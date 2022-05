Nettsted krasjet etter oppfordring til 3,3 millioner nordmenn: – Enorm pågang

– Vi opplever en formidabel trafikk på kredittsperringer. Det er et rush vi ikke har opplevd tidligere, sier norgessjef i Creditsafe, Per Fjærestad, til NRK.

Selskapet Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, offentliggjorde på tirsdag at de har vært utsatt for et dataangrep. Persondata for opp mot 3,3 millioner innbyggere er på avveier.

Et av tiltakene som ble anbefalt var å sperre seg for sjekk av kredittopplysninger.

Vanligvis har kredittopplysningsforetaket Creditsafe i snitt 15 personer som reserverer seg for kredittvurdering.

Onsdag var det hele 20.680 personer i Norge som reserverte seg. I tillegg har de registrert en tredobling i registrerte telefonsamtaler og inngående e-poster.

– Og det ser ut som at det fortsetter. Hvis vi tar med oss torsdagens tall, så er vi passert 28.000 på disse to dagene – og det øker fortsatt, sier Fjærestad.

Krasjet nettside

Creditsafe tok umiddelbart grep, og fikk «ommøblert» på folk internt, noe som gjorde at de har unngått datatrøbbel og forsinkelser.

For selskapet Experian, som også kan brukes til kredittsperring, skapte den høye trafikken store problemer. Onsdag morgen ble det rapportert om at nettsiden var nede, og de opplever også problemer torsdag.

Flere nettsider meldte at Experians norske nettside hadde trøbbel både onsdag og torsdag. Skjermdump fra downforeveryoneorjustme.com og isitdownrightnow.com

– Vi opplever lengre responstid på grunn av den høye trafikkøkningen etter Norkart-datainnbruddet, sier Bo Rasmussen, kundesjef for Experian i Norden, til NRK.

Han sier de jobber hardt for å fikse problemene.

Kundesjef i Experian i Norden, Bo Rasmussen, forteller at de har opplevd enorm pågang de siste dagene. Foto: Experian

– Vi har satt inn ekstra mannskap på kundeserviceavdelingen for å svare på spørsmålene fra våre kunder.

Så stor har pågangen vært for foretakene: Ekspandér faktaboks Datatilsynet henviser til fire kredittopplysningforetak på egen nettside når det gjelder kredittsperring. Bisnode: Har gått fra mellom 50-60 stykker om dagen til rundt 30.000 sperringer de siste tre dagene.

Tietoevery: Hadde 12 sperringer 9. mai. De to påfølgende dagene hadde de rundt 14.000.

Creditsafe: Gikk fra i snitt 15 personer om dagen til 28.000 de siste to dagene.

Experian: Nettstedet kollapset på grunn av høy trafikk.

Det at så mange nå tar grep, viser en årvåkenhet blant befolkningen, mener Datatilsynet.

– Folk er opptatt av hva som skjer med egne opplysninger, og tenker forebyggende. Vi vil vite hva som skjer med persondataene våre, og vil at dette skal behandles på en ansvarlig og trygg måte, sier konstituert direktør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.

– Ikke overraskende at det skjer

Også Datatilsynet har opplevd stor pågang de siste døgnene. Blant annet har Experians trøbbel vært noe de har fått mange henvendelser om.

– Ja, det har vært en enorm pågang hos oss. Flere av disse går på Experian, og vi vet at de jobber med saken, sier Stang Dahl.

Janne Stang Dahl i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Hackerne skal ha fått med seg informasjon som navn, adresse og fødselsnummer fra datainnbruddet. Det gjelder ikke folk på skjult adresse eller skjermede bygg.

– For innbyggerne har det liten direkte konsekvens da det ikke er snakk om sensitive personopplysninger. Personnummeret vårt er bare en personlig identifikator og ikke en hemmelig nøkkel i seg selv. I dag krever de fleste offentlige innbyggertjenester og banktjenester BankID eller annen sikker autentisering, sier sikkerhetsanalytiker i BDO, Håkon Lønmo.

To-faktor-autentisering på e-post-konto er noe han trekker frem som det viktigste rådet til privatpersoner.

Råd til deg som er utsatt for ID-tyveri Ekspandér faktaboks Hvis noen misbruker identiteten din bør du: Anmelde ID-tyveriet til politiet (les mer om dette på politiet.no)

Ta kontakt med alle virksomheter du har et kundeforhold til og som har personopplysninger om deg. Det kan være forsikring- eller kredittkortselskap, banker eller andre virksomheter. Fortell dem at du er utsatt for ID-tyveri for å sjekke om de har blitt kontaktet av ID-tyven og be dem være på vakt mot falske henvendelser.

Reager umiddelbart dersom du mottar informasjon om at det er opprettet en ny konto i ditt navn eller at dispensasjons- eller brukerrettigheter for kontoer er endret.

Steng umiddelbart kontoer som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner, og be om skriftlig bekreftelse på at kontoen er stengt.

Sørg for å si ifra om transaksjoner du ikke kjenner til kreditt- eller kortselskap med engang du oppdager dem.

Følg nøye med på postgangen din. Dersom du har mistanke om at noen kan ha endret adressen din må du ta kontakt med Posten umiddelbart.

Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsbyråene. De fleste som yter kreditt vil kredittvurdere deg gjennom et slikt byrå. Ved å legge inn en frivillig sperre mot kredittvurdering hos slike selskaper vil du kunne hindre at uvedkommende får kreditt i ditt navn. Kilde: Datatilsynet

– Tar dette svært alvorlig

Det var 5. mai dataangrepet ble oppdaget. Norkart meldte saken til både politiet og Datatilsynet samme dag. Først den 10. mai opplyste selskapet om at persondata kan være på avveie.

– Hvorfor gikk det så lang tid?

– Det ble umiddelbart satt i gang en etterforskning, og først på mandag kveld fikk vi beskjed fra politiet om at vi kunne gå ut med informasjon til publikum. Da ville ikke offentliggjøringen være til hinder for etterforskningen, sier administrerende direktør i Norkart, Leif Arne Brandsæter, til NRK.

Han innrømmer at det har vært noen hektiske og tunge dager.

– Dette er ikke morsomt på noen måte, og vi tar dette svært alvorlig. Vi gjør alt i vår makt for å finne ut hvordan dette kunne skje, og hvem som står bak, sier han.

Også Norkart har opplevd stor pågang fra bekymrede privatpersoner.

– Vi gjør alt vi kan for å svare og hjelpe. Vi må bare gjenta oppfordringen om å være oppmerksom på misbruk.

NRK har vært i kontakt med seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt. Han sier at de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken.

