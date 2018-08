Ekspertenes beste råd til unge hybelboere

August er høysesong for ungdom som flytter ut for første gang. I enkelte fylker må unge mennesker helt ned i 15 års alderen flytte til større byer for å få tatt den utdanningen de vil.

Dette kan være et stort ansvar for en 15-åring som er vant til å rope på foreldrene når noe er galt, få maten servert, vasket klærne og bli kjørt på skolen.

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», og psykolog Peder Kjøs, har begge blitt kontaktet av ungdom som gruer seg eller sliter med hybeltilværelsen.

1. Tenk positivt istedenfor å tenke negativt

«Helsesista» forteller til NRK at hun ofte blir kontaktet av ungdommer som sliter med hjemlengsel, og hun forventer at enda flere vil kontakte henne nå når skolen starter igjen.

– Det er veldig mange som gruer seg. Jeg prøver å få dem til å tenke på hva det er som blir bra med å flytte. Hva blir spennende og hva kan du gjøre selv, sier jeg ofte til dem.

Krohn Engvik forteller også at noe av det viktigste er å tørre å snakke med noen dersom du sliter.

2. Å smile kan gjøre underverker

– Smil til folk, og prøv å ta kontakt med dem. Et av de beste rådene jeg har, det er å hjelpe folk, hjelp noen du ser trenger hjelp. Også er det viktig å tørre å si ifra til noen dersom man strever, eventuelt til helsesøster eller foreldre, sier Krohn Engvik.

3. Innfør rutiner og hold dem

Psykolog Peder Kjøs er kjent fra dokumentarserien "Jeg mot meg" og podkasten "Hos Peder". Han har jobbet som psykolog i over 20 år, og har flere råd som kan gjøre situasjonen enklere for utflytterne.

– Det å holde rutiner er viktig. Helt basale ting som matlaging, døgnrytme, søvn er basisting for å få hverdagen til å fungere optimalt. Spesielt når du er ung.

4. Hold kontakten med de hjemme

Kjøs tror at de fleste kjenner på hjemlengsel, uansett om du er 15 år eller 22 år, og anbefaler folk om å utnytte de mulighetene man har for å holde kontakt med de hjemme.

– Hjemlengsel kan fort bli noe som preger hverdagen for en ung utflytter. Det å savne familie og venner, kan påvirke hverdagen i stor grad. Ungdommen nå til dags er veldig knyttet til familien sin, og det er jo ikke gøy å føle seg ensom.

Han anbefaler ungdommen å bruke telefonen for det den er verdt.

– Bruk sosiale medier, ring hjem når du trenger noen å snakke med. Åpenhet er viktig.

5. Ta oppgaven seriøst

– Det å flytte hjemmefra i ung alder, krever ganske mye av deg. Du må være innstilt på at det er et slags arbeid som du må ta seriøst, og være oppmerksom på utfordringene som ligger der, sier Kjøs.