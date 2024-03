– Vi frårår no norsk næringsliv å drive handel og næringsverksemd som bidrar til å halde oppe dei folkerettsstridige israelske busettingane, seier utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK torsdag morgon.

Noreg frårår altså økonomisk aktivitet som forårsakar eller medverkar til alvorlege handlingar som er i strid med folkeretten.

Med det siktar ein til brot på grunnleggande menneskerettar og humanitærretten sine reglar om vern av sivile i væpna konflikt.

Vinmonopolet vurderer no å stoppe sal frå ulovlege israelske busettarar:

– Dette er eit nytt signal frå regjeringa som vi er positive til. Nå vil vi sjå nærare på kva dette betyr for oss og involvere styret for å få behandla saka der så raskt som praktisk mogleg i eit ekstraordinært styremøte, seier administrerande direktør Elisabeth Hunter til NRK.

Vinmonopolet selde i fjor 93 liter vin frå Vestbreidda og 3700 liter frå Golanhøgdene.

Vinmonopolet vurderer å stoppe sal frå dei ulovlege israelske busettingane Foto: NTB

– Kva betyr dette salet for Vinmonopolet i omsetning?

– Det betyr svært lite. Dette er produkt ikkje Vinmonopolet sjølv har valt å ta inn i sortimentet, men er lansert av grossist. Det er berre eit par grossistar, og nokre få produkt som har vore omsette i det siste, seier Hunter.

Dei israelske busettingane Ekspander/minimer faktaboks Israel okkuperer Vestbreidda frå Jordan og Golanhøgdene frå Syria. Sidan okkupasjonen starta under Seksdagarskrigen i 1967, har Israel oppretta 132 busettingar på Vestbreidda og 32 på Golanhøgda. FN har slått fast at desse er i strid med folkeretten.

Eide: – Ingen stad på jorda der den humanitære situasjonen er så desperat

På spørsmål om kvifor denne oppfordringa kjem akkurat no, svarer utanriksministeren:

– Fordi det har vore ei veldig dramatisk utvikling i Midtausten ikkje minst på Vestbreidda, der vi har sett at ei rekke busettingar har blitt utvida, nye blir etablerte og vi ser stadig meir busettarvald. Dette er heilt i strid med folkeretten, humanitærretten og menneskerettane, og vi er opptatte av at ein ikkje skal bidra til det. Derfor seier vi frå til næringslivet.

Utanriksminister Espen Barth Eide på Marienlyst torsdag. Foto: OLE N. OLSEN / NRK

Han beskriv situasjonen i Gaza slik:

– Eg møter ei rekke humanitære hjelpeorganisasjonar som jobbar direkte med folk inne på Gaza. Eit ganske samla inntrykk frå dei bekreftar inntrykket mitt. Akkurat no er det ingen stad på jorda der den humanitære situasjonen er så desperat som i Gaza.

Rekordmange busettarar

Ifølgje den israelske avisa Haaretz har Israel godkjent 3475 nybygg på den okkuperte Vestbreidda i 2024.

Dette talet er det høgste sidan Oslo-avtalen på 90-talet. I førre veke varsla finansminister Bezalel Smotrich fleire godkjende busettingar, etter at ein palestinar skal ha drepe ein israelar og såra fleire andre på Vestbreidda.

Desse busettingane er ulovlege. Det er slått fast av FN sikkerheitsråd.

Den israelske busettinga Givat Zeev, nære Ramallah på Vestbreidda. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Også i 2023 blei det oppført rekordmange busettingar på Vestbreidda. 12.359 nybygg blei godkjende i fjor.

Denne intensiveringa er noko av grunnen til at Noreg no kjem etter fleire land, og strammar grepet.

Tostatsløysing

Espen Barth Eide seier dette undergrev utsiktene for ei tostatsløysing.

– Dette gjer vi jo i lys av at vi meiner at vi må få slutt på krigen i Gaza. Vi må få slutt på den ulovlege okkupasjonen av både Vestbreidda og delar av Jerusalem, og vi må få etablert ei tostatsløysing, seier Eide og legg til:

– Og eitt av dei viktigaste hindera for den tostatsløysinga er nettopp den israelske okkupasjonen, som jo ei samla verd meiner er folkerettsstridig.

Eide på veg inn til «Nyhetsmorgen» på NRK torsdag. Foto: OLE N. OLSEN / NRK

Tidlegare denne veka tok Eide imot 1100 underskrifter frå næringslivet om krigen i Gaza.

Oppropet for menneskerettar på Gaza kom frå fleire delar av næringslivet. I ein kronikk i VG skreiv dei at næringslivet har eit sjølvstendig ansvar for det som skjer der nede.

– Næringslivet har faktisk etterlyst klarleik på dette, og vi er opptatte av å gjere det klart, at i tråd med både den norske openheitslova, men også retningslinjene frå FN og OECD, så bør ein avstå frå handel med varer og tenester som har utgangspunkt i okkupasjonen, seier Eide.

NHO: – Ein må gjere alt ein kan

NHO støttar frårådinga frå utanriksministeren.

– Situasjonen i Gaza er uakseptabel, og ein må gjere alt ein kan for å stoppe det. Og vi støttar jo naturlegvis regjeringas fråråding, og ber også norske bedrifter følge frårådinga om å handle i desse områda, seier Ole Erik Almlid, dagleg leiar i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Ole Erik Almlid, dagleg leiar i Næringslivets Hovedorganisasjon, med utanriksminister Espen Barth Eide. Foto: OLE N. OLSEN / NRK

– Kva konsekvensar vil det få for norsk næringsliv?

– Etter det vi er kjente med, er det ikkje mange norske næringsaktørar som er der frå før. Men om det hadde vore mange, så hadde ikkje det endra tilnærminga vår. For når vi har denne situasjonen, dette er okkuperte område, så er det heilt naturleg at ein ikkje handlar der. Frårådinga frå regjeringa skal derfor følgast, slik vi ser det.

Varer er ikkje alltid merka rett

Å ikkje handle med, eller drive verksemd med, nokon som er tilknytt israelske busettarar eller som handlar i strid med folkeretten, kan vere lettare sagt enn gjort:

Sjølv om varer kjem frå Vestbreidda eller ulovleg okkuperte område i Israel, er varene merka som israelske.

I 2022 krav regjeringa merking av israelske busettarprodukt frå Vestbreidda og Golanhøgda. Men framleis er produkt merka med Israel som produksjonsland.

Bosettingane byrjar gjerne slik, med nokon provisoriske brakker på toppen av ein ås. Foto: Ksenia Novikova / NRK Bosettingane veks fort og kan bli til mindre og større byer. Foto: Ksenia Novikova / NRK Fra høgda har bosettarane god oversikt over palestinske naboar. Uniformerte vakter med våpen passar på.

15 EU-land har tidlegare kome med råd til næringslivet om handel med busettarar.

– Vi har også hatt råd, fordi vi har hatt ei merkeordning som vi var tidleg ute med. Vi har også vore blant dei tydelegaste på at buauken er folkerettsstridig. Men vi strammar til grepet litt nå når vi også avrår den aktiviteten. Det har lege underforstått tidlegare i lover og reglar som allereie gjeld, seier utanriksministeren.

Avgrensa konsekvens

Eide forventar ikkje at frårådinga vil få store konsekvensar for Israel.

– Sidan det ikkje er veldig mykje slik verksemd frå norsk side, så skal vi vere ærlege på at konsekvensen er nok avgrensa, men det er likevel rett å gjere det, understrekar han.

Om korleis han forventar at Israel tar nyheita, seier Eide:

– Dei liker naturlegvis ikkje dette, akkurat som dei føler at dei no er utsette for eit stort press. Men det er jo også litt av poenget: Vi meiner at både den brutale krigføringa inne i Gaza, men også det som skjer på Vestbreidda, som har gått litt under radaren kanskje på grunn av valden på Gaza, men det er altså mange hundre menneske, inkludert mange hundre barn, som er drepne i busettarvald på Vestbreidda, må vi bidra til å sette ein stoppar for.

Har innført innreiserestriksjonar

5. desember byrja USA å nekte visum til ekstremistiske israelske busettarar som angrip palestinarar.

Då sa USAs utanriksminister Antony Blinken at dei vil nekte innreise for alle som er involvert i å «undergrave fred, tryggleik, eller stabilitet på Vestbreidda» eller dei som «unødig avgrensar sivile sin tilgang til viktig tenester og grunnleggande behov».

USA har også fryst midlane til valdelege busettarar.

Tidlegare i februar innførte også Frankrike sanksjonar mot israelske busettarar som brukar vald mot palestinske sivile på Vestbreidda. 28 sivile har også fått innreiseforbod i landet.

Den tyske utanriksministeren har også sterkt fordømt godkjenninga av busettingar i Vestbredden, og har bedt israelske styresmakter om å trekke tilbake løyve.