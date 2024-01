– Vil dere ha kaffe eller te, spør Weiss mens hun viser NRK rundt i huset som ligger idyllisk til på en liten høyde, med en koselig hage rundt.

– Her pleier jeg å samle familien min hver sabbat, sier 76-åringen og peker på et stort spisebord med 16 stoler rundt.

– Jeg har fire døtre som har barn og barnebarn, så er jeg oldemor nå, forteller Weiss stolt.

PIONERER: Daniella Weiss og mannen flyttet til okkuperte Vestbredden tidlig på 1970-tallet. Foto: Ksenia Novikova

Fra villa til telt

Hun var blant de første bosetterne som slo seg ned på den okkuperte Vestbredden.

Weiss byttet ut et behagelig liv i storbyen Tel Aviv, og flyttet inn i en teltleir på et øde høydedrag.

– Mannen min, jeg og de to døtrene våre flyttet inn i et lite telt på 1970-tallet. Vi hadde hverken vann eller elektrisitet, minnes Weiss.

FØR OG NÅ: De ulovlige bosettingene begynner gjerne som teltleirer. Med tiden bygges de ut til små byer med tusenvis av jødiske bosettere som bor på okkupert land. Foto: Scanpix/privat

Bosettere er jøder som bor utenfor Israels anerkjente grenser, inne på palestinsk side. FN mener at en palestinsk stat bør etableres på Gazastripen og Vestbredden.

Men helt siden Israel okkuperte Vestbredden i 1967, har israelske myndigheter utvidet bosettingene. Til store protester fra FN og menneskerettighetsorganisasjoner.

Til og med USA har gjentatte ganger kritisert bosettingspolitikken til Israel.

– Vi fordømmer på det sterkeste utvidelsen av bosettingene som hindrer etableringen av en sammenhengende palestinsk stat, sa USAs FN-ambassadør i en tale til sikkerhetsrådet i november i fjor.

Beskyttes av soldater

Kedumim, der Weiss bor i dag, har gått fra å være en liten teltleir til å bli et stort lokalsamfunn.

Her bor tusenvis av bosettere i alt fra små skur og brakker, til flotte eneboliger med utsikt over palestinske landsbyer på alle kanter.

– Det var ingenting her da vi kom. Det var bosetterne som gjorde dette til en fredelig oase, sier Weiss.

IDYLL: Daniella Weiss feier løv i den idylliske lille hagen i den ulovlige bosettingen Kedumim, hvor hun har bodd i snart femti år. Foto: Ksenia Novikova

Den fredelige oasen til Weiss blir passet på av israelske soldater. De vokter alle inngangene. Mange av bosetterne går bevæpnet rundt i gatene.

– Hvordan kan du si at det er fredelig her når de fleste som bor her bærer våpen for å beskytte seg, og soldater må passe på dere?

– Vi føler oss trygge her. Dette er hjem for oss. Jeg ville ikke byttet ut livet her med noe annet sted.

Fristes med goder

Antallet bosettere har gått opp jevnt og trutt. I 2004 var tallet 370.000. I dag, 10 år senere, er det doblet til rundt 700.000.

De bor i rundt 300 bosettinger på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Utvidelsen av bosettingene strider med folkeretten. Likevel vil mange jøder flytte hit.

VÆPNET: Bosettere samlet for en markering på den okkuperte Vestbredden. Mange av dem er bevæpnet. Foto: Scanpix / AP

Den anerkjente israelske forskeren og forfatteren Dahlia Scheindlin forklarer hvorfor:

– Staten oppmuntrer bosetterne ved å gi dem økonomiske fordeler som lavere skatt, lovnader om billige boliger, toppmoderne veier og infrastruktur, og full beskyttelse fra den israelske hæren, sier Scheindlin.

Religiøse bosettere som Daniella Weiss er derimot ikke trukket hit av økonomiske insentiver. De ser på utvidelsen av de ulovlige bosettingene som et kall fra Gud.

– For meg går det tilbake til bibelen. Det er en religiøs plikt å ta over Judea og Samaria, som er noen av de helligste stedene for jøder, sier Weiss.

Vil overta Midtøsten

Bosettere bruker det bibelske navnet på Vestbredden, Judea og Samaria. For dem startet den jødiske historien her.

Derfor har jøder religiøs rett på disse områdene, ifølge Weiss og hennes meningsfeller.

– Jeg glemmer aldri at vi ble fordrevet fra vårt hjemland for 2000 år siden. Vi ble drevet på flukt, sier bosetterlederen.

RUINER: Daniella Weiss og ministre i den israelske regjeringen sier at jødiske bosettere bør overta Gaza, og at palestinere må fordrives. Foto: Scanpix / Reuters

– Syns du det er rettferdig at palestinere, som har bodd her i århundrer, må flytte herfra, mens jødiske bosettere fra for eksempel Ukraina, Danmark og USA kan slå seg ned her?

– Jeg er ikke enig i at palestinere har røtter her. De er en fiktiv nasjon. De er arabere som kom hit fra land som Saudi-Arabia, Irak, Syria, Libanon og Egypt.

Weiss leder i dag en av Israels mest aktive bosetterbevegelser, Nachala, Hjemland.

«Hjemlandet» Weiss drømmer er mye større en dagens Israel.

– Løftet fra Gud var fra Eufrat-elven helt til Nilen i Egypt.

– Så din drøm er et Israel som strekker seg fra Irak, via Syria, Jordan, Libanon og helt til Egypt?

– Ja, svarer Weiss kontant.

WEISS' DRØM: Bosetterlederen drømmer om et Stor-Israel som strekker seg over hele området som er merket i rødt på kartet. Foto: NRK

– Vi er en stor nasjon. Hvorfor skal vi ta til takke med et lite land, spør hun.

Weiss innrømmer at planen om Eretz Israel, eller Det hellige landet, er en langsiktig en.

I første omgang planlegger hun og meningsfellene hennes å overta den utbombede Gazastripen.

OMSTRIDT: Daniella Weiss sier at palestinere på Gazastripen har ingenting å gjøre der, og at verden må ta dem imot slik at området kan bli en del av Israel. Foto: Ksenia Novikova

– Hvis jeg tar opp telefonen nå så kan jeg love deg at hundrevis av jødiske familier vil være klare til å flytte til Gaza-området med en gang, sier Weiss og vifter med mobiltelefonen.

– Hvor skal de 2,3 millioner palestinerne på Gazastripen gjøre av seg?

– De kan dra til andre land i verden. De har ingen rett til å være der, slår Weiss fast.

Vi spør hva hun føler når hun ser bildene som kommer fra krigsherjede Gaza, der minst 23.357 mennesker er blitt drept siden 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter.

– Jeg føler ingenting når jeg ser bildene fra Gaza. Jeg stenger det av. Øynene mine er allerede fulle. Hjernen og hjertet mitt er fylt med lidelsen til folket mitt.

Kritiseres for fordrivelsesplaner

Weiss blir sett på som en politisk ekstremist i Israel. Men det er likevel mange som er enig med henne – helt inn i den israelske regjeringen.

MENINGSFELLER: Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir og finansminister Betzalel Smotrich er noen av de mest ytterliggående politikerne i Israel. De er enige i mye av det Daniella Weiss sier. Foto: Scanpix / AFP

Det israelske etterretningsdepartementet har laget teoretiske planer om hvordan Gazas befolkning kan flyttes til Sinai-ørkenen i Egypt.

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering har forsøkt å overtale EU-land til å få Egypt til å gå med på en slik plan.

Israels ytterliggående finansminister Betzalel Smotrich og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som selv er bosettere, fikk nylig internasjonal kritikk for å ta til orde fordrivelsen av palestinere fra Gaza.

Økende bosettervold

De siste årene har volden på den okkuperte Vestbredden eksplodert. Minst 450 palestinere ble drept av bosettere og israelske styrker i fjor, ifølge FN.

Væpnede palestinere drepte minst 28 israelere i samme periode.

VOLDSBØLGE: Minst 450 palestinere har blitt drept i 2023 på den okkuperte Vestbredden, ifølge FN. Foto: Scanpix / AFP

Selv Israels mektige innenrikssikkerhetstjeneste, Shin Bet, er bekymret for den økende bosettervolden på Vestbredden.

Daniella Weiss tar kritikken mot bosetterne med knusende ro. Hun sier at bevegelsen hennes jobber målrettet med å ta over mest mulig land.

– Vil noen kjempe, så kjemper vi som på Gaza. De som ikke aksepterer Israelsk suverenitet, må dra.

– Så det blir ingen uavhengig palestinsk stat her?

– Det kommer aldri, aldri, aldri til å bli palestinsk stat i Israel, bortsett fra den jødiske staten.