizers sjef Albert Bourla sa 10. januar at selskapet har økt produksjonen av Paxlovid kraftig.

– Vi har tro på at vi kan lage 120 millioner behandlinger i år. Det er 3,6 milliarder piller, sa Bourla, ifølge Fierce Pharma.

Planen er at 6 til 7 millioner skal bli produsert innen mars, totalt 30 millioner innen juni og de siste 90 millionene skal bli produsert i siste halvår.

Siden Pfizer er et amerikansk selskap er det usikkert hvor mange behandlingskurer som vil gå til andre land enn USA i de første månedene.

En medarbeider sjekker bokser med Paxlovid-piller ved Pfizers lager i Memphis, Tennessee. Foto: PFIZER / Reuters