Nå er 23 kommunenavn klare

– I dag er det 23 kommuner som får kommunenavn. Mange kommuner har ventet i spenning og noen steder har det vært uenighet, forteller statstråd Jan Tore Sanner (H) til NRK.

I de fleste sammenslåingene som departementet nå vedtar forskrifter om, har kommunene vært enige om hva navnet på den nye kommunen skal være.

Men det har vært spenning og uenighet knyttet til navnet på tre av de nye kommunene som får sine navn i dag:

Førde, Jølster, Gaular og Naustdal i Sogn og Fjordane.

Skedsmo, Fet og Sørum i Akershus

Aurskog-Høland og Rømskog i Akershus

Her er navnet på 23 av de nye kommunene Ekspandér faktaboks 1) Moss kommune og Rygge kommune blir Moss kommune 2) Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner blir Kristiansand kommune 3) Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog kommuner blir Ålesund kommune 4) Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommuner blir Molde kommune 5) Bjugn kommune og Ørland kommune blir Ørland kommune 6) Steinkjer kommune og Verran kommune blir Steinkjer kommune 7) Klæbu kommune og Trondheim kommune blir Trondheim kommune 8) Hornindal kommune og Volda kommune blir Volda kommune 9) Finnøy kommune, Rennesøy kommune og Stavanger kommune blir Stavanger kommune 10) Granvin herad og Voss kommune blir Voss herad 11) Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune blir Øygarden kommune 12) Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad blir Ullensvang kommune 13) Balestrand kommune, Leikanger kommune og Sogndal kommune blir Sogndal kommune 14) \Skånland kommune og Tjeldsund kommune blir Tjeldsund kommune 15) Eide kommune og Fræna kommune blir Hustadvika kommune 16) Fusa kommune og Os kommune blir Bjørnafjorden kommune 17) Eid kommune og Selje kommune blir Stad kommune 18) Bø kommune og Sauherad kommune blir Midt-Telemark kommune 19) Flora kommune og Vågsøy kommune blir Kinn kommune 20) Berg kommune, Lenvik kommune, Torsken kommune og Tranøy kommune blir Senja kommune 21) Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommuner blir Sunnfjord kommune 22) Aurskog- Høland kommune og Rømskog kommune blir Aurskog-Høland kommune 23) Skedsmo kommune, Fet kommune og Sørum kommune blir Lillestrøm kommune

– Jeg har lest vurderingene til kommunene. Her er det historiske grunner til at man ønsker et navn, noen har vært opptatt av at de vil ha et helt nytt navn. For meg har det vært viktig å lytte til kommunene, sier Sanner om hva han har lagt til grunn for sine avgjørelser.

Fulgte ikke språkrådets råd

Der kommunene har vært uenige om kommunenavn, har Språkrådet gitt en rådgivende uttalelse om navnet. Det er til syvende og sist Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fastsetter kommunenavnet, og her er fasiten:

Førde, Jølster, Gaular og Naustdal får navnet Sunnfjord kommune.

Førde og Naustdal ønsket at kommunen skulle hete «Førde», men det ønsket ikke Gaular og Jølster. De foreslo i stedet «Indre Sunnfjord». Språkrådet advarte mot å kalle kommunen «Sunnfjord» fordi en stor del av området Sunnfjord ikke blir en del av Sunnfjord kommune. Men det rådet fulgte altså ikke departementet.

– Språkrådets vurdering er en del av min vurdering, men jeg har lagt størst vekt på kommunenes vurdering. I den opprinnelige intensjonsavtalen mellom de fire kommunene så var det Sunnfjord som var navnet, sier Sanner.

– Jeg håper det er et navn som vil være inkluderende.

– Måtte tas en beslutning

Skedsmo, Fet og Sørum skal hete Lillestrøm kommune.

Fet og Skedsmo vil at kommunen skal hete «Lillestrøm», mens Sørum ønsket navnet «Søndre Romerike». Språkrådet mente at det beste valget er «Lillestrøm kommune», og nå har også departementet bestemt at det blir det nye navnet.

– To kommuner ønsket Lillestrøm. Det er et kjent navn i hele Norge og vil være et samlende og godt navn, sier statsråden.

– Hva vil du si til dem som blir skuffet?

– Det måtte tas en beslutning. Det er også den beskjeden jeg har fått fra kommunene: Ta en beslutning. Nå er det viktig med en avklaring slik at de kan starte å bygge den nye kommunen, sier Sanner.

– Skal bygge kommunen sammen

Aurskog-Høland og Rømskog skal hete Aurskog-Høland.

Aurskog-Høland ville beholde navnet, men bruke Rømskogs kommunevåpen. Rømskog ville at den nye kommunen skal hete «Setten» etter innsjøen som ligger i området.

– Disse to skal sammen bygge en ny kommune. Det er ingen som innlemmes i en annen kommune. navn er en ting, men det er også andre spørsmål som er avgjørende når man skal bygge en ny kommune. Jeg har kommet frem til at «Aurskog-Høland» er mest samlende og i den vurderingen har jeg også lagt vekt på at Aurskog-Høland selv har sagt at de vil bruke Rømskogs kommunevåpen.

Totalt i kommunereformen er 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner. Dette vil gi 356 kommuner fra 2020.

