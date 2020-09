Nakstad: Vanskelig å sammenligne Norge og Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For første gang siden april er koronasmitten her i landet større enn i Sverige, dersom vi måler per innbygger.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier den omvendte situasjonen har en naturlig forklaring. De to store lokale utbruddene i Østfold og Bergen.

– Hvis man får god kontroll på disse utbruddene, så vil tallene synke igjen og vi er tilbake i en situasjon slik den var for noen uker siden, sier Nakstad

– Ser vi bort fra de utbruddene, er det fortsatt lave smittetall i Norge. Bakgrunnstallene viser heller ikke noen økning i innleggelser ved sykehus.

Norge tester mer

Han mener at det viktigste man kan lese av tallene, er at svenskene nå begynner å få kontroll med sin smittesituasjon.

– Nå er vi en situasjon hvor disse landene nærmer seg hverandre. Folk oppfører seg likt i begge land og tar forholdsregler. Men det er fortsatt sånn at vi har ett dødsfall per dag i Sverige, mens i Norge er det ett dødsfall per uke, sier Nakstad.

Han minner om at situasjonen var langt verre i Norge enn i Sverige fram til 31. mars i år. Også da hadde Norge flere registrerte smittetilfeller enn svenskene.

– Det er vanskelig å sammenligne land. Det testes omtrent like mange Norge som i Sverige, selv om Sverige har dobbelt så stor befolkning. Det betyr at andelen som tester positivt i Norge, er vesentlig lavere enn i Sverige, sier Nakstad.

Nordmenn uønsket?

Norge har i dag innreisekarantene for reisende fra de aller fleste EU- og EØS-landene samt flere svenske og danske regioner på grunn av smittetrykket.

Land og regioner som har mer enn 20 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene, kan basert på dette og andre kriterier bli rødmerket.

I dag kom FHI med råd om at ytterligere to land og flere regioner i Sverige, Danmark og Finland blir røde.

Fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet Frode Forland, sier til NRK at det ikke er utenkelig at også Norge vil bli rødmerket av andre land dersom smitten her hjemme øker.

– Det kan jo fort føre til at andre land ikke vil ha nordmenn over grensa. Det har jo allerede skjedd i Finland. Det skjedde da vi bikket over ti. Finland har jo de strengeste kravene i Europa, sier Forland til NRK.

Han sier kriteriene varierer i ulike land. Mens Norge opererer med en grense på 20, har mange andre land en grenseverdi på 50.

– Ulike grader av rødt

Forland tror, i likhet med Nakstad, at de vil klare å slå ned de to lokale utbruddene.

– Aktivt arbeid med å isolere, smittespore og teste, er strategien nå. Så lenge vi klarer det, så mener jeg at vi har kontroll på situasjonen nasjonalt sett., sier Forland.

– Hva betyr det dersom Norge blir rødt?

– Det skjer ingenting, det blir ingen grense vi passerer for oss selv. En rekke regioner i Sverige har gått inn og ut av rødt. Slik kan det gå for flere regioner i Norge også. Hvis smittetallene i Norge blir omtrent det samme eller høyere enn i andre land, så har jo dette med grenserestriksjoner mindre logikk og nytte, sier Forland.

– Vil Norge åpne grensene til andre land dersom vi blir røde?

– Det vil løpende bli vurdert i forhold til situasjonen fremover, men det er jo ulike grader av rød her. Når jeg ser raskt over tallene for Europa her, så ligger smittetallene per hundre tusen for to uker for mange land mellom 50 og 100. For noen land over 200. Det er et helt annet nivå enn 20, sier Forland.