Nå får sexarbeidere egne smittevernråd

– Vi er veldig fornøyd med at det nå endelig er på plass, slik at personer som selger seksuelle tjenester kan innrette virksomheten sin etter de gitte anbefalingene, sier Bjørg Norli, leder for Pro sentret.

Organisasjonen er en av flere som har bedt om klare regler for salg av seksuelle tjenester under koronapandemien.

Nå har de vært med på å lage en egen veileder for personer av alle kjønn som selger eller bytter seksuelle tjenester i Norge, uavhengig av oppholdsstatus.

Det er listet opp en rekke råd i veilederen, som tar for seg hva sexarbeiderne bør gjøre før og under kundebesøk. Målet er å sørge for at prostitusjon kan skje på en mest mulig smittevernvennlig måte.

Dette er rådene i veilederen Ekspandér faktaboks Be kunden om å gå hvis hen dukker opp med symptomer, som hoste, feber og rennende nese.

Be kunden vaske hender eller bruke håndsprit, i det vedkommende kommer inn.

Vask hendene dine eller bruk håndsprit etter at du har vært i kontakt med penger, kundens klær eller andre eiendeler, det samme bør kunden gjøre.

Be kunden dusje ved ankomst.

Bruk munnbind når det er hensiktsmessig.

Unngå kontakt ansikt til ansikt, så langt det lar seg gjøre.

Forsøk å unngå å ta deg selv i øynene, nesa eller munnen.

Host i albuekroken eller dekk til munn og nese med et papirlommetørkle. Vask straks hendene.

Unngå å dele mat, drikke, sigaretter, poppers, sexleketøy som ikke kan vaskes mellom hver bruk, snifferør for sniffing av rusmidler, e-sigaretter, joints, piper, bonger etc.

Bortsett fra når den seksuelle tjenesten utføres, så hold avstand til hverandre, minst en meter, helst to.

Veilederen er laget av en arbeidsgruppe med representanter fra Pro sentret, Pion – Sexarbeidernes interesseorganisasjon og Kirkens Bymisjon. Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har bidratt med faglige innspill og ressurser.

Flere sexarbeidere bortvist

Salg av sex og seksuelle tjenester er ikke straffbart i Norge. Det er imidlertid ulovlig å kjøpe det.

Også brudd på smittevernreglene kan straffes. NRK fortalte i vinter om Andy – og over 50 andre utenlandske sexarbeidere – som ble bortvist under koronapandemien av hensyn til folkehelsen.

Det har fått flere interesseorganisasjoner til å rase. Kirkens Bymisjon ba Justis- og beredskapsdepartementet om en avklaring av hvilke smittevernregler som skal gjelde for salg av seksuelle tjenester.

Det fikk de ikke.

– Kjøp og salg av seksuelle tjenester er uønsket, og kjøp av og annonsering for slike tjenester er forbudt. Derfor kan naturlig nok prostitusjon ikke organiseres som vanlig tjenesteyting, og covid-19-forskriftens regelverk for ulike virksomheter omfatter ikke prostitusjon, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem til NRK i vinter.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som nå har bedt fagmyndighetene om å se på smittevernfaglige råd for sexarbeidere. Helsedirektoratet har tidligere uttrykt overfor NRK at dette ikke var aktuelt.

– Det er råd på dette og ikke regler, så her må alle ta ansvar selv for å gjøre ting på en smittevernfaglig god måte. Det er så langt ned i detaljene vi kan komme. Så må folk selv forholde seg til det og gjøre det beste ut av smittesituasjonen som er i Norge, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i januar.

Assisterende helsedirektør sa det er råd og ikke regler på dette. Nå kommer likevel en veileder til sexarbeiderne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Råd – ikke regler

Nå har direktoratet likevel gått inn i detaljene, og sammen med FHI bidratt med faglige innspill til den nye veilederen.

Dette er riktignok formelle råd og ikke juridiske regler.

«Helsedirektoratet støtter FHIs vurderinger og anser det som nyttig at det utarbeides kortfattede smittevernfaglige råd om salg av seksuelle tjenester med formål om at aktiviteten kan skje med minst mulig risiko for koronasmitte», heter det i et brev fra direktoratet til Helse- og omsorgsdepartementet 26. februar.

Leder ved Pro Sentret, Bjørg Norli er glad for at veilederen endelig er klar. Foto: Jane Rasmussen / NRK

Veilederen blir publisert tirsdag, og er oversatt til åtte språk.

– Personer som selger sex har generelt stort fokus på og er veldig flinke på smittevern, sier Norli ved Pro Sentret.

Hun mener at sexarbeidere har vært opptatt av å beskytte både seg selv og andre mot smitte og bidra til å begrense spredningen av koronaviruset.