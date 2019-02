Nå vil han ha fraværsgrense på ungdomsskolen

Høsten 2016 innførte regjeringen fraværsgrense i videregående skole. Det betyr at elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær ikke får karakter i faget de har vært borte fra.

Nå mener finanspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre at resultatene er så gode at han også vil ha ordningen innført på ungdomsskolen.

– Det er slik at 22 000 elever i grunnskolen har mer enn én måneds fravær, sier Asheim på Politisk kvarter torsdag.

Han mener høyt fravær i enkelte fag på grunnskolen automatisk skal utløse tiltak fra skolen sin side.

Oslo Høyre har programfestet fraværsgrensen

Nicolai Langfeldt i Oslo Unge Høyre fikk gjennomslag for forslaget om fraværsgrense på ungdomsskolen i Oslo Høyre. Foto: Vegar Erstad / NRK

Høyres største lokallag, Oslo Høyre, har allerede vedtatt å jobbe for fraværsgrense i ungdomsskolen. Forslaget ble lansert av Oslo Unge Høyre.

– Intensjonen var det viktigste å få på plass nå, så må man komme tilbake til hvordan det kan utformes. Jeg ser for meg en mindre rigid grense på ungdomsskolen, sa Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Unge Høyre da forslaget ble vedtatt.

Nå løftes tema ytterligere i partistrukturen gjennom at Høyre skal behandle det på partiets landsmøte i midten av mars.

– Hvis dette blir vedtatt blir det regjeringens politikk, og blir det dét så vil vi følge det opp, sier Asheim.

Elevorganisasjonen: – Fraværsgrensen har vært en fiasko

Agathe Waage i Elevorganisasjonen mener fraværsgrensen på videregående skole er en fiasko. Foto: Elevorganisasjonen

Agathe Waage i Elevorganisasjonen er heller ikke spesielt imponert over Asheims forslag.

– Dette er en veldig dårlig idé, sier hun.

Hun sier fraværsgrensen i videregående skole har gjort at andelen elever som ikke blir vurdert (som ikke får karakter i ett eller flere fag, red.anm.) øker.

– Det er også større sannsynlighet for at elvene faller ut av skolen nå enn før fraværsgrensen ble innført, så vi synes dette er en fiasko, sier Waage.

Venstre: – Merkelig forslag

Guri Melby (V) mener Henrik Asheim (H) sitt forslag om fraværsgrense på ungdomsskolen er en dårlig idé. Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg synes det er et merkelig forslag. Det er allerede obligatorisk oppmøte på grunnskolen allerede, så det er ikke tillat med udokumentert fravær, sier Guri Melby fra Venstre.

Hun sier hun ikke klarer å se hvordan en fraværsgrense gjør det bedre eller lettere for elevene med høyt udokumentert fravær til å være mer på skolen.

– Dette er unødvendig og byråkratisk, og for meg virker dette som symbolpolitikk for å fremstå som handlekraftig til tross for at vi vet at det er andre tiltak som er viktigere for at elvene kommer på skolen, sier Melby.

Utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås, er helt enig med Melby.

– Det er en rett og en plikt å gå i grunnskolen, så fraværsgrensen er allerede innført. Den er null, sier Fagerås.

Hun frykter at elever skal begynne å spekulere i å være borte innenfor ti prosent i de forskjellige fagene. Fagerås mener også at tiltak mot fravær i grunnskolen, slik Asheim ønsker, allerede er innført.