Nazister marsjerte over barnas tegninger: – Skandaløst

En gruppe på 30-40 nazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte utenfor Stortinget lørdag ettermiddag.

Senere beveget de seg fra Karl Johans gate og oppover mot Pilestredet.

På veien passerte de Tullinløkka rett nord for Karl Johan der flere barnefamilier koste seg under arrangementet Kulturlørdag.

Flere barn hadde samlet seg for å tegne tullinløkker på asfalten.

De ble avbrutt av at nazistene marsjerte rett over tegningene.

Flere barnefamilier hadde samlet seg lørdag for Kulturlørdag på Tullinløkka. Foto: ØYSTEIN AURLIEN

– Det dundret noe fælt nede i gaten. Og så plutselig så jeg maskerte menn og hørte masse skriking. Da ble det dramatisk.

Det sier Øystein Aurlien, som er en av arrangørene fra Tullinsamarbeidet.

Han forteller at flere voksne kjapt måtte ta barna ut av gaten og opp på trappene på Nasjonalgalleriet.

– Dette er skandaløst. Jeg synes det er ødeleggende, sier Aurlien og fortsetter:

– Jeg er for ytringsfrihet, men her skremmer de barn. Det er bare patetisk.

30-40 personer skal ha beveget seg fra Karl Johans gate og oppover mot Pilestredet. Du trenger javascript for å se video. 30-40 personer skal ha beveget seg fra Karl Johans gate og oppover mot Pilestredet.

Aurlien understreker at barna som var på arrangementet ikke ble veldig skremt, men at det var en stressende situasjon.

– Det ødelagte mye av arrangementet, sier han.

Nektet å høre på politiet

På Pilestredet skal gruppen blitt møtt av store politistyrker.

Der skal de ha nektet å følge politiets beskjeder.

– Gruppen har nektet å etterkomme politiets pålegg, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NRK.

Han sier det også møtte opp flere grupper fra venstresiden, og at politiet måtte gå fysisk til verks for å skille dem.

– Det var ganske dramatisk fordi vi jobbet med mye ressurser for å hindre konfrontasjon mellom flere meningsmotstandere, sier Gulbrandsen.

– Foreløpig må vi bruke polititjenestebiler for å frakte dem bort. Det tar litt tid, fortsetter han.

Bildet viser politiet som pågriper flere personer i Pilestredet i Oslo sentrum. Foto: Filter Nyheter

Ropte nazistiske slagord

Utenfor Stortinget skal gruppen ha ropt nazistiske slagord, ifølge redaktør i Filter Nyheter, Harald Klungtveit.

– Noen av nazistene tok seg opp på Løvebakken. Og holdt en appell der, selv om politiet prøvde å bortvise dem, sier han.

Nazistene skal ha vært maskerte, forteller Klungtveit. Han fulgte demonstrantene til fots.

Filter Nyheter var tidlig på stedet.

Fra Stortinget skal gruppen ha beveget seg opp mot Pilestredet og Blitzhuset, ifølge Klungtveit. Der ble de stanset av politiet.

– Det ble ganske raskt håndgemeng med politiet, da flere av dem ble lagt i bakken og pågrepet, sier han.

Flere personer tilknyttet Den nordiske motstandsbevegelsen skal være arrestert i Oslo sentrum. Foto: NRK

35 personer pågrepet

Ifølge Tor Gulbrandsen i politiet skal ikke gruppen ha søkt om tillatelse på forhånd.

– Litt av problemet er at det ikke var meldt heller ikke søkt om, sier han.

– De har fått føringer fra politiet om å avslutte markeringen og forlate området og ikke markere seg ytterligere. Det har de nektet, og alle blir derfor innbrakt av politiet, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB.

16.37 delte politiet følgende melding på Twitter:

– Vi har nå kontroll på denne situasjonen i sentrum. 35 personer er pågrepet i saken og kjørt til arresten.

Store politistyrker rykket ut til Pilestredet lørdag ettermiddag. Foto: Javad Parsa / NTB

Flere svensker og dansker skal ha deltatt

Den nordiske motstandsbevegelsen er en nazistisk organisasjon med opphav i Sverige. Senere har det kommet grener i flere skandinaviske land, inkludert Norge.

Ifølge Harald Klungtveit skal de fleste nazistene under demonstrasjonen vært svensker.

– I dag er det veldig få aktive medlemmer i Norge, så de er avhengige av å få svenske og danske medlemmer over for å kunne demonstrere i det antallet her, sier han.

Klungtveit sier at han kjenner seg ikke igjen i at grupper fra venstresiden hadde møtt opp som motdemonstranter, slik politiet beskriver.

– Dette var uvarslet, så det var nok ingen aktivister som kjente til at dette kom til å skje, sier han.

NRKs gjennomgang av bilder og video fra stedet viser at flere nordmenn også deltok i opptøyene på Pilestredet.

NRK Brennpunkt har tidligere fulgt organisasjonen, for å forstå hvem de er, og hva de ønsker å oppnå.