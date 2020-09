Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må sette i verk tiltak for å hindre at vi får meir smitte inn på sjukehuset. Besøkande må ikkje kome viss det ikkje er strengt naudsynt, seier sjukehusdirektør Eivind Hansen til Bergens Tidende.

Til saman har dei sju tilfella av smitte blant tilsette på sjukehuset ført til at i alt ni pasientar og 42 tilsette er råka av isolasjon eller karantene.

Måndag sat beredskapsgruppa på sjukehuset i møte. Det som uroar Hansen mest er at dei tilsette som er smitta kjem frå seks ulike avdelingar på sjukehuset.

– Dei har ingen samanheng, og smittevegane er forskjellige. Og smitten kjem utanfrå, seier Hansen til BT.

– Grunn til uro

I løpet av veka vil alle publikumsinngangar på sjukehuset få eigne vakter, slik situasjonen var frå koronautbrotet i mars og fram til juni.

Men pårørande til alvorleg sjuke pasientar får framleis kome på sjukehuset.

Det var fredag kveld at Helse Bergen melde om at først tre tilsette hadde testa positivt for korona. Søndag auka dette talet til sju tilsette.

Fagdirektør Marta Ebbing sa til NRK fredag at dette tyder på smitten i lokalsamfunnet er aukande. Over 190 studentar i Bergen har testa positivt for covid-19 etter semesterstart.

– Det er aukande grunn til uro. Framleis er det ein del studentar som testar positivt, men meir urovekkande er auken av personar som testar positivt som ikkje høyrer til studentpopulasjonen, seier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til NRK måndag.

Han legg til at dei meiner risikoen for vidare spreiing på sjukehuset er under kontroll.